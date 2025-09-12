Как провести в 1С возврат по УПД со статусом 2 №ВЗВ-ПОСТ «Вернули товар»

Что такое УПД со статусом 2
Универсальный передаточный документ (УПД) может иметь статус 1 или статус 2.
Статус 1 — документ выполняет роль и накладной/передаточного документа, и счета-фактуры. Используется, когда надо выделить НДС и зарегистрировать его в книге покупок/продаж.
Статус 2 — УПД используется только как первичный передаточный документ (накладная, акт передачи, возврата и т. п.), без функции счета-фактуры. То есть в статусе 2 не выделяют НДС, документ не регистрируется как счёт-фактура и не идёт в книгу продаж.
Подробнее в статье: Чем отличаются статусы УПД 1 и 2
Что означает «УПД со статусом 2 № ВЗВ-ПОСТ» / «Вернули товар»
Документ с пометкой «УПД со статусом 2 «ВЗВ-ПОСТ» / «Вернули товар» означает, что контрагент оформил возврат товара с помощью передаточного документа без функции счета-фактуры.
Фраза «ВЗВ-ПОСТ» может быть сокращением вида операции («возврат поставщику», «возврат после передачи» и т. п.), это зависит от настроек ЭДО, но суть одна — возврат товара без налоговых последствий по НДС.
Как правильно внести такой документ в 1С: УТ и 1С: Бухгалтерия
Общий алгоритм
Проверить, принят ли товар на ваш склад.
Если товар был оприходован, его возврат требует отражения в движениях склада и бухгалтерии.
Понять, участвует ли НДС.
Если у вас система с НДС — смотрите, был ли ранее принят вычет. Сам по себе УПД-2 НДС не отражает.
Выбрать документ в 1С.
В 1С УТ: «Возврат товаров поставщику» или «Возврат от клиента».
В 1С Бухгалтерия: аналогичные документы «Возврат товаров поставщику/от покупателя».
Отключить функцию счета-фактуры.
Убедиться, что документ не формирует счёт-фактуру и не идёт в книги НДС.
Заполнить количество, стоимость и причину возврата.
Примеры проводок
Ситуация
Документ в 1С
Проводки
Возврат товара поставщику (товар был оприходован, вы на ОСНО)
«Возврат товаров поставщику»
Дт 60 Кт 41 — списание товара; если НДС ранее был принят к вычету, то Дт 19 Кт 60 (или восстановление НДС)
Возврат товара от покупателя
«Возврат товаров от клиента»
Дт 41 Кт 90.02 — возврат на склад; Дт 90.01 Кт 62 — сторнирование выручки; при необходимости корректировка НДС отдельным документом
Важно: УПД-2 сам по себе не идёт в книгу покупок или продаж.
Как внести УПД-2 «Вернули товар» в 1С: Управление торговлей 11.4
1С: Управление торговлей 11.4
Ситуация: пришёл УПД со статусом 2 «Вернули товар».
Раздел «Закупки» → Документы возврата.
Если вы возвращаете поставщику → «Возврат товаров поставщику».
Если вам вернул клиент → «Возврат от покупателя».
Создайте документ возврата:
Нажмите Создать.
Укажите контрагента, договор, склад.
Табличная часть:
Перенесите позиции из исходного документа или заполните вручную.
Укажите количество и цену возврата.
НДС:
В карточке документа проверьте поле «Отразить НДС» — для УПД-2 оно не отмечается.
Счёт-фактура не формируется.
Проведите документ.
Товар спишется со склада (если возврат поставщику) или вернётся на склад (если возврат от клиента).
Взаиморасчёты по 60/62 счетам будут скорректированы.
Важно
Если ранее по операции принимался НДС к вычету или начислялся в книге продаж, возврат может потребовать корректирующего счёта-фактуры (УКД). Но сам УПД-2 для этого не используется — он только подтверждает движение товара.
