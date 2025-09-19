Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст

И чтобы не делать все эти действия постоянно при выводе на печать, пользователь может сам подкорректировать макет печатной формы в 1С: Бухгалтерия 3.0, без привлечения программиста.
Размещение макетов в программе 1С
Есть два варианта открытия макета:
1. Через раздел Администрирование, подраздел Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки.
В данном списке отображаются типовые печатные формы для документов и справочников, которые есть в системе.
Найти объект, для которого нужно подкорректировать печатную форму, и перейти в макет по команде «Изменить макет» или дважды щелкнуть мышкой по макету.
2. Перейти из печатной формы документа по кнопке «Еще» — Изменить макет.
Редактирование макета
Сделаем редактирование макета на примере печатной формы ТОРГ-12 (Товарная накладная). Откроем документ реализации товаров и сформируем для него печатную форму.
Добавим:
логотип;
текст «ВНИМАНИЕ! Если вы платите за ИП от физлица, используйте онлайн-оплату или измените реквизиты на физлицо. Иначе платеж не будет принят».
В открытой печатной форме переходим по кнопке «Еще» и выбираем «Изменить макет». Макет сразу доступен для редактирования.
Добавление логотипа
В макете по кнопке «Еще» перейдем на Рисунки — Картинка.
Добавить логотип по кнопке «Выбрать из файла».
Если места для вставки логотипа недостаточно, можно добавить строки командой «Раздвинуть», выделив строки и вызвать правой клавишей мыши меню.
Автоматически картинка подгружается в рамке. Чтобы отредактировать картинку, кликнуть по ней правой клавишей мыши «Свойства». Откроется панель редактирования. В стиле линии установить, например, «Нет линии».
Добавление текста
Например, нам нужно выделить так, чтобы было заметно, и добавим этот текст рядом с логотипом.
Редактировать ячейки, работать с текстом можно с помощью команд, расположенных на панели редактирования, в меню «Еще», либо вызвать их правой кнопкой мыши.
Объединим ячейки, добавим текст с рамкой, как на примере.
Для предварительного просмотра макета нажмите на кнопку «Предварительный просмотр».
В примере все добавленные элементы находятся в границах шапки документа.
По окончании работы для сохранения изменений в макете нажмите команду «Записать и закрыть».
Сформируем и проверим финальную печатную форму для документа реализации после ее редактирования.
Проверка макета на изменения
Если открыть и посмотреть список макетов, то рядом с данным макетом появляется признак, что данная форма была отредактирована.
Возврат к стандартному макету
Перейти к макету можно следующими способами:
Через раздел Администрирование, подраздел Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки.
Из печатной формы документа по кнопке «Еще» выбрать команду «Перейти к макетам печатных форм».
В списке Макетов печатных форм выделите нужный макет и нажмите кнопку «Использовать стандартный».
После этого пиктограмма рядом с макетом станет серого цвета, а также станет доступной команда «Использовать измененный».
Если позднее понадобится использовать отредактированный макет, то нажать на кнопку «Использовать измененный».
Для удаления измененного макета щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего списка команду «Удалить измененный макет».
