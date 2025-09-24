Нужно ли отражать получение премий от поставщика в 7 разделе декларации по НДС
В разделе 7 декларации по НДС отражаются:
операции, которые не подлежат налогообложению;
операции, которые не являются объектом налогообложения;
операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых РФ не признается;
авансы, полученные в счет предстоящих поставок товаров с длительным производственным циклом.
Операции, которые не подлежат налогообложению, перечислены в ст. 149 НК. А операции, не признаваемые объектом обложения НДС, указаны в п. 2 ст. 146 НК.
Премии, которые выплачивают поставщики не облагаются НДС. Однако они не связаны с операциями, указанными в разделе 7 декларации по НДС. Поэтому отражать их в этом разделе не нужно.
