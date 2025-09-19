Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст

Добавление текста

Например, нам нужно выделить так, чтобы было заметно, и добавим этот текст рядом с логотипом.

Пример добавления текста в ТОРГ-12

Редактирование макета товарной накладной

Редактировать ячейки, работать с текстом можно с помощью команд, расположенных на панели редактирования, в меню «Еще», либо вызвать их правой кнопкой мыши.

Объединим ячейки, добавим текст с рамкой, как на примере.

Объединение ячеек в макете ТОРГ-12 в 1С

Добавление нужного текста в макет печатной формы в 1С

Для предварительного просмотра макета нажмите на кнопку «Предварительный просмотр».

Предварительный просмотр редактирования макета в 1С

В примере все добавленные элементы находятся в границах шапки документа.

Предварительный просмотр отредактированной товарной накладной в 1С

По окончании работы для сохранения изменений в макете нажмите команду «Записать и закрыть».

Сформируем и проверим финальную печатную форму для документа реализации после ее редактирования.