Красный уголок бухгалтера: слетим с ПСН и попадём на НДС?

В «Красном уголке бухгалтера» снова кипит обсуждение — на этот раз про новый лимит доходов для ИП и грядущие изменения в УСН и ПСН.
Что происходит
Чтобы понять, почему в Красном уголке бухгалтера столько тревог, напомним последние новости.
По последним материалам Клерка и других источников, грядут серьёзные изменения, которые могут коснуться многих ИП и компаний, работающих на спецрежимах:
Предлагается снизить лимит дохода, при котором УСН освобождает от НДС — с текущих 60 млн руб. до 10 млн руб. Клерк, 22.09.2025.
В проекте реформы также фигурирует повышение ставки НДС с 20 % до 22 % с 2026 года. Клерк, 25.09.2025.
Помимо этого, планируется отмена или ужесточение льгот по страховым взносам для части субъектов МСП. Клерк, 22.09.2025.
Что касается ПСН (патентной системы) — некоторые публикации отмечают, что теперь при применении патента могут учитывать доходы не только от патентной деятельности, но и совокупный доход (с учётом УСН) за предыдущий год.
Важный момент: на данный момент таких поправок ещё нет в Налоговом кодексе, законопроекты не обсуждались официально, и эксперты «Клерка» предупреждают, что публикации о снижении лимита — скорее слухи и предварительные инициативы.
С чего всё началось
Юлия подняла тревожный вопрос:
«Добрый день, вопрос ИП две системы УСН и ПСН. Лимит общий 60 млн, чтобы не быть на НДС и не слететь с ПСН. А если введут новый лимит в 10 млн для УСН, будут считать общий доход (УСН + ПСН)? Патент тогда вообще взять нельзя будет? Или я не права?»
Коллеги сразу подключились к обсуждению.
Разные мнения и немного философии
Анна Вершинина прямо предупредила:
«Если в 2025 г. Вы перешагнули общий лимит УСН+ПСН в 10 млн (и изменения с 01.01.2026 примут), то в 2026 г. сразу будете на +5% НДС».
Алексей спросил главное: «А уже закон вышел?».
На что Влада отреагировала философски:
«Коллега, зачем вы думаете об этом 😉, когда ещё ничего не принято? Как говорится, настанет проблема — будем решать. А сейчас гадание на ромашке».
Елена добавила немного оптимизма:
«Патент сможете взять, патент пока не трогали (пока!), а с дохода по УСН будете платить НДС. Но страшно, что в патент могут вмешаться».
Людмила же напомнила:
«Пока не будет закона, предполагать можно всё что угодно».
А Влада резюмировала:
«Заранее себя накручивать и не спать ночами — бухгалтерская классика. Я прям отпустила эту ситуацию».
Практические опасения
Юлия вернулась к реальности:
«Когда много патенщиков на обслуживании, хочется побыстрее подать. Но если изменения примут в декабре, на оформление будет всего 15 дней. А у меня минимум 200 патентов! Времени всегда не лишнее».
Svetlana Stroganova уточнила:
«Патент берётся на конкретный вид деятельности. По УСН будет НДС, но патент не исключён. Главное — раздельный учёт. Про лимит 10 млн для патента пока молчат».
Юлия согласилась: «Ладно, ждём, что примут. Потом кипишуем».
Немного эмоций
Людмила с иронией заметила:
«Бухгалтеры и так повышенно тревожные. Но сколько блогеров с бухтематикой сразу кинулись устраивать вебинары и консультации — куют железо, не отходя от кассы».
Юлия поддержала: «Это точно».
Финальный аккорд
Наталья Л подвела итог с практическим вопросом:
«Не зависимо от того, насколько снизят лимит на УСН — 30 млн или 10, мы всё равно в следующем году попадём под НДС. Кто уже попал на УСН, поясните, как это работает? Это тупо % с продаж или как на ОСНО с возмещением НДС?»
Судя по последним изменениям, с 2025 года при совмещении УСН и ПСН лимит дохода в 60 млн рублей будет учитываться по совокупному доходу от обоих режимов, что может значительно усложнить планирование налоговой нагрузки для ИП.
Если так пойдет дальше, скоро бухгалтеры будут не только считать налоги, но и гадать на кофейной гуще, чтобы предсказать очередные "сюрпризы" от законодателей.