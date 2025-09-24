Трудовое законодательство: какие нововведения окажут влияние на бизнес

До 31 декабря 2025 года продлено действие положения о проверках работодателей на соблюдение норм трудового права.

Обратите внимание, что риск проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда максимально высок при наличии хотя бы одного из этих показателей:

1. Сотрудничество с самозанятыми, при условии, что

работодатель взаимодействует более чем с 35 такими лицами;

платит им свыше 35 тыс. руб., что равно не менее 90% их дохода;

работа длится более 3 месяцев.

2. Рост производственного травматизма. Минтруд в июльском письме № 15-3/10/В-11850 сообщил о росте числа несчастных случаев на производстве и дал рекомендации по их профилактике;

жалоба на работодателя от двух и более работников;

наличие долгов у компании-банкрота перед работниками, и в целом, наличие задолженности по заработной плате.

Особое внимание на соблюдение норм ТК следует обратить компаниям, чья деятельность относится к системообразующим отраслям российской экономики или в штате которых работают иностранцы, в том числе, высококвалифицированные специалисты. По статистике внеплановые проверки ГИТ проводятся в отношении таких компаний чаще.

Изначально положение Правительства о проведении внеплановых проверок было рассчитано лишь на 2023 год, но срок его действия был продлен.

В 2025 году проверки ГИТ проводятся только для работодателей с высоким и чрезвычайно высоким риском. Сообщений о продлении положении о внеплановых проверках на 2026 год пока не поступало, но мы, независимо от этого, рекомендуем придерживаться базовых правил:

отслеживать все изменения в ТК , в обязательном порядке актуализировать локальные нормативные акты, особенно ПВТР, положения о премировании, штатное расписание, а также трудовые договоры;

проводить регулярный мониторинг соблюдения особо рисковых показателей;

проводить обучение работников на случай проведения внеплановой проверки.

К последнему пункту можно добавить, что для максимальной подготовки к потенциальной проверке лучшим способом будет проведение самопроверки для руководителей отделов/бухгалтеров/HR. При таком способе соблюдение в компании норм ТК анализируется «глазами» должностного лица контролирующего органа штатным юристом или иным специалистом.

По итогам самопроверки работники будут знать:

наиболее уязвимые, проблемные стороны , которые нужно проработать и привести в соответствие с положениями ТК;

перечень документов, которые вправе запросить должностное лицо при проверке;

сроки предоставления документов ;

права работодателя при проведении проверки.

Такая комплексная подготовка поможет избежать суеты и ошибок во время визита контролирующих органов и минимизировать существующие риски.