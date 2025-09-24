ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Трудовое законодательство: какие нововведения окажут влияние на бизнес

Трудовое законодательство — одна из самых чувствительных областей для любого работодателя. Иногда ошибки приводят к серьезным финансовым и репутационным издержкам, поэтому необходимо внимательно следить за всеми изменениями. Мы подготовили для вас обзор ключевых нововведений, которые уже вступили в силу. 

Внеплановые проверки работодателей

До 31 декабря 2025 года продлено действие положения о проверках работодателей на соблюдение норм трудового права. 

Обратите внимание, что риск проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда максимально высок при наличии хотя бы одного из этих показателей:

1. Сотрудничество с самозанятыми, при условии, что

  • работодатель взаимодействует более чем с 35 такими лицами;

  • платит им свыше 35 тыс. руб., что равно не менее 90% их дохода;

  • работа длится более 3 месяцев.

2. Рост производственного травматизма. Минтруд в июльском письме № 15-3/10/В-11850 сообщил о росте числа несчастных случаев на производстве и дал рекомендации по их профилактике;

  • жалоба на работодателя от двух и более работников;

  • наличие долгов у компании-банкрота перед работниками, и в целом, наличие задолженности по заработной плате.

Особое внимание на соблюдение норм ТК следует обратить компаниям, чья деятельность относится к системообразующим отраслям российской экономики или в штате которых работают иностранцы, в том числе, высококвалифицированные специалисты. По статистике внеплановые проверки ГИТ проводятся в отношении таких компаний чаще.

Изначально положение Правительства о проведении внеплановых проверок было рассчитано лишь на 2023 год, но срок его действия был продлен.

В 2025 году проверки ГИТ проводятся только для работодателей с высоким и чрезвычайно высоким риском. Сообщений о продлении положении о внеплановых проверках на 2026 год пока не поступало, но мы, независимо от этого, рекомендуем придерживаться базовых правил:

  • отслеживать все изменения в ТК, в обязательном порядке актуализировать локальные нормативные акты, особенно ПВТР, положения о премировании, штатное расписание, а также трудовые договоры;

  • проводить регулярный мониторинг соблюдения особо рисковых показателей;

  • проводить обучение работников на случай проведения внеплановой проверки.

К последнему пункту можно добавить, что для максимальной подготовки к потенциальной проверке лучшим способом будет проведение самопроверки для руководителей отделов/бухгалтеров/HR. При таком способе соблюдение в компании норм ТК анализируется «глазами» должностного лица контролирующего органа штатным юристом или иным специалистом.

По итогам самопроверки работники будут знать:

  • наиболее уязвимые, проблемные стороны, которые нужно проработать и привести в соответствие с положениями ТК;

  • перечень документов, которые вправе запросить должностное лицо при проверке;

  • сроки предоставления документов;

  • права работодателя при проведении проверки.

Такая комплексная подготовка поможет избежать суеты и ошибок во время визита контролирующих органов и минимизировать существующие риски.

Труд высококвалифицированных специалистов

С 6 сентября изменилась форма ходатайства для привлечения высококвалифицированного специалиста (ВКС) из-за рубежа. 

В нее добавлены такие пункты:

  1. дополнительные сведения о работодателе: является ли он коммерческой/спортивной/научной организацией или аккредитованным в России представительством иностранного юридического лица;

  2. условия, на которых нанимают иностранца (уровень заработной платы). 

Напомним, что закон о правовом положении иностранных граждан в статье 13.2 определяет минимальные значения заработка сотрудников ВКС для некоторых сфер деятельности.

Например, не менее 1 млн рублей в год работодатель обязан платить привлеченным из-за рубежа медицинским и педагогическим работникам, которым предстоит трудиться на территории международного медицинского кластера.

МВД крайне внимательно следит за соблюдением работодателями высококвалифицированных специалистов норм трудового и миграционного законодательства, штрафы по ст. 18.5 КоАП могут быть применены даже за незначительные, на первый взгляд, нарушения: от неправильного заполнения/прошивки формы ходатайства до ненаправления ее в срок.

Напоминаем, что подавать уведомление необходимо в случаях исполнения обязательств по выплате заработной платы, заключения или прекращения (расторжения) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с соответствующей даты. 

Новые правила о снижении премий 

С 1 сентября систему премирования (виды, размеры, условия и сроки выплаты премий) необходимо детально прописывать в коллективных договорах и локальных нормативных актах работодателя. Должны указываться конкретные критерии выплаты премии, например, качество, эффективность и длительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий.

Установить снижение премии за проступки работодатель теперь вправе не более чем на 20% от месячного оклада работника. 

Применение к работнику дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение по его вине трудовых обязанностей не может служить основанием для лишения этого работника на весь срок действия дисциплинарного взыскания входящих в состав его заработной платы стимулирующих выплат.

Внесенные в закон изменения фактически дублируют сформулированное Конституционным Судом в 2023 году правовое регулирование, применявшееся временно, до введения поправок в закон.

Также среди изменений этого года можно выделить:

  • разрешение на привлечение к труду в выходные и праздники несовершеннолетних от 14 до 18 лет на летних каникулах;

  • закрепление гарантий для тех, кто после увольнения с основного места работы продолжает работать по совместительству, а именно выплата таким лицам выходного пособия;

  • обновление правил о размещении, хранении и использовании аптечек для оказания первой помощи работникам; 

  • обязанность работодателя выплачивать при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха, за работу в выходные и праздники.

Эти изменения не окажут большого влияния на бизнес, но помнить о них и соблюдать новые правила, безусловно, необходимо.

Это основные изменения, вступившие в 2025 году.

Заключение 

Общий вектор развития трудового законодательства сегодня направлен на повышение социальных гарантий работников, установление прозрачной системы всех выплат, включая премии, а также на привлечение иностранных квалифицированных специалистов на российский рынок труда.

Мониторинг изменений в законодательстве и регулярные самопроверки на соответствие нормам ТК — это инвестиция в стабильность и эффективность бизнеса, которому не будут страшны никакие внешние проверки. 

