Как провести в 1С возврат по УПД со статусом 2 №ВЗВ-ПОСТ «Вернули товар»

Когда в электронном документообороте приходит УПД со статусом 2 и пометкой «Вернули товар», бухгалтеры часто теряются: что это за документ, куда он пойдёт и как его отразить в 1С. В статье разберём, что это значит на практике и как правильно внести такой УПД в 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерию.