Как провести в 1С возврат по УПД со статусом 2 №ВЗВ-ПОСТ «Вернули товар»

Когда в электронном документообороте приходит УПД со статусом 2 и пометкой «Вернули товар», бухгалтеры часто теряются: что это за документ, куда он пойдёт и как его отразить в 1С. В статье разберём, что это значит на практике и как правильно внести такой УПД в 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерию.

Что такое УПД со статусом 2

  • Универсальный передаточный документ (УПД) может иметь статус 1 или статус 2.

  • Статус 1 — документ выполняет роль и накладной/передаточного документа, и счета-фактуры. Используется, когда надо выделить НДС и зарегистрировать его в книге покупок/продаж.

  • Статус 2 — УПД используется только как первичный передаточный документ (накладная, акт передачи, возврата и т. п.), без функции счета-фактуры. То есть в статусе 2 не выделяют НДС, документ не регистрируется как счёт-фактура и не идёт в книгу продаж.

Подробнее в статье: Чем отличаются статусы УПД 1 и 2

Что означает «УПД со статусом 2 № ВЗВ-ПОСТ» / «Вернули товар»

Документ с пометкой «УПД со статусом 2 «ВЗВ-ПОСТ» / «Вернули товар» означает, что контрагент оформил возврат товара с помощью передаточного документа без функции счета-фактуры.
Фраза «ВЗВ-ПОСТ» может быть сокращением вида операции («возврат поставщику», «возврат после передачи» и т. п.), это зависит от настроек ЭДО, но суть одна — возврат товара без налоговых последствий по НДС.

Как правильно внести такой документ в 1С: УТ и 1С: Бухгалтерия

Общий алгоритм

  1. Проверить, принят ли товар на ваш склад.
    Если товар был оприходован, его возврат требует отражения в движениях склада и бухгалтерии.

  2. Понять, участвует ли НДС.
    Если у вас система с НДС — смотрите, был ли ранее принят вычет. Сам по себе УПД-2 НДС не отражает.

  3. Выбрать документ в 1С.

    • В 1С УТ: «Возврат товаров поставщику» или «Возврат от клиента».

    • В 1С Бухгалтерия: аналогичные документы «Возврат товаров поставщику/от покупателя».

  4. Отключить функцию счета-фактуры.
    Убедиться, что документ не формирует счёт-фактуру и не идёт в книги НДС.

  5. Заполнить количество, стоимость и причину возврата.

Примеры проводок

Ситуация

Документ в 1С

Проводки

Возврат товара поставщику (товар был оприходован, вы на ОСНО)

«Возврат товаров поставщику»

Дт 60 Кт 41 — списание товара; если НДС ранее был принят к вычету, то Дт 19 Кт 60 (или восстановление НДС)

Возврат товара от покупателя

«Возврат товаров от клиента»

Дт 41 Кт 90.02 — возврат на склад; Дт 90.01 Кт 62 — сторнирование выручки; при необходимости корректировка НДС отдельным документом

Важно: УПД-2 сам по себе не идёт в книгу покупок или продаж.

Как внести УПД-2 «Вернули товар» в 1С: Управление торговлей 11.4

1С: Управление торговлей 11.4

Ситуация: пришёл УПД со статусом 2 «Вернули товар».

  1. Раздел «Закупки» → Документы возврата.

    • Если вы возвращаете поставщику → «Возврат товаров поставщику».

    • Если вам вернул клиент → «Возврат от покупателя».

  2. Создайте документ возврата:

    • Нажмите Создать.

    • Укажите контрагента, договор, склад.

  3. Табличная часть:

    • Перенесите позиции из исходного документа или заполните вручную.

    • Укажите количество и цену возврата.

  4. НДС:

    • В карточке документа проверьте поле «Отразить НДС» — для УПД-2 оно не отмечается.

    • Счёт-фактура не формируется.

  5. Проведите документ.

    • Товар спишется со склада (если возврат поставщику) или вернётся на склад (если возврат от клиента).

    • Взаиморасчёты по 60/62 счетам будут скорректированы.

Важно

Если ранее по операции принимался НДС к вычету или начислялся в книге продаж, возврат может потребовать корректирующего счёта-фактуры (УКД). Но сам УПД-2 для этого не используется — он только подтверждает движение товара.

