Продавать на маркетплейсах стало сложнее: как считать прибыль, чтобы не работать в ноль

Многие предприниматели, использующие старые формулы для расчета цен, внезапно обнаруживают, что работают в минус.
Как навести порядок в цифрах и сделать так, чтобы каждая продажа приносила реальную прибыль? Разобраться поможем в этой статье.
Почему старые методы расчета больше не работают
2025 год стал переломным для многих продавцов. Крупные маркетплейсы — Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» — ужесточили условия работы. Внутри многих категорий, например, игрушек, комиссия выросла с 20% до 30%. Существенно подорожали услуги хранения товаров на складах.
Ozon, к примеру, ввел постоплату — покупатель платит только при получении заказа. Это привело к росту числа возвратов, а за каждый возврат продавец платит по тарифу площадки. Если не следить за этими изменениями и считать наценку по-старому, можно очень быстро начать продавать себе в убыток.
Зачем нужен точный расчет по каждой единице товара
Грамотный расчет юнит-экономики — это не просто дань моде. Это фундамент для принятия важных решений. Вот что он дает.
Правильная цена. Понимание, по какой цене нужно продавать товар, чтобы остаться в плюсе после всех вычетов.
Прозрачность. Четкое видение того, сколько вы зарабатываете с каждой конкретной проданной единицы товара.
Учет всех расходов. Возможность учесть десятки скрытых параметров и особенностей каждого маркетплейса.
Налоговое планирование. Точный расчет налогов, которые будут рассчитываться от реальной, а не предполагаемой выручки.
Эффективное продвижение. Понимание, какой бюджет на рекламу и акции вы можете себе позволить без ущерба для прибыли.
Почему калькуляторы маркетплейсов вводят в заблуждение
На первый взгляд, проще всего воспользоваться встроенными калькуляторами, которые есть в личных кабинетах Ozon, WB или «Яндекс.Маркета». Они показывают заявленные расходы и имеют понятный интерфейс. Но у них есть критичные недостатки.
Калькулятор Ozon, например, не учитывает соинвест — то есть компенсацию части скидки самой площадкой. Он не показывает реальных расходов на хранение и возвраты, которые сейчас являются одной из главных статей затрат. Его данные по налогам весьма условны.
Главный минус — цифры в калькуляторе почти никогда не совпадают с реальностью после продажи товара. Он может дать лишь общее представление о маржинальности, но полностью доверять ему нельзя. Та же история (со своими нюансами) и с калькