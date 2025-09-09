Как уволиться без отработки, если работодатель задерживает зарплату
Пользователь в Консультациях Клерка спросил:
Работодатель задерживает заработную плату более месяца. По этой причине работник хочет уволиться! Подскажите, пожалуйста, как правильно уволиться работнику, чтобы не отрабатывать две недели!?
Что говорит эксперт
На вопрос ответила эксперт Клерка Оксана Мочалкина:
Заявление об увольнении без отработки
Вы вправе уволиться по собственному желанию, сославшись на задержку зарплаты более чем на 15 дней.
В заявлении нужно указать:
«В связи с задержкой заработной платы более чем на 15 дней (с [дата]) и нарушением ст. 136 ТК РФ, прошу расторгнуть трудовой договор от [дата] № [номер] без отработки 2 недель на основании ст. 80 ТК РФ».
Подайте заявление руководителю лично или направьте заказным письмом с уведомлением.
Приостановка работы
Закон (ст. 142 ТК РФ) позволяет приостановить работу до выплаты задолженности.
Для этого направьте письменное уведомление с указанием периода задержки, суммы долга и требования о выплате.
Документ вручите под подпись или отправьте заказным письмом.
Фиксация задолженности
Задержка считается, если прошло более 15 календарных дней со дня установленной выплаты.
Сохраните доказательства: трудовой договор, расчетные листки, выписки из банка, переписку.
Крайняя мера — обращение в госорганы
Если работодатель игнорирует уведомления, можно обратиться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Это поможет официально зафиксировать нарушение.
Важно помнить
Работодатель обязан выплатить всю задолженность по зарплате в последний рабочий день работника.
Работник может дополнительно взыскать компенсацию за просрочку выплат через суд.
Статья 80 ТК РФ прямо разрешает увольнение без отработки двух недель, если нарушены условия трудового договора, в том числе задержана зарплата.
Что говорит закон
Ст. 80 ТК РФ — позволяет расторгнуть трудовой договор без отработки, если работодатель нарушает условия договора.
Ст. 136 ТК РФ — обязывает работодателя выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца, в установленные сроки.
Ст. 142 ТК РФ — дает право работнику приостановить работу, если задержка превысила 15 дней.
Ст. 236 ТК РФ — предусматривает обязанность работодателя выплатить компенсацию за каждый день просрочки заработной платы.
