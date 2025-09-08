Как физическому лицу уплатить налог без квитанции: четыре способа

Почему не пришла квитанция на уплату налога
Налоговые уведомления иногда теряются, не доходя до налогоплательщика. Это может произойти по разным причинам:
задержка почтовых отправлений;
ошибка в адресе, указанной в базе ФНС, технический сбой приложений или личного кабинета налогоплательщика;
человеческий фактор, например, документ затерялся в самой инспекции или на почтовом отделении, а возможно, квитанция вообще не была напечатана.
Однако отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплаты налогов, поэтому платеж необходимо произвести даже без квитанции. Если вам не пришло уведомление, рекомендуем лично обратиться в налоговую инспекцию или ближайший МФЦ. Там можно выяснить статус вашего налогового документа и запросить повторную выдачу уведомления.
Можно ли оплатить налог без квитанции
Если коротко — да, можно. Сейчас уплатить налоги можно не выходя из дома с помощью нескольких способов:
В личном кабинете физического лица на сайте ФНС.
Через портал «Госуслуги».
В приложении банка.
Через сервис «Уплата налогов и пошлин» (пополнение ЕНС).
Разберем каждый из способов подробнее.
Как уплатить налоги физического лица через личный кабинет на сайте ФНС
Уплатить налоги можно через личный кабинет физлица на сайте ФНС. Пошаговый алгоритм выглядит так:
Авторизуйтесь в сервисе «Налоги физических лиц».
Посмотрите задолженность и начисления на главной странице.
Дайте согласие на обработку персональных данных (отметьте чек-бокс) и уплатите налог.
Как уплатить налоги физического лица через Госуслуги
Уплатить налоги или задолженность можно с помощью портала «Госуслуги». Пошаговый алгоритм:
Авторизуйтесь в портале «Госуслуги»
На главной странице вы сразу увидите свою задолженность, если она есть. Нажмите на нее.
Уплатите налог или задолженность по нему.
Можно ли оплатить налоги через Сбербанк онлайн без квитанции
Оплатить налоги можно прямо в приложении банка. Покажем алгоритм на примере Сбера.
Зайдите в приложение банка или в личный кабинет на сайте. В строке поиска введите «ФНС».
Выберите «Оплата налогов по ИНН»
Оплатите задолженность, если она есть.
Как узнать индекс квитанции для уплаты имущественного налога
По имущественным налогам можно узнать номер с помощью сервиса «Обратиться в ФНС». Алгоритм прост:
Зайдите на страницу сервиса. Выберите «Создать обращение».
В следующем окне выберите «Узнать индекс для оплаты имущественных налогов».
Введите паспортные данные, уточните детали и отправьте обращение.
ФНС зарегистрирует обращение и пришлет реквизиты квитанции на электронную почту налогоплательщика.
Через сервис «Уплата налогов и пошлин»
Если вы знаете сумму налога, то можно пополнить ЕНС, с которого ФНС спишет нужную сумму. Разберем пошаговый алгоритм в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Зайдите на главную страницу сервиса «Уплата налогов и пошлин» и выберите «Физическим лицам». Нажмите на «Пополнить ЕНС».
Заполните сведения о физлице: ФИО, ИНН и сумму пополнения. На следующей странице проверьте данные и подтвердите уплату.
Что будет, если вовремя не уплатить налог
Если вовремя не уплатить налог, последуют санкции от ФНС по п. 1 ст. 75 НК, п. 1 ст. 113 НК, п. 1 ст. 48 НК и ст. 122 НК. Сделали таблицу с возможными последствиями.
Санкция
Размер
Пени
За каждый день просрочки ФНС начислит пени из расчета 1/300 ставки ЦБ
Штраф
При неуплате налога — в размере 20% от суммы платежа, при умышленном уклонении — 40% от недоимки
Если налог не уплатили вовремя, ФНС может прислать требование — документ с указанием суммы недоимки, пенями и сроком уплаты. При неуплате после получения требования инспекция обратится за судебным приказом. После этого ФНС сможет списать средства с вашего счета.
Начать дискуссию