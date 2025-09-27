ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
Красный уголок бухгалтера: слетим с ПСН и попадём на НДС?

В «Красном уголке бухгалтера» спорят о том, как жить ИП и компаниям на спецрежимах после возможных налоговых перемен. Бухгалтеры обсуждают, что будет с совмещением УСН и ПСН и не пора ли готовиться к массовому «переезду» на НДС.

В «Красном уголке бухгалтера» снова кипит обсуждение — на этот раз про новый лимит доходов для ИП и грядущие изменения в УСН и ПСН.

Чтобы понять, почему в Красном уголке бухгалтера столько тревог, напомним последние новости.

По последним материалам Клерка и других источников, грядут серьёзные изменения, которые могут коснуться многих ИП и компаний, работающих на спецрежимах:

  • Предлагается снизить лимит дохода, при котором УСН освобождает от НДС — с текущих 60 млн руб. до 10 млн руб. Клерк, 22.09.2025.

  • В проекте реформы также фигурирует повышение ставки НДС с 20 % до 22 % с 2026 года. Клерк, 25.09.2025.

  • Помимо этого, планируется отмена или ужесточение льгот по страховым взносам для части субъектов МСП. Клерк, 22.09.2025.

  • Что касается ПСН (патентной системы) — некоторые публикации отмечают, что теперь при применении патента могут учитывать доходы не только от патентной деятельности, но и совокупный доход (с учётом УСН) за предыдущий год.

Важный момент: на данный момент таких поправок ещё нет в Налоговом кодексе, законопроекты не обсуждались официально, и эксперты «Клерка» предупреждают, что публикации о снижении лимита — скорее слухи и предварительные инициативы.

Итак, возвращаемся к дискуссии в Красном уголке бухгалтера. Вот ссылка на нее: https://t.me/kubklerk/42059

С чего всё началось

Юлия подняла тревожный вопрос:

«Добрый день, вопрос ИП две системы УСН и ПСН. Лимит общий 60 млн, чтобы не быть на НДС и не слететь с ПСН. А если введут новый лимит в 10 млн для УСН, будут считать общий доход (УСН + ПСН)? Патент тогда вообще взять нельзя будет? Или я не права?»

Коллеги сразу подключились к обсуждению.

Разные мнения и немного философии

Анна Вершинина прямо предупредила:

«Если в 2025 г. Вы перешагнули общий лимит УСН+ПСН в 10 млн (и изменения с 01.01.2026 примут), то в 2026 г. сразу будете на +5% НДС».

Алексей спросил главное: «А уже закон вышел?».

На что Влада отреагировала философски:

«Коллега, зачем вы думаете об этом 😉, когда ещё ничего не принято? Как говорится, настанет проблема — будем решать. А сейчас гадание на ромашке».

Елена добавила немного оптимизма:

«Патент сможете взять, патент пока не трогали (пока!), а с дохода по УСН будете платить НДС. Но страшно, что в патент могут вмешаться».

Людмила же напомнила:

«Пока не будет закона, предполагать можно всё что угодно».

А Влада резюмировала:

«Заранее себя накручивать и не спать ночами — бухгалтерская классика. Я прям отпустила эту ситуацию».

Практические опасения

Юлия вернулась к реальности:

«Когда много патенщиков на обслуживании, хочется побыстрее подать. Но если изменения примут в декабре, на оформление будет всего 15 дней. А у меня минимум 200 патентов! Времени всегда не лишнее».

Svetlana Stroganova уточнила:

«Патент берётся на конкретный вид деятельности. По УСН будет НДС, но патент не исключён. Главное — раздельный учёт. Про лимит 10 млн для патента пока молчат».

Юлия согласилась: «Ладно, ждём, что примут. Потом кипишуем».

Немного эмоций

Людмила с иронией заметила:

«Бухгалтеры и так повышенно тревожные. Но сколько блогеров с бухтематикой сразу кинулись устраивать вебинары и консультации — куют железо, не отходя от кассы».

Юлия поддержала: «Это точно».

Финальный аккорд

Наталья Л подвела итог с практическим вопросом:

«Не зависимо от того, насколько снизят лимит на УСН — 30 млн или 10, мы всё равно в следующем году попадём под НДС. Кто уже попал на УСН, поясните, как это работает? Это тупо % с продаж или как на ОСНО с возмещением НДС?»

  • Анна Михайлова

    Судя по последним изменениям, с 2025 года при совмещении УСН и ПСН лимит дохода в 60 млн рублей будет учитываться по совокупному доходу от обоих режимов, что может значительно усложнить планирование налоговой нагрузки для ИП.

