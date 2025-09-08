Учет и проводки расходов по корпоративной карте

Корпоративная карта — удобный инструмент для оплаты расходов, но в учёте часто возникают вопросы: как оформить операцию, если дата оплаты и оказания услуги не совпадают? Разберём проводки, документы и налоговые последствия на примере.

Ситуация: сотрудник организации на ОСНО оплатил корпоративной картой услугу в июне, а фактически она была оказана только в июле. При этом предоставлен один чек на всю сумму. Разберём, как правильно оформить и отразить операцию в бухгалтерском и налоговом учете.

Учет операций по корпоративной карте

Корпоративная карта в бухучете отражается на счёте 55 «Специальные счета в банках». Движение средств и расходы по ней оформляются следующими проводками:

Дт 55 Кт 51 — пополнение корпоративной карты с расчетного счёта.

Дт 71 Кт 55 — сотрудник произвел расход с карты или снял наличные (до предоставления отчета).

Дт 10, 41, 44, 60, 76 Кт 71 — получен авансовый отчёт, расходы разнесены по видам затрат.

Дт 50 Кт 71 — сотрудник вернул часть неистраченных наличных.

Дт 51 Кт 55 — возврат средств с карты на расчетный счёт организации.

Подробнее см. Как пользоваться корпоративной картой: ликбез для руководителя, подсказка бухгалтеру.

Документальное оформление

Сотрудник обязан подтвердить расходы авансовым отчетом. К нему прикладываются:

кассовый чек,

накладная,

акт выполненных работ,

договор на оказание услуг (при наличии).

Срок сдачи авансового отчета закрепляется внутренними положениями компании. Даже если услуга оказана позже даты оплаты, документы должны подтверждать её фактическое получение.

Подробнее: Как пользоваться корпоративной картой: ликбез для руководителя, подсказка бухгалтеру.

Налоговый учет

Для признания расходов в налоговом учете важно соблюсти два условия:

Экономическая обоснованность затрат. Документальное подтверждение (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Таким образом, расходы будут учтены в июле — в момент оказания услуги и подтверждения документов, даже если оплата прошла в июне.

Кроме того, комиссия банка за обслуживание корпоративных карт включается в состав налоговых расходов наравне с комиссиями по расчетным счетам.

Подробнее см. Расчеты по корпоративным картам: памятка для бизнеса по бухгалтерскому и налоговому учету.

Пример проводок в ситуации «оплата в июне, услуга в июле»

Июнь: сотрудник оплатил корпоративной картой услугу, которая будет оказана в будущем.

Дт 71 Кт 55 — произведён расход с карты (отражение аванса сотрудником).

Дт 60 Кт 71 — признан аванс поставщику (по авансовому отчёту сотрудника).

Июль: услуга фактически оказана, акт получен.

Дт 26 (44) Кт 60 — отражены расходы на услуги.

Таким образом, в бухучёте затраты признаются в июле, одновременно с фактом оказания услуги, а не в момент оплаты.