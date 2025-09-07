НДС при продаже нежилой недвижимости ИП в 2025 году: когда налог не нужно платить»

В 2025 году многие индивидуальные предприниматели сталкиваются с вопросом: нужно ли платить НДС при продаже нежилой недвижимости, которая никогда не использовалась в бизнесе? На практике налоговые инспекции часто доначисляют налог только из-за того, что помещение имеет «коммерческий» статус. Разберём, действительно ли продажа такого имущества облагается НДС и как отстоять свою позицию.
Что говорит закон
Статья 146 НК РФ: объектом обложения НДС является реализация товаров (работ, услуг) организациями и ИП. Если имущество продаётся как физлицом, вне предпринимательской деятельности, НДС не возникает.
Статья 39 НК РФ: реализация — передача товара за плату. Ключевой критерий — наличие предпринимательской деятельности.
Письмо Минфина от 10 января 2025 года № 03-07-14/562.
Судебная практика 2025 года подтверждает: сам факт, что помещение «коммерческое», ещё не означает, что сделка предпринимательская.
Когда ИФНС доначисляет НДС
если недвижимость сдавалась в аренду и приносила доход;
если объект числился в учёте ИП как основное средство;
если предприниматель систематически покупает и продаёт недвижимость для прибыли;
если есть доказательства подготовки к продаже с целью извлечения выгоды (перепланировка, деление на части).
Если же имущество действительно не использовалось в бизнесе, шансы успешно оспорить доначисление велики.
Какие доказательства собрать
Чтобы доказать, что продажа нежилой недвижимости в 2025 году не связана с предпринимательской деятельностью, стоит приложить:
договор купли-продажи, где продавец выступает как физическое лицо;
выписку ЕГРН без аренды и обременений;
отсутствие объекта в КУДиР и бухучёте ИП;
справки об отсутствии коммунальных расходов;
фото и акты о консервации помещения;
свидетельские показания соседей, что помещение не использовалось;
пояснения о приобретении и продаже именно как физлицом.
Как написать возражения на доначисление НДС
В пояснениях стоит подчеркнуть:
сделка совершена как физическим лицом, расчёты велись через личный счёт;
объект не использовался в предпринимательской деятельности, в учёте ИП не числился;
само по себе «коммерческое» назначение объекта не является доказательством обязанности платить НДС.
Риски и что делать дальше
Практика по спорам об НДС при продаже нежилой недвижимости ИП остаётся непоследовательной. Если инспекция не примет возражения, можно обжаловать решение в УФНС или в арбитражном суде.
Отдельно важно помнить: при продаже нежилой недвижимости физлицом действует налог на доходы (НДФЛ), правила и льготы по нему отличаются от жилых объектов.
Черновик формулировки возражений
Прошу снять доначисление НДС по сделке от «___» ________ 2024 г., поскольку реализация осуществлялась вне предпринимательской деятельности. Объект недвижимости никогда не использовался в бизнесе: не учитывался как ОС, расходы по его содержанию отсутствуют в учёте ИП, в аренду не сдавался, был законсервирован (подтверждается приложениями №№ …). Договор заключён и расчёты произведены как физическим лицом. Само по себе «нежилое/коммерческое» назначение объекта не является доказательством предпринимательской реализации и не формирует объект обложения НДС.
✅ Таким образом, в 2025 году ИП не обязан платить НДС при продаже нежилой недвижимости, если имущество не использовалось в бизнесе. Главное — грамотно собрать доказательства и правильно оформить возражения на доначисления налоговой.
Начать дискуссию