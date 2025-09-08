Учет долгосрочных активов к продаже

Вопрос бухгалтера: как отразить такие активы в бухгалтерском и налоговом учете? Когда мы столкнулись с такой ситуацией, мы не нашли в законодательстве и в консультациях ответы на все наши вопросы, поэтому решили написать статью, в которой раскроем основные аспекты учета долгосрочных активов к продаже, которые выработали на собственном опыте, в одной статье.
Определение долгосрочного актива к продаже
Ну, и начнем непосредственно с определения самого актива. Долгосрочный актив к продаже (ДАП) — это внеоборотный актив, использование которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже и есть подтверждение, что дальнейшее его использования не предполагается.
Подтверждением выполнения этих условий может быть, например, соответствующее решение руководства, начало подготовки актива к продаже, заключенное соглашение о продаже (п. 10.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»).
Для получения информации бухгалтером подготовили небольшую анкету-опросник на языке бизнеса:
Есть ли приказ/иной документ об остановке коммерческой/иной деятельности/остановке эксплуатации объекта?
Если актив используется в деятельности, то насколько активно (откуда более ожидаются будущие экономические выгоды: от продажи или от эксплуатации)?
Может ли возникнуть решение о возобновлении эксплуатации?
Есть ли заключенный договор/проект договора о продаже/коммерческие договоренности?
Кто покупатель (связанная сторона / не связанная и т.п.) и есть ли он?
Предполагаемые сроки продажи?
Есть ли иные особенности продажи?
Итак, на основании ответов бизнеса и подтверждающих эти решения документов/информации, мы приняли решение о переквалификации и можем перейти непосредственно к отражению объекта в учете.
Порядок учета долгосрочных активов к продаже
Перевод основных средств (ОС) в ДАП производим на дату принятия решения о продаже актива. Например, на дату приказа руководителя о продаже активов.
ДАП принимается к учету по балансовой стоимости переклассифицированного объекта ОС на момент его переклассификации в ДАП в качестве оборотного актива (п. 10.2 ПБУ 16/02).
Планом счетов не предусмотрен конкретный счет для учета ДАП, поэтому мы приняли решение о заведении отдельного субсчета к счету 41 «Товары» с отражением его во втором разделе баланса «Оборотные активы».
Начисление амортизации по основным средствам, предназначенным к продаже, прекращается как в бухгалтерском (в связи с переводом в категорию ДАП), так и в налоговом учете (ОС в рассматриваемой ситуации перестают удовлетворять признакам амортизируемого имущества) с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия актива из состава ОС.
Так как ДАП оценивается по балансовой стоимости соответствующего ОС или другого внеоборотного актива на момент его переклассификации в ДАП, то восстанавливать обесценение не требуется. Балансовая стоимость ОС представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации с учетом обесценения (п. 26 ФСБУ 6/2020).
В случаях перевода объектов ОС в ДАП, учитываемых по переоцененной стоимости, как в нашем случае, сумму накопленной по ним дооценки следует списывать на нераспределенную прибыль единовременно при выбытии этих объектов из состава ОС на дату перевода объектов ОС в ДАП (п. 20 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).
Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов (п. 10.2 ПБУ 16/02).
В налоговом учете основные средства, предназначенные к продаже, могут учитываться в составе прочего имущества.
Как правило, реализация товаров отражается на счетах выручки от обычных видов деятельности, но несмотря на то, что мы завели счет «Товары», продажу отразили, как реализацию прочего имущества и сформировали прибыль (убыток) от прочих операций. Такие особенности раскрыты в информационном письме Минфина от 09.07.2019 № ИС-учет-19 «Об изменениях ПБУ 16/02».
Обратный перевод ДАП в ОС
На нашей практике возникла ситуация, когда решение было принято, но актив не могли продать в течение года и более. На момент составления бухгалтерской отчетности необходимо обратиться за решением к бизнесу повторно и при необходимости, внести корректировки в учет.
И прежде чем принимать решение об обратной переквалификации ДАП обратно в ОС или иной актив, необходимо проанализировать причины обратного перевода активов:
решение было ошибочным;
возникли новые обстоятельства, которые повлияли на решение бизнеса.
Если первоначальный перевод объектов ОС в ДАП был ошибочным, т.к. для этого не было достаточных оснований (например, отсутствовало подтверждение того, что возобновление использования объектов не предполагается), то при обратном переводе объектов из состава ДАП в состав ОС следует руководствоваться ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
То есть считать перевод ОС в ДАП ошибкой и исправлять ее. В том числе придется пересчитать амортизацию и налог на имущество, поскольку ДАП налогом на имущество по среднегодовой стоимости безосновательно не облагались.
В случае если перевод активов из состава ДАП в состав ОС не является ошибкой, а обусловлен возникновением новых фактов и обстоятельств, то отчетность предыдущих периодов не корректируется и, следовательно, налог на имущество организаций за предыдущие налоговые периоды не пересчитывается (письмо Минфина от 22.01.2020 № 03-05-05-01/3316).
Налог на имущество
Когда коснулись вопросов налогообложения, в первую очередь возник вопрос необходимости уплаты налога на имущество, ведь имущество переведено в состав оборотных активов и не используется в деятельности предприятия.
Провели анализ законодательной базы и:
После перевода объекта недвижимости в ДАП, он исключается из состава налогооблагаемого имущества. Это означает, что объект больше не учитывается при расчете налоговой базы по налогу на имущество организаций, поскольку согласно статье 374 Налогового кодекса объектами налогообложения являются лишь основные средства, используемые в предпринимательской деятельности.
При этом, как следует из письма Минфина от 29.10.2019 № 03-05-05-01/83284, отражение в бухгалтерском учете объекта недвижимости (поименованного в утвержденном субъектом РФ перечне недвижимости, облагаемой налогом на имущество по кадастровой стоимости) в составе оборотных активов не освобождает компанию от уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости.
Таким образом, обязанность по уплате налога на имущество организаций у продавца в отношении подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости недвижимого имущества сохраняется и прекращается только в момент регистрации прекращения права собственности на проданный объект.
Отражение операций с ДАП в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стоимость ДАП отражается в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы».
В соответствии с требованиями нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» при существенности сумм по данному показателю, его необходимо отразить отдельной строкой в балансе. Если же их стоимость несущественна, ее можно не выделять и отразить по строке «Прочие оборотные активы».
Прибыль (убыток) от продажи ДАП отражается в отчете о финансовых результатах отдельной статьей либо включается в другую статью отчета о финансовых результатах, например, «Прочие расходы», «Прочие доходы».
В Отчете о движении денежных средств поступления денежных средств от продажи ДАП отражаются в разделе «Денежные потоки от текущих операций».
Отражение операций с ДАП в декларации по налогу на прибыль
При продаже ДАП в декларации по налогу на прибыль за период, в котором оно продано, нужно отразить (п. п. 6.1, 7.5 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль):
по строке 014 Приложения № 1 к листу 02 (выручка от реализации прочего имущества) — выручку от его продажи, которая не включает в себя НДС (п. 1 ст. 248 НК);
по строке 060 Приложения № 2 к листу 02 (цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией) — цену его приобретения и расходы, связанные с его продажей.
