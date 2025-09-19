ЦОК ОК ПД 19.09 Мобильная
Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст

Иногда нужно внести изменения в печатную форму документа, которая есть в программе, под свои задачи. Это может быть изменение шрифта, добавление какого-то текста, логотипа, подписи факсимиле и т.д.

И чтобы не делать все эти действия постоянно при выводе на печать, пользователь может сам подкорректировать макет печатной формы в 1С: Бухгалтерия 3.0, без привлечения программиста.

Размещение макетов в программе 1С

Есть два варианта открытия макета:

1. Через раздел Администрирование, подраздел Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки.

В данном списке отображаются типовые печатные формы для документов и справочников, которые есть в системе.

Найти объект, для которого нужно подкорректировать печатную форму, и перейти в макет по команде «Изменить макет» или дважды щелкнуть мышкой по макету.

2. Перейти из печатной формы документа по кнопке «Еще» — Изменить макет.

Редактирование макета

Сделаем редактирование макета на примере печатной формы ТОРГ-12 (Товарная накладная). Откроем документ реализации товаров и сформируем для него печатную форму. 

Добавим: 

  • логотип;

  • текст «ВНИМАНИЕ! Если вы платите за ИП от физлица, используйте онлайн-оплату или измените реквизиты на физлицо. Иначе платеж не будет принят».

В открытой печатной форме переходим по кнопке «Еще» и выбираем «Изменить макет». Макет сразу доступен для редактирования.

Добавление логотипа

В макете по кнопке «Еще» перейдем на Рисунки — Картинка. 

Добавить логотип по кнопке «Выбрать из файла».

Если места для вставки логотипа недостаточно, можно добавить строки командой «Раздвинуть», выделив строки и вызвать правой клавишей мыши меню. 

Автоматически картинка подгружается в рамке. Чтобы отредактировать картинку, кликнуть по ней правой клавишей мыши «Свойства». Откроется панель редактирования. В стиле линии установить, например, «Нет линии».

Добавление текста

Например, нам нужно выделить так, чтобы было заметно, и добавим этот текст рядом с логотипом.

Редактировать ячейки, работать с текстом можно с помощью команд, расположенных на панели редактирования, в меню «Еще», либо вызвать их правой кнопкой мыши.

Объединим ячейки, добавим текст с рамкой, как на примере.

Для предварительного просмотра макета нажмите на кнопку «Предварительный просмотр».

В примере все добавленные элементы находятся в границах шапки документа.

По окончании работы для сохранения изменений в макете нажмите команду «Записать и закрыть».

Сформируем и проверим финальную печатную форму для документа реализации после ее редактирования.

Проверка макета на изменения

Если открыть и посмотреть список макетов, то рядом с данным макетом появляется признак, что данная форма была отредактирована.

Возврат к стандартному макету 

Перейти к макету можно следующими способами:

  1. Через раздел Администрирование, подраздел Настройки программы — Печатные формы, отчеты и обработки.

  2. Из печатной формы документа по кнопке «Еще» выбрать команду «Перейти к макетам печатных форм».

В списке Макетов печатных форм выделите нужный макет и нажмите кнопку «Использовать стандартный».

После этого пиктограмма рядом с макетом станет серого цвета, а также станет доступной команда «Использовать измененный».

Если позднее понадобится использовать отредактированный макет, то нажать на кнопку «Использовать измененный».

Для удаления измененного макета щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите из выпадающего списка команду «Удалить измененный макет».

