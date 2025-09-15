Иллюзия стратегического мышления: почему руководитель не должен бояться операционки

В последние годы стал крайне популярным тренд: «выйди из операционки», «делегируй все». На эту тему проводят целые курсы, а предприниматели часто видят идеальный менеджмент так: он с айпадом лежит на пляже на Бали, раз в неделю заходит на созвон и оттуда управляет компанией в сотни человек.

Я называю таких людей «сбежавшими от операционки». И для меня это не идеал, а опасная утопия. Любой практикующий предприниматель прекрасно понимает: управлять компанией таким образом на постоянной основе попросту невозможно.

Это иллюзия стратегического мышления, за которой часто прячутся нежелание и неумение погружаться в детали.

Конечно, нужны тайм-ауты для перезагрузки, но надо четко понимать: большие компании строятся только благодаря глубокому пониманию бизнес-процессов.

Речь не о том, чтобы генерал начал копать окопы вместе с солдатами. В этом случае войско обречено на гибель. Речь о том, что генерал обязан быть в курсе боя. Он должен знать, каково состояние его солдат, их провизии, орудий; куда движется враг; какие позиции мы теряем, а какие — отвоевываем. Зазевался — и твое войско будет разбито. Бизнес — это и есть поле боя.