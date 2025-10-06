Выбор стратегии: в какие инструменты инвестировать при снижающейся ставке

Инвестиции не так сложны, как может казаться. На самом деле нужно правильно выбрать инструменты для первых инвестиций.

Для большинства инвесторов таким инструментом становятся банковские вклады — самый понятный и доступный способ разобраться в инвестициях на практике. Именно со вкладов многие начинают путь к инвестированию: открывают вклад, регулярно пополняют его и впервые видят, что деньги могут работать и приносить дополнительный доход. Такой опыт дает ощущение контроля и уверенности.

Дальше можно пробовать следующий уровень — облигации. На первый взгляд они кажутся чем-то сложным, но на самом деле там все просто. Если взять, например, облигации федерального займа, то это практически безрисковый инструмент. Купил — и можно забыть о нем на годы, при этом зафиксировав доходность на длительный срок.

Это особенно ценно сейчас, когда по вкладам предлагают в основном не самые высокие ставки.

Многие думают, что для покупки облигаций нужны большие деньги. Но начинать инвестировать можно буквально с тысячи рублей, а иногда и меньшей суммы. Для сравнения: банки обычно открывают вклады от 10–30 тысяч рублей, но порог входа в облигации даже ниже, чем у классических депозитов. Начать инвестировать в облигации можно с 600 рублей.

Если у вас есть цель создать капитал, можно открыть брокерский счет и каждый день вносить туда по 150 рублей — это доступно каждому. А затем покупать на них облигации. Так вы постепенно соберете свой инвестиционный портфель.