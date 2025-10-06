Выбор стратегии: в какие инструменты инвестировать при снижающейся ставке

Инвестиции не так сложны, как может казаться. На самом деле нужно правильно выбрать инструменты для первых инвестиций.
Для большинства инвесторов таким инструментом становятся банковские вклады — самый понятный и доступный способ разобраться в инвестициях на практике. Именно со вкладов многие начинают путь к инвестированию: открывают вклад, регулярно пополняют его и впервые видят, что деньги могут работать и приносить дополнительный доход. Такой опыт дает ощущение контроля и уверенности.
Дальше можно пробовать следующий уровень — облигации. На первый взгляд они кажутся чем-то сложным, но на самом деле там все просто. Если взять, например, облигации федерального займа, то это практически безрисковый инструмент. Купил — и можно забыть о нем на годы, при этом зафиксировав доходность на длительный срок.
Это особенно ценно сейчас, когда по вкладам предлагают в основном не самые высокие ставки.
Многие думают, что для покупки облигаций нужны большие деньги. Но начинать инвестировать можно буквально с тысячи рублей, а иногда и меньшей суммы. Для сравнения: банки обычно открывают вклады от 10–30 тысяч рублей, но порог входа в облигации даже ниже, чем у классических депозитов. Начать инвестировать в облигации можно с 600 рублей.
Если у вас есть цель создать капитал, можно открыть брокерский счет и каждый день вносить туда по 150 рублей — это доступно каждому. А затем покупать на них облигации. Так вы постепенно соберете свой инвестиционный портфель.
Банковские вклады для новичков в инвестировании
Многие новички в инвестициях задаются вопросом: а стоит ли начинать с банковских вкладов? Ответ: да, для первого шага это вполне рабочий вариант. Депозит помогает сформировать базовое понимание, что деньги не просто лежат, а приносят пусть и небольшой, но доход.
Сегодня ставки по вкладам снижаются и, скорее всего, дальше будут падать еще сильнее. Поэтому вклад — это история про «здесь и сейчас». На год вы фиксируете доходность и сохраняете сбережения. Но что будет дальше — зависит уже от экономической ситуации.
При этом важно помнить, что депозиты в России защищены системой страхования вкладов. Государство гарантирует сохранность до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. Если сумма больше, ее можно распределить по разным банкам и тем самым снизить риски.
Высокие процентные ставки по депозитам рисков не несут: если банк обанкротится, Агентство страхования вкладов вернет деньги в пределах лимита в 1,4 млн рублей. Но дальше имеет смысл пробовать другие инструменты с большим потенциалом доходности.
Облигации: как покупать правильно
Именно облигации федерального займа в периоды высоких ставок особенно привлекательны для инвесторов. Но чтобы сделать правильный выбор, важно понимать несколько нюансов.
Срок инвестирования. Инвестиции должны соответствовать вашей цели. Если вы планируете инвестировать на ближайшие 3 года, то покупать облигации на 15 лет будет не самым рациональным решением. Срок бумаги нужно подбирать под ваш временный горизонт.
Купонная ставка. Она показывает, какие выплаты вы будете получать каждые полгода. Чем выше купон, тем больше вы получите за то, что владеете облигацией. Но у таких облигаций обычно меньше доход при погашении, ведь их цена ближе к номиналу. А вот бумаги с низким купоном стоят дешевле и приносят больше прибыли именно в конце срока за счет переоценки тела облигации к погашению.
Цена облигации. Дешевые бумаги обычно сильнее реагируют на снижение ставок. Центробанк уже начал смягчать политику, поэтому именно они растут в цене быстрее.
Именно поэтому у инвесторов есть две стратегии работы с ОФЗ: либо брать облигации с высоким купоном и получать стабильные выплаты здесь и сейчас, либо выбирать бумаги с низким купоном и делать ставку на рост их стоимости при снижении ключевой ставки.
Зачем думать о диверсификации
Когда речь заходит о первых шагах в инвестициях, то даже новичкам стоит задуматься о диверсификации — это стратегия, при которой инвесторы вкладывают деньги в разные активы, чтобы снизить риски. Особенно это важно в условиях, когда курс доллара то взлетает до сотни, то откатывается обратно к 80.