Как внести УПД-2 «Вернули товар» в 1С: Бухгалтерию 3.0
1С: Бухгалтерия предприятия 3.0
Ситуация: пришёл УПД со статусом 2 «Вернули товар».
Раздел «Покупки» или «Продажи» (в зависимости от ситуации):
Если возврат поставщику → «Возврат товаров поставщику».
Если возврат от покупателя → «Возврат товаров от покупателя».
Создайте документ возврата:
Укажите контрагента, договор, склад.
Заполните табличную часть номенклатурой и ценами.
НДС:
Для УПД-2 счёт-фактура не формируется.
В форме документа снимите галочку «Отразить счёт-фактуру» или оставьте пустым поле «Счёт-фактура».
Проведите документ.
Будут сформированы проводки:
при возврате поставщику: Дт 60 Кт 41 (и восстановление НДС, если он ранее был принят),
при возврате от покупателя: Дт 41 Кт 90.02 и Дт 90.01 Кт 62 (корректировка выручки).
Проверьте отчёты:
В книге покупок/продаж возврат по УПД-2 не появится.
В оборотно-сальдовой ведомости по счетам 41, 60 или 62 корректировки будут видны.
Важно
Если ранее по операции принимался НДС к вычету или начислялся в книге продаж, возврат может потребовать корректирующего счёта-фактуры (УКД). Но сам УПД-2 для этого не используется — он только подтверждает движение товара.
Пример: возврат товара поставщику
для 1С: Бухгалтерия 3.0.
Условие:
Вы купили у поставщика 10 единиц товара по цене 1 000 руб. за штуку (всего 10 000 руб. + НДС 20% = 2 000 руб.).
Товар был принят на склад, НДС — к вычету.
Позже часть товара возвращаете поставщику (5 единиц). Поставщик прислал УПД со статусом 2 «Вернули товар».
Шаги в 1С
В разделе Покупки → документ «Возврат товаров поставщику».
Заполняете:
Контрагент — ваш поставщик.
Договор — тот же, что и при закупке.
Склад — откуда возвращается товар.
Табличная часть — 5 единиц по цене 1 000.
В форме документа убираете галочку «Счёт-фактура».
Проводите документ.
Проводки
Дт 60 Кт 41 — 5 000 руб. (возврат товара поставщику).
Дт 19 Кт 60 — 1 000 руб. (восстановление НДС по возвращённому товару).
Итого: товар списан, НДС восстановлен, расчёты с поставщиком уменьшены на 6 000 руб.
Пример: возврат товара от покупателя
для 1С: Бухгалтерия 3.0.
Условие:
Вы продали покупателю 10 единиц товара по цене 1 500 руб. за штуку (15 000 руб. + НДС 3 000 руб.).
Покупатель возвращает 4 единицы. Он оформил УПД со статусом 2 «Вернули товар».
Шаги в 1С
В разделе Продажи → документ «Возврат товаров от покупателя».
Заполняете:
Контрагент — покупатель.
Договор — по которому была продажа.
Склад — куда вернётся товар.
Табличная часть — 4 единицы по цене 1 500.
В документе не формируете счёт-фактуру, так как УПД-2.
Проводите документ.
Проводки
Дт 41 Кт 90.02 — 6 000 руб. (возврат товара на склад).
Дт 90.01 Кт 62 — 6 000 руб. (сторно выручки).
Дт 90.03 Кт 68 — 1 200 руб. (сторно НДС с выручки).
Итого: товар вернулся, выручка и НДС скорректированы.
Рекомендации
Проверьте, как в вашей учётной политике отражаются возвраты и восстановление НДС.
Если требуется корректировка по НДС, её оформляют отдельным корректировочным документом (например, УКД), а не через УПД-2.
Убедитесь, что версия вашей 1С (например, УТ 11.4, Бухгалтерия 8.3) настроена так, чтобы документы со статусом 2 не попадали в налоговые регистры.
