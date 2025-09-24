ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
Декларация по НДС

Нужно ли отражать получение премий от поставщика в 7 разделе декларации по НДС

Организация на общепите применяет льготу по НДС. Поставщики регулярно выплачивают премии за выполнение плана закупки. Нужно ли отражать эти выплаты в разделе 7 декларации по НДС?
В разделе 7 декларации по НДС отражаются:

  • операции, которые не подлежат налогообложению;

  • операции, которые не являются объектом налогообложения;

  • операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых РФ не признается;

  • авансы, полученные в счет предстоящих поставок товаров с длительным производственным циклом.

Операции, которые не подлежат налогообложению, перечислены в ст. 149 НК. А операции, не признаваемые объектом обложения НДС, указаны в п. 2 ст. 146 НК.

Премии, которые выплачивают поставщики не облагаются НДС. Однако они не связаны с операциями, указанными в разделе 7 декларации по НДС. Поэтому отражать их в этом разделе не нужно.