Самый простой способ для начинающих — распределить средства по разным валютам. Сегодня это можно сделать, не выходя за рамки российского брокера. Есть облигации (они называются замещающими), номинированные в долларах или юанях, а расчеты по ним все равно происходят в рублях.
При этом вы получаете купоны в валютной привязке: например, долларовые облигации дают 6–7% годовых от номинала в долларах, но выплаты конвертируются по текущему курсу ЦБ. То есть, если курс вырастет, вы заработаете больше в рублях.
Это удобный инструмент, который позволяет оставаться в знакомой зоне (облигациях) и в то же время защитить себя от риска вложений только в рубли. Более того, подобные бумаги доступны даже госслужащим и военным, для которых инвестиции в иностранные активы напрямую закрыты.
А когда вы почувствуете уверенность и захочется выйти за пределы российского рынка, всегда можно рассмотреть зарубежный брокерский счет (например, в Казахстане), чтобы получить доступ к глобальным акциям.
Как сформировать инвестиционный портфель
Когда ключевая ставка держится на уровне 17%, логично сделать упор на облигации. Для начинающих инвесторов в такой ситуации подойдут две базовые модели инвестирования: консервативная и умеренная.
Консервативный портфель выглядит так: 10% инвестиций держим в акциях, около 80% — в облигациях и еще 10% — в защитных инструментах вроде фондов недвижимости или золота. Такой подход минимизирует риски и дает предсказуемый результат.
Можно выбрать умеренный вариант: 30% держать в акциях, 60% — в облигациях и 10% — снова в защитной части портфеля. Это баланс между стабильностью и возможностью заработать на росте рынка.
Что касается валюты, то ее обычно включают в облигационную часть. Вместо того чтобы держать «голую» валюту и терять на комиссиях при покупке и продаже, можно использовать валютные облигации. Такой инструмент дает привязку к курсу доллара или юаня и одновременно приносит купонный доход.
А для тех, кто готов смотреть шире, на рынке появляются и более необычные решения — например, облигации, привязанные к золоту. Наверное, эта история не для новичков. Тем не менее это показатель того, как инвестиционный рынок подстраивается под новые тренды.
Если брать акции, то неважно, обыкновенные они будут или привилегированные. Главный ориентир для инвестора — это дивидендная доходность. Иногда доходность обыкновенных акций приносит больше, чем доходность от привилегированных акций, и наоборот. Поэтому главный критерий — смотреть на надежность компании.
Инвестиции в золото позволяют не только защитить средства, но и получить высокую доходность. Последние 10 лет золото, номинированное в рублях, было одним из самых доходных активов. Недвижимость же выигрывает от снижения ставки за счет доступной ипотеки. При желании этот вариант можно рассматривать, но с прицелом на рост стоимости, а не на быстрый доход.
Из практики: коммерческая недвижимость чаще дает более высокую доходность и меньше хлопот. Сдаются «голые стены», а все заботы ложатся на плечи арендатора. Плюс долгосрочные договоры снижают риски и обеспечивают стабильный денежный поток. При этом порог входа может быть не таким высоким: даже маленькое помещение под парикмахерскую или офис может стать выгодным активом.
Как правильно развиваться в сфере инвестиций
Инвестирование редко становится основной профессией. Чаще всего это параллельная история для людей, которые зарабатывают в другой сфере, но хотят научиться грамотно управлять капиталом. И здесь неизбежно возникает вопрос: как развиваться, где учиться и у кого перенимать опыт?
Сегодня практически у каждого брокера есть базовые курсы. Но если хочется двигаться дальше, то лучше пройти полноценное обучение по инвестированию. Помимо знаний, важно окружение. Когда человек остается один на один с инвестициями, ему часто не хватает поддержки и возможности обсудить ошибки или успехи.
Поэтому полезно вступить в сообщество инвесторов — клуб при брокере или компания, которая не просто обучает, но и собирает единомышленников. Там разбирают реальные портфели, обсуждают рыночные события, делятся кейсами и подсказывают, на что обратить внимание. Такой формат особенно ценен для новичков, ведь у многих в окружении просто нет людей, с которыми можно поговорить про инвестиции.
Советы и антисоветы для новичков
Главный совет для тех, кто только начинает формировать капитал — соблюдайте регулярность. Инвестиции работают тогда, когда вы пополняете счет регулярно, а не от случая к случаю. Определите свою цель, рассчитайте, какую сумму готовы откладывать ежемесячно, и придерживайтесь этого графика.
