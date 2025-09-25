Как предпринимателям готовиться к трудностям? Антикризисные стратегии для малого и среднего бизнеса

Красивые истории из соцсетей, повествующие о быстром получении огромных доходов, о «легких миллионах» имеют очень слабую связь с реальностью. Успех в бизнесе редко приходит стремительно и безболезненно. Реальность предпринимательства — это ежедневный труд, риски и принятие сложных решений. И чем раньше это принять, тем выше шансы выстоять в кризис.
В деловой среде на пути к успеху нередко возникают серьезные проблемы. Это могут быть результаты собственных ошибок, то есть сгенерированные самим бизнесом, или следствие общих обстоятельств — политических, экономических, социальных явлений, на которые предприниматель повлиять не может, но которые влияют на результаты его деятельности.
Имеет смысл разделить антикризисные стратегии для малого и среднего бизнеса в зависимости от причины трудностей.
Работа с собственными ошибками
Речь идет о неумелом управлении, нечетком и некорректном планировании, отсутствии финансовой подушки, неправильном анализе рынка и конкурентов. Здесь можно посоветовать первым делом признать наличие проблемы.
Когда человек начинает воплощать в жизнь свою мечту, создавать бизнес, то все просчеты и тревожные сигналы обычно игнорируются. В состоянии воодушевления трудно признать собственную слабость или некомпетентность.
Поэтому необходимо разработать максимально реалистичный бизнес-план: не просто слепо следовать своим желаниям, а действовать с учетом всех нюансов. Подумайте, сможете ли вы обеспечить те результаты, на которые рассчитываете?
В нежелании признать ошибку ситуация иногда доходит до критической точки, когда уже нечего исправлять. Следует четко определить, при каких обстоятельствах выбранная стратегия развития себя не оправдывает, когда нужно остановиться и изменить ее.
Случай из практики: успешная московская клиника в рамках стратегии расширения начала инвестировать в два новых подразделения в Краснодарском крае. С точки зрения рынка решение было оправданным. Однако еще в начале реализации проектов стали «всплывать» нюансы, способные помешать: например, отсутствие канализации в приобретенном здании.
Лицензируемая медицинская деятельность имеет жесткие требования. А расходы на проведение таких дополнительных работ выходят далеко за рамки запланированного бюджета. Итогом стало закрытие обоих проектов с убытками. Однако попытки продолжать только усугубили бы ситуацию.
Режьте издержки — не бизнес
Первое, что нужно делать в трудные времена — контролировать расходы. Это нужно делать всегда, рутинно, но в кризис фокус руководителя необходимо заострить как минимум на регулировании и оптимизации затрат. Оценить, возможно, пересмотреть и заново «перепрошить» ассортимент продукции и услуг. Сделать акцент на высокомаржинальные и популярные услуги и товары, более детально отслеживать платежи и поступления.
Одновременно искать новые рынки сбыта, например, онлайн-продажи (в ковидный локдаун «выжили» те рестораны, которые быстро запустили доставку еды). Необходимо выстраивать сотрудничество с другими компаниями, чьи ресурсы и опыт могут вас обогатить.
Нужно научиться идентифицировать, оценивать и контролировать возможные проблемы. Каждое ваше действие и бизнес-решение должно быть изучено с точки зрения рисков. Полезно подробно проговаривать, прорабатывать предполагаемый сценарий развития событий.
Если у вас нет этого навыка, то рекомендуется обратиться за помощью — посоветоваться с более опытными предпринимателями. Еще один путь — поговорить с теми, кто не занимается бизнесом, но обладает достаточной фантазией и может предвидеть ситуации, которые кажутся вам нереальными.
Поверьте, в жизни часто случается то, что многие считают совершенно несбыточным. Поэтому учитесь идентифицировать и контролировать риски, выстраивать для себя некую систему сигналов, понимать, когда опасность превращается из управляемой в неуправляемую и следует изменить стратегию.
Страховка на случай кризиса
Еще в период стабильного роста компании нужно иметь план «Б» на случай кризиса. Например, наличие накоплений («финансовой подушки») помогает не попасть в ловушку задолженностей по зарплате, налогам или перед поставщиками. Такие обстоятельства сразу переносят компанию в зону нерешаемых задач, турбулентности.
Если у вас нет денег, и вы начинаете кредитоваться для погашения текущих долгов, то лучше сразу задуматься о закрытии бизнеса. Наличие страховки в виде запаса складских остатков на случай сбоя поставок, аккумулированных денежных средств на межбанковском депозите либо накопительной пенсионной страховки сотрудников на случай резкого сокращения штатов и необходимости выплат выходных пособий — все это варианты, которые опробованы на деле.
