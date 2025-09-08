ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Как физическому лицу уплатить налог без квитанции: четыре способа

Для уплаты налогов многие пользуются налоговыми уведомлениями, которые обычно называют квитанциями. Но что делать, если документ не пришел? Скажем сразу, отсутствие уведомления — не повод не платить налоги. Рассказываем, как исполнить обязательства без квитанции.

Почему не пришла квитанция на уплату налога

Налоговые уведомления иногда теряются, не доходя до налогоплательщика. Это может произойти по разным причинам: 

  • задержка почтовых отправлений;

  • ошибка в адресе, указанной в базе ФНС, технический сбой приложений или личного кабинета налогоплательщика;

  • человеческий фактор, например, документ затерялся в самой инспекции или на почтовом отделении, а возможно, квитанция вообще не была напечатана.

Однако отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплаты налогов, поэтому платеж необходимо произвести даже без квитанции. Если вам не пришло уведомление, рекомендуем лично обратиться в налоговую инспекцию или ближайший МФЦ. Там можно выяснить статус вашего налогового документа и запросить повторную выдачу уведомления.

Можно ли оплатить налог без квитанции

Если коротко — да, можно. Сейчас уплатить налоги можно не выходя из дома с помощью нескольких способов:

  1. В личном кабинете физического лица на сайте ФНС.

  2. Через портал «Госуслуги».

  3. В приложении банка.

  4. Через сервис «Уплата налогов и пошлин» (пополнение ЕНС).

Разберем каждый из способов подробнее.

Как уплатить налоги физического лица через личный кабинет на сайте ФНС

Уплатить налоги можно через личный кабинет физлица на сайте ФНС. Пошаговый алгоритм выглядит так:

Скриншот авторизации в личном кабинете налогоплательщика

  • Посмотрите задолженность и начисления на главной странице.

Скриншот главной страницы личного кабинета налогоплательщика

  • Дайте согласие на обработку персональных данных (отметьте чек-бокс) и уплатите налог.

Скриншот пополнения баланса в личном кабинете налогоплательщика

Как уплатить налоги физического лица через Госуслуги

Уплатить налоги или задолженность можно с помощью портала «Госуслуги». Пошаговый алгоритм:

  • Авторизуйтесь в портале «Госуслуги»

Скриншот авторизации на портале «Госуслуги»

  • На главной странице вы сразу увидите свою задолженность, если она есть. Нажмите на нее.

Скриншот страницы личного кабинета на портале «Госуслуги»

  • Уплатите налог или задолженность по нему.

Скриншот страницы платежей в личном кабинете на портале «Госуслуги»

Можно ли оплатить налоги через Сбербанк онлайн без квитанции

Оплатить налоги можно прямо в приложении банка. Покажем алгоритм на примере Сбера.

  • Зайдите в приложение банка или в личный кабинет на сайте. В строке поиска введите «ФНС».

Скриншот поиска в приложении Сбера

  • Выберите «Оплата налогов по ИНН»

Скриншот поиска и оплаты налогов по ИНН

  • Оплатите задолженность, если она есть.

Скриншот задолженности

Как узнать индекс квитанции для уплаты имущественного налога

По имущественным налогам можно узнать номер с помощью сервиса «Обратиться в ФНС». Алгоритм прост:

Скриншот главной страницы сервиса «Обратиться в ФНС»

  • В следующем окне выберите «Узнать индекс для оплаты имущественных налогов».

Скриншот выбора раздела в сервисе «Обратиться в ФНС»

  • Введите паспортные данные, уточните детали и отправьте обращение.

Скриншот заполнения информации для просмотра индекса документа в сервисе «Обратиться в ФНС»

ФНС зарегистрирует обращение и пришлет реквизиты квитанции на электронную почту налогоплательщика.

Через сервис «Уплата налогов и пошлин»

Если вы знаете сумму налога, то можно пополнить ЕНС, с которого ФНС спишет нужную сумму. Разберем пошаговый алгоритм в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

  • Зайдите на главную страницу сервиса «Уплата налогов и пошлин» и выберите «Физическим лицам». Нажмите на «Пополнить ЕНС».

Скриншот раздела «Физическим лицам» в сервисе «Уплата налогов и пошлин»

  • Заполните сведения о физлице: ФИО, ИНН и сумму пополнения. На следующей странице проверьте данные и подтвердите уплату.

Скриншот заполнения сведений для пополнения ЕНС в сервисе «Уплата налогов и пошлин»

Что будет, если вовремя не уплатить налог

Если вовремя не уплатить налог, последуют санкции от ФНС по п. 1 ст. 75 НК, п. 1 ст. 113 НК, п. 1 ст. 48 НК и ст. 122 НК. Сделали таблицу с возможными последствиями.

Санкция

Размер

Пени

За каждый день просрочки ФНС начислит пени из расчета 1/300 ставки ЦБ

Штраф

При неуплате налога — в размере 20% от суммы платежа, при умышленном уклонении — 40% от недоимки

Если налог не уплатили вовремя, ФНС может прислать требование — документ с указанием суммы недоимки, пенями и сроком уплаты. При неуплате после получения требования инспекция обратится за судебным приказом. После этого ФНС сможет списать средства с вашего счета.

Начать дискуссию

