Российский IT-дайджест #14: автоматизация складов, цифровой ЭДО и новые ИИ-решения — кажется, автоматизировали всё, кроме совещаний

Проекты российских разработчиков, ключевые тренды, практические инструменты для ускорения процессов, импортозамещение и всякое про крупную айтишечку. В общем, снова всё автоматизировали, кроме обеда в столовой и совещаний по понедельникам.

Автоматическая проверка контрагентов

«Гасзнак» внедрил сервис Saby Profile для автоматической проверки контрагентов прямо в CRM Bitrix24. Теперь искать признаки банкротства можно быстрее, чем коллега успевает налить себе чай. Система тянет данные из ФНС, Росстата и арбитражных реестров — по ИНН или названию компании. И если раньше “сюрприз” в виде банкрота ловили бухгалтера, то теперь сюрпризу придётся сильно постараться.

Умный склад автозапчастей

«Джак Автомобиль» внедрил систему TopLog WMS на складе площадью 10 тыс. кв. м. Теперь 20 тыс. наименований автозапчастей живут в идеальном порядке: ошибки — ноль, скорость — максимум. По сути, сделали склад умнее, чем большинство навигаторов, которые вечно ведут «через лес».

Судебный спор вокруг SAP

ООО «Легат» требует через суд 571,2 млн руб. со структуры «Росатома» за использование SAP. История проста: сначала пользовались, потом убрали, но счётчик капал. SAP, уходя из России, продал долги клиентов со скидкой, и теперь «Легат» пытается взыскать их как новый владелец. В общем, всё как в сериале: любовь прошла, а ипотека осталась.

Новые возможности «Яндекс Трекера»

«Яндекс Трекер» обновил мобильное приложение: теперь можно переключаться между досками и очередями в один клик. Экономит до 30% времени, а значит у сотрудников появилось больше шансов успеть и работу закрыть, и мемы в чате обсудить.

ИИ-ассистент от «Рег.облако»

«Рег.облако» запустил ИИ-ассистента, который не только автоматизирует бизнес-задачи, но и разворачивает виртуальные машины. По сути, такой айтишник-универсал: и задачи решит, и сервера поднимет, и кофе… ну ладно, кофе пока не умеет. Зато работает и в чате, и через API.

Энергоэффективность с IEK DIGITAL

IEK DIGITAL представил сервис IEK ERM для управления энергоресурсами. Он снижает затраты на 25% и интегрируется с АСУП и SCADA. ISO 50001? Есть. ФЗ-261? Тоже. В общем, инструмент, который экономит деньги и избавляет от штрафов. Звучит как мечта бухгалтера: и экономия, и никто не ругается.

Цифровой документооборот в медтехнике

Компания «Шаклин» перевела документооборот в цифровой формат с помощью Saby Docs. Теперь все бумаги — от счетов до «нестандартных разнарядок» (любимый жанр снабженцев) — подписываются прямо из 1С. Появилась интеграция с «Честным знаком», модули прослеживаемости и EDI, а дальше — кадровый ЭДО. В общем, скоро бумаги в офисе будут редкостью, как честное «давай созвонимся на пять минут».

И снова фигурирует Saby. Кажется, их пиарщики умеют внедряться в бизнес-новости не хуже, чем сами сервисы в документооборот.