Чего точно стоит избегать на старте — хаотичных решений. Начинающим инвесторам проще всего стартовать с российских активов. Здесь на ваши плечи ложится минимальная нагрузка: все отчетности, налоги и передача данных в ФНС идут автоматически. Купили, продали — и можно жить спокойно, без лишней бумажной рутины.
А если хочется добавить валютную составляющую, сделать это можно без сложных схем и зарубежных счетов — через облигации, номинированные в долларах или юанях. Такой вариант позволяет постепенно диверсифицировать портфель и при этом оставаться в понятной, «домашней» юрисдикции.
Как опытным инвесторам освоить новые инструменты
Сегодня многие инвесторы смотрят в сторону «большой семерки» технологических гигантов NASDAQ: Apple, Microsoft, Nvidia, Intel, Tesla и других. Эти компании уже стали локомотивами американского фондового рынка, и именно их рост во многом определяет динамику индекса NASDAQ.
Сейчас, когда ФРС готовится снижать ставку, у технологического сектора открываются новые перспективы. Кредиты станут доступнее, компании получат возможность расширять бизнес, а значит, мы увидим новую волну роста. Эпоха искусственного интеллекта и цифровых технологий только набирает обороты. Этот тренд сложно игнорировать.
Как зайти в такие инвестиции? У опытных инвесторов есть два пути: покупка акций напрямую на западных площадках или работа через фьючерсы на индексы. Для краткосрочных идей можно использовать фьючерсы, которые торгуются и на Московской бирже.
Здесь возникает вопрос: насколько реально открыть брокерский счет россиянину сегодня? Это можно сделать дистанционно, например, в Казахстане или на Кипре. Крупные брокеры с международным присутствием открывают счета удаленно. Также они дают возможность пополнять их в рублях и инвестировать в зарубежные компании без лишних сложностей.
По сути, для частного инвестора это означает одно: доступ к глобальному рынку у него остался, но порог входа стал ниже. Дальше все зависит от выбранной стратегии и готовности следить за динамикой мировых индексов.
Есть ли смысл в трейдинге при понижении ставки
Для активных игроков любое движение рынка — повод заработать. Вверх, вниз — не так важно. Главное, что есть динамика. Когда рынок ждет снижения ключевой ставки, акции дивидендных компаний закономерно тянутся вверх. Если компания стабильно платит высокие дивиденды, ее акции оказываются привлекательной альтернативой другим финансовым инструментам. Такие акции позволяют инвестору получать регулярный денежный поток, который помогает компенсировать инфляцию.
Один из рабочих приемов — стратегия на двух счетах. На одном открывается длинная позиция — покупка актива на длительное время. Инвестор рассчитывает на рост купленных бумаг в будущем, поэтому после покупки держит их в портфеле на протяженном периоде. А на другом — короткая позиция — покупка актива на короткое время.
Дальше все зависит от сигналов ЦБ. Например, заявление главы ФРС о скором снижении ставки моментально разгоняет индексы. Убыточную позицию закрывают, прибыльную держат, и в итоге за несколько часов можно взять доходность, сопоставимую с месячной.
Но тут есть нюанс: такие сделки требуют опыта и понимания макроэкономики. Без этого легко не угадать с направлением. Зато тем, кто умеет работать с фьючерсами, рынок дает больше возможностей, чем консервативные инструменты.
Взгляд в будущее
Опытные инвесторы живут в ожидании снижения ключевой ставки. Вопрос уже не в том, случится ли снижение, а сколько пунктов оно составит.
Что это значит для инвесторов? Во-первых, облигации снова в фокусе: старые выпуски с высоким купоном будут расти в цене. Это шанс зафиксировать доходность на годы вперед. Во-вторых, дивидендные акции выглядят выигрышнее депозитов: если вклад дает, например, 10%, а Сбербанк платит 11% дивидендами плюс учитываем рост акций — выбор очевиден.
И, наконец, снижение ставки облегчает жизнь компаниям с высокой долговой нагрузкой. Это особенно критично для застройщиков: дешевеет обслуживание долга, а вместе с ростом доступности ипотеки на рынок приходит новая ликвидность.