Случай из личной практики
За последние 20 лет несколько раз возникали ситуации, когда «финансовая подушка» полностью оправдывала свое назначение. Например, с момента начала эпидемии ковида практически прекратились поставки расходных медизделий (перчатки и маски). Однако трехмесячный складской запас позволил пройти этот период безболезненно.
Как можно застраховаться? Следует диверсифицировать бизнес, чтобы не прогореть, если главное направление станет провальным. Надо помнить о правиле 80/20. Когда вы фокусируетесь на чем-то одном, то в случае серьезного кризиса у вас просто не будет шанса спокойно переждать бурю и удержаться на плаву.
Случай из личной практики
В первые три месяца после финансового кризиса 2018 года почти вдвое сократилось количество пациентов, планирующих тотальную стоматологическую реабилитацию. В структуре выручки клиники такие поступления составляли примерно 78%.
Не попасть в ситуацию кассовых разрывов позволила настроенная система профилактического лечения. Регулярные визиты хоть и не обеспечивали прибыли, однако послужили источником стабильного покрытия текущих расходов без кредитования.
Обучение, мотивация, продвижение
Естественно, необходимо постоянно развиваться самому, обучать своих сотрудников, повышать квалификацию. Важна и полноценная серьезная мотивация команды — без нее ни один бизнес не станет успешным. Мотивированные и обученные сотрудники — мощный стабилизатор в сложные времена. Вкладывайтесь в развитие людей, усиливайте внутренние процессы, не откладывайте обучение «на потом».
Рекомендуется также подумать о методах продвижения, популяризации собственного бизнеса. Во времена спада клиенты ищут тех, кто может дать уверенность. Будьте этим «кем-то».
Готовность к труду и ответственности
Предпринимателю нужно быть многоруким Шивой — заниматься массой дел одновременно. Не стоит даже мечтать о том, что на первом, втором или даже третьем году работы вы сможете делегировать полномочия наемным сотрудникам. Это иллюзия, которая, к сожалению, сыграла злую шутку с очень многими бизнесменами именно в кризис.
Что делать, если вы попали в кризисную ситуацию
Допустим, вы уже столкнулись с тем, что поставщики подняли цены, а собранные заказы не позволяют выполнить взятые на себя обязательства. Что предпринять?
1. В первую очередь попробуйте пересмотреть условия сотрудничества. В данном случае придется параллельно договариваться о рассрочке, причем делать это и с поставщиками, и с клиентами, и с сотрудниками. Важно откровенно объяснить партнерам, что иначе работа не может быть выполнена.
Сейчас многие поставщики предлагают разумные сроки рассрочек, так как при ином подходе рискуют потерять клиента.
Случай из практики
В момент резкого — с 30 до 80 рублей — скачка курса валюты и автоматического роста цен на медицинские материалы мы провели практически филигранное изменение стоимости услуг по формуле: сокращаем свою доходность на 50%, фиксируем ФОТ на год в размере, действующем до повышения цен. Таким образом, прайс повысился не более чем на 10-12%, что привело к росту лояльности пациентов на фоне тотального подорожания. В дальнейшем цены пересматривались поэтапно и через 1,5 года выровнялись.
2. Ищите новые каналы с более низкими ценами и альтернативные источники продаж, в том числе в интернете. Понятно, что онлайн-бизнес менее затратен, чем офлайн. Следует осваивать дополнительные рынки сбыта и … привлекать инвестиции.
Кризис — время возможностей
Именно в сложные периоды компании покупаются и продаются, потому что в этот момент многие находятся не в самом выигрышном положении. Плюс в том, что у них имеется потенциал. Те, у кого есть свободные деньги, могут сделать мощный рывок, занять лидирующие позиции и выйти на новый виток развития.
Важно понимать, что каждый бизнес уникален. То, что работает для одной компании, не всегда подходит другой. Необходимо самостоятельно нащупать верную стратегию, учиться быть гибким, быстро принимать решения, адаптироваться к текущим условиям. Надо понимать, что собственное дело — это то, что вас кормит. Оно не должно превращаться в вечное испытание.
Универсальных рецептов нет. Но есть одно правило: гибкость и готовность к действиям лучше любой иллюзии стабильности. Малый и средний бизнес — живой организм. Он выживает не благодаря деньгам, а благодаря мышлению предпринимателя.
