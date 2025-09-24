Трудовое законодательство: какие нововведения окажут влияние на бизнес

Внеплановые проверки работодателей
До 31 декабря 2025 года продлено действие положения о проверках работодателей на соблюдение норм трудового права.
Обратите внимание, что риск проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда максимально высок при наличии хотя бы одного из этих показателей:
1. Сотрудничество с самозанятыми, при условии, что
работодатель взаимодействует более чем с 35 такими лицами;
платит им свыше 35 тыс. руб., что равно не менее 90% их дохода;
работа длится более 3 месяцев.
2. Рост производственного травматизма. Минтруд в июльском письме № 15-3/10/В-11850 сообщил о росте числа несчастных случаев на производстве и дал рекомендации по их профилактике;
жалоба на работодателя от двух и более работников;
наличие долгов у компании-банкрота перед работниками, и в целом, наличие задолженности по заработной плате.
Особое внимание на соблюдение норм ТК следует обратить компаниям, чья деятельность относится к системообразующим отраслям российской экономики или в штате которых работают иностранцы, в том числе, высококвалифицированные специалисты. По статистике внеплановые проверки ГИТ проводятся в отношении таких компаний чаще.
Изначально положение Правительства о проведении внеплановых проверок было рассчитано лишь на 2023 год, но срок его действия был продлен.
В 2025 году проверки ГИТ проводятся только для работодателей с высоким и чрезвычайно высоким риском. Сообщений о продлении положении о внеплановых проверках на 2026 год пока не поступало, но мы, независимо от этого, рекомендуем придерживаться базовых правил:
отслеживать все изменения в ТК, в обязательном порядке актуализировать локальные нормативные акты, особенно ПВТР, положения о премировании, штатное расписание, а также трудовые договоры;
проводить регулярный мониторинг соблюдения особо рисковых показателей;
проводить обучение работников на случай проведения внеплановой проверки.
К последнему пункту можно добавить, что для максимальной подготовки к потенциальной проверке лучшим способом будет проведение самопроверки для руководителей отделов/бухгалтеров/HR. При таком способе соблюдение в компании норм ТК анализируется «глазами» должностного лица контролирующего органа штатным юристом или иным специалистом.
По итогам самопроверки работники будут знать:
наиболее уязвимые, проблемные стороны, которые нужно проработать и привести в соответствие с положениями ТК;
перечень документов, которые вправе запросить должностное лицо при проверке;
сроки предоставления документов;
права работодателя при проведении проверки.
Такая комплексная подготовка поможет избежать суеты и ошибок во время визита контролирующих органов и минимизировать существующие риски.
Труд высококвалифицированных специалистов
С 6 сентября изменилась форма ходатайства для привлечения высококвалифицированного специалиста (ВКС) из-за рубежа.
В нее добавлены такие пункты:
дополнительные сведения о работодателе: является ли он коммерческой/спортивной/научной организацией или аккредитованным в России представительством иностранного юридического лица;
условия, на которых нанимают иностранца (уровень заработной платы).
Напомним, что закон о правовом положении иностранных граждан в статье 13.2 определяет минимальные значения заработка сотрудников ВКС для некоторых сфер деятельности.
Например, не менее 1 млн рублей в год работодатель обязан платить привлеченным из-за рубежа медицинским и педагогическим работникам, которым предстоит трудиться на территории международного медицинского кластера.
МВД крайне внимательно следит за соблюдением работодателями высококвалифицированных специалистов норм трудового и миграционного законодательства, штрафы по ст. 18.5 КоАП могут быть применены даже за незначительные, на первый взгляд, нарушения: от неправильного заполнения/прошивки формы ходатайства до ненаправления ее в срок.
Напоминаем, что подавать уведомление необходимо в случаях исполнения обязательств по выплате заработной платы, заключения или прекращения (расторжения) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с соответствующей даты.
Новые правила о снижении премий
С 1 сентября систему премирования (виды, размеры, условия и сроки выплаты премий) необходимо детально прописывать в коллективных договорах и локальных нормативных актах работодателя. Должны указываться конкретные критерии выплаты премии, например, качество, эффективность и длительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий.
Установить снижение премии за проступки работодатель теперь вправе не более чем на 20% от месячного оклада работника.
Применение к работнику дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение по его вине трудовых обязанностей не может служить основанием для лишения этого работника на весь срок действия дисциплинарного взыскания входящих в состав его заработной платы стимулирующих выплат.
Внесенные в закон изменения фактически дублируют сформулированное Конституционным Судом в 2023 году правовое регулирование, применявшееся временно, до введения поправок в закон.
Также среди изменений этого года можно выделить:
разрешение на привлечение к труду в выходные и праздники несовершеннолетних от 14 до 18 лет на летних каникулах;
закрепление гарантий для тех, кто после увольнения с основного места работы продолжает работать по совместительству, а именно выплата таким лицам выходного пособия;
обновление правил о размещении, хранении и использовании аптечек для оказания первой помощи работникам;
обязанность работодателя выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха, за работу в выходные и праздники.
Эти изменения не окажут большого влияния на бизнес, но помнить о них и соблюдать новые правила, безусловно, необходимо.
Это основные изменения, вступившие в 2025 году.
Заключение
Общий вектор развития трудового законодательства сегодня направлен на повышение социальных гарантий работников, установление прозрачной системы всех выплат, включая премии, а также на привлечение иностранных квалифицированных специалистов на российский рынок труда.
Мониторинг изменений в законодательстве и регулярные самопроверки на соответствие нормам ТК — это инвестиция в стабильность и эффективность бизнеса, которому не будут страшны никакие внешние проверки.
