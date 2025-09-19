Новые правила игры: почему «говорящие головы» перестали собирать просмотры и что пришло на замену

Почему формат «говорящих голов» перестал быть эффективным

Главное ограничение такого формата в том, что он работает только у тех, кто уже имеет большую аудиторию и авторитет. Популярные блогеры могут позволить себе снимать ролики в портретном кадре без визуальных усложнений: зрители досматривают их из-за доверия.

У новичков ситуация другая. Когда у блога всего несколько сотен или тысяч подписчиков, доверия к эксперту еще нет.

Видео, где человек просто говорит в камеру, выглядит слишком однообразно и не вызывает интереса.

В результате алгоритмы не продвигают такие ролики: низкое удержание и отсутствие динамики приводят к тому, что контент остается незамеченным.