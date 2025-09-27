Красный уголок бухгалтера: слетим с ПСН и попадём на НДС?

Что происходит

Чтобы понять, почему в Красном уголке бухгалтера столько тревог, напомним последние новости.

По последним материалам Клерка и других источников, грядут серьёзные изменения, которые могут коснуться многих ИП и компаний, работающих на спецрежимах:

Предлагается снизить лимит дохода , при котором УСН освобождает от НДС — с текущих 60 млн руб. до 10 млн руб. Клерк, 22.09.2025.

В проекте реформы также фигурирует повышение ставки НДС с 20 % до 22 % с 2026 года. Клерк, 25.09.2025.

Помимо этого, планируется отмена или ужесточение льгот по страховым взносам для части субъектов МСП. Клерк, 22.09.2025.

Что касается ПСН (патентной системы) — некоторые публикации отмечают, что теперь при применении патента могут учитывать доходы не только от патентной деятельности, но и совокупный доход (с учётом УСН) за предыдущий год.

Важный момент: на данный момент таких поправок ещё нет в Налоговом кодексе, законопроекты не обсуждались официально, и эксперты «Клерка» предупреждают, что публикации о снижении лимита — скорее слухи и предварительные инициативы.

Итак, возвращаемся к дискуссии в Красном уголке бухгалтера. Вот ссылка на нее: https://t.me/kubklerk/42059