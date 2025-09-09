Как уволиться без отработки, если работодатель задерживает зарплату

Если работодатель задерживает зарплату больше чем на две недели, у работника появляется право уволиться без обязательной «двухнедельной отработки». Для этого важно правильно оформить заявление и зафиксировать факт задолженности — тогда закон будет на стороне работника.