Как внести УПД-2 «Вернули товар» в 1С: Бухгалтерию 3.0

1С: Бухгалтерия предприятия 3.0

Ситуация: пришёл УПД со статусом 2 «Вернули товар».

  1. Раздел «Покупки» или «Продажи» (в зависимости от ситуации):

    • Если возврат поставщику → «Возврат товаров поставщику».

    • Если возврат от покупателя → «Возврат товаров от покупателя».

  2. Создайте документ возврата:

    • Укажите контрагента, договор, склад.

    • Заполните табличную часть номенклатурой и ценами.

  3. НДС:

    • Для УПД-2 счёт-фактура не формируется.

    • В форме документа снимите галочку «Отразить счёт-фактуру» или оставьте пустым поле «Счёт-фактура».

  4. Проведите документ.

    • Будут сформированы проводки:

      • при возврате поставщику: Дт 60 Кт 41 (и восстановление НДС, если он ранее был принят),

      • при возврате от покупателя: Дт 41 Кт 90.02 и Дт 90.01 Кт 62 (корректировка выручки).

  5. Проверьте отчёты:

    • В книге покупок/продаж возврат по УПД-2 не появится.

    • В оборотно-сальдовой ведомости по счетам 41, 60 или 62 корректировки будут видны.

Важно

Если ранее по операции принимался НДС к вычету или начислялся в книге продаж, возврат может потребовать корректирующего счёта-фактуры (УКД). Но сам УПД-2 для этого не используется — он только подтверждает движение товара.

Пример: возврат товара поставщику

для 1С: Бухгалтерия 3.0.

Условие:

  • Вы купили у поставщика 10 единиц товара по цене 1 000 руб. за штуку (всего 10 000 руб. + НДС 20% = 2 000 руб.).

  • Товар был принят на склад, НДС — к вычету.

  • Позже часть товара возвращаете поставщику (5 единиц). Поставщик прислал УПД со статусом 2 «Вернули товар».

Шаги в 1С

  1. В разделе Покупки → документ «Возврат товаров поставщику».

  2. Заполняете:

    • Контрагент — ваш поставщик.

    • Договор — тот же, что и при закупке.

    • Склад — откуда возвращается товар.

    • Табличная часть — 5 единиц по цене 1 000.

  3. В форме документа убираете галочку «Счёт-фактура».

  4. Проводите документ.

Проводки

  • Дт 60 Кт 41 — 5 000 руб. (возврат товара поставщику).

  • Дт 19 Кт 60 — 1 000 руб. (восстановление НДС по возвращённому товару).

Итого: товар списан, НДС восстановлен, расчёты с поставщиком уменьшены на 6 000 руб.

Пример: возврат товара от покупателя

для 1С: Бухгалтерия 3.0.

Условие:

  • Вы продали покупателю 10 единиц товара по цене 1 500 руб. за штуку (15 000 руб. + НДС 3 000 руб.).

  • Покупатель возвращает 4 единицы. Он оформил УПД со статусом 2 «Вернули товар».

Шаги в 1С

  1. В разделе Продажи → документ «Возврат товаров от покупателя».

  2. Заполняете:

    • Контрагент — покупатель.

    • Договор — по которому была продажа.

    • Склад — куда вернётся товар.

    • Табличная часть — 4 единицы по цене 1 500.

  3. В документе не формируете счёт-фактуру, так как УПД-2.

  4. Проводите документ.

Проводки

  • Дт 41 Кт 90.02 — 6 000 руб. (возврат товара на склад).

  • Дт 90.01 Кт 62 — 6 000 руб. (сторно выручки).

  • Дт 90.03 Кт 68 — 1 200 руб. (сторно НДС с выручки).

Итого: товар вернулся, выручка и НДС скорректированы.

Рекомендации

  • Проверьте, как в вашей учётной политике отражаются возвраты и восстановление НДС.

  • Если требуется корректировка по НДС, её оформляют отдельным корректировочным документом (например, УКД), а не через УПД-2.

  • Убедитесь, что версия вашей 1С (например, УТ 11.4, Бухгалтерия 8.3) настроена так, чтобы документы со статусом 2 не попадали в налоговые регистры.

