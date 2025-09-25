Как предпринимателям готовиться к трудностям? Антикризисные стратегии для малого и среднего бизнеса

Красивые истории из соцсетей, повествующие о быстром получении огромных доходов, о «легких миллионах» имеют очень слабую связь с реальностью. Успех в бизнесе редко приходит стремительно и безболезненно. Реальность предпринимательства — это ежедневный труд, риски и принятие сложных решений. И чем раньше это принять, тем выше шансы выстоять в кризис.

В деловой среде на пути к успеху нередко возникают серьезные проблемы. Это могут быть результаты собственных ошибок, то есть сгенерированные самим бизнесом, или следствие общих обстоятельств — политических, экономических, социальных явлений, на которые предприниматель повлиять не может, но которые влияют на результаты его деятельности.

Имеет смысл разделить антикризисные стратегии для малого и среднего бизнеса в зависимости от причины трудностей.