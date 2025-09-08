Главные изменения в законе о персональных данных с 1 сентября 2025

Согласие на обработку персональных данных — только отдельным докуфсментом

С 1 сентября получить «скрытое согласие» больше не удастся: оно может быть оформлено только в виде отдельного документа. Причем теперь нельзя «спрятать» согласие на обработку ПДн в другом документе, а также объединять его с другим согласием, например, на рекламную рассылку. Каждый вид согласия нужно оформлять в виде самостоятельного документа.

Согласие на обработку персональных данных (ПД) должно быть конкретным, предметным, однозначным и информативным — так говорит закон ( ч. 1 ст. 9 закона № 152-ФЗ ). Но на практике текст согласия раньше часто включали в другие документы — договор, заявление, пользовательское соглашение и так далее. И в результате человек подписывал согласие, даже не подозревая о его существовании.

Как правильно оформить согласие на обработку ПДн

Согласие в форме электронного документа признается равнозначным согласию в письменной форме при условии его соответствия установленным требованиям.

наименование или ФИО, а также адрес лица, которое обрабатывает ПДн по поручению оператора (если обработка поручается такому лицу);

ФИО и адрес представителя субъекта ПДн, информацию об удостоверяющем его личность документе, реквизиты доверенности или другого подтверждающего полномочия документа (если согласие получено от представителя);

Унифицированного бланка согласия на обработку ПДн нет — каждая компания или ИП разрабатывает свою форму. Согласие в письменной форме должно включать ( ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ ):

Придется ли переоформлять согласия, полученные до 1 сентября

Изменения распространяются только на те согласия, которые оформлены начиная с 1 сентября 2025 года. Все ранее подписанные документы продолжат свое действие.

Поэтому если клиент или сотрудник подписал согласие до 1 сентября и срок его действия не истек (или оно не было отозвано), переоформлять документ не нужно.