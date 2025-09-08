Учет долгосрочных активов к продаже

Порядок учета долгосрочных активов к продаже

Перевод основных средств (ОС) в ДАП производим на дату принятия решения о продаже актива. Например, на дату приказа руководителя о продаже активов.

ДАП принимается к учету по балансовой стоимости переклассифицированного объекта ОС на момент его переклассификации в ДАП в качестве оборотного актива (п. 10.2 ПБУ 16/02).

Планом счетов не предусмотрен конкретный счет для учета ДАП, поэтому мы приняли решение о заведении отдельного субсчета к счету 41 «Товары» с отражением его во втором разделе баланса «Оборотные активы».

Начисление амортизации по основным средствам, предназначенным к продаже, прекращается как в бухгалтерском (в связи с переводом в категорию ДАП), так и в налоговом учете (ОС в рассматриваемой ситуации перестают удовлетворять признакам амортизируемого имущества) с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия актива из состава ОС.

Так как ДАП оценивается по балансовой стоимости соответствующего ОС или другого внеоборотного актива на момент его переклассификации в ДАП, то восстанавливать обесценение не требуется. Балансовая стоимость ОС представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации с учетом обесценения (п. 26 ФСБУ 6/2020).

В случаях перевода объектов ОС в ДАП, учитываемых по переоцененной стоимости, как в нашем случае, сумму накопленной по ним дооценки следует списывать на нераспределенную прибыль единовременно при выбытии этих объектов из состава ОС на дату перевода объектов ОС в ДАП (п. 20 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Последующая оценка долгосрочных активов к продаже осуществляется в порядке, предусмотренном для оценки запасов (п. 10.2 ПБУ 16/02).

В налоговом учете основные средства, предназначенные к продаже, могут учитываться в составе прочего имущества.

Как правило, реализация товаров отражается на счетах выручки от обычных видов деятельности, но несмотря на то, что мы завели счет «Товары», продажу отразили, как реализацию прочего имущества и сформировали прибыль (убыток) от прочих операций. Такие особенности раскрыты в информационном письме Минфина от 09.07.2019 № ИС-учет-19 «Об изменениях ПБУ 16/02».