НДС при продаже нежилой недвижимости ИП в 2025 году: когда налог не нужно платить»

В 2025 году налоговые инспекции всё чаще доначисляют НДС ИП при продаже нежилой недвижимости — даже если объект никогда не использовался в бизнесе. Разбираемся, когда такие доначисления законны, а когда есть шанс отстоять свою позицию и доказать, что налог платить не нужно.