Как физическому лицу уплатить налог без квитанции: четыре способа

Почему не пришла квитанция на уплату налога

Налоговые уведомления иногда теряются, не доходя до налогоплательщика. Это может произойти по разным причинам:

задержка почтовых отправлений;

ошибка в адресе, указанной в базе ФНС, технический сбой приложений или личного кабинета налогоплательщика;

человеческий фактор, например, документ затерялся в самой инспекции или на почтовом отделении, а возможно, квитанция вообще не была напечатана.

Однако отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплаты налогов, поэтому платеж необходимо произвести даже без квитанции. Если вам не пришло уведомление, рекомендуем лично обратиться в налоговую инспекцию или ближайший МФЦ. Там можно выяснить статус вашего налогового документа и запросить повторную выдачу уведомления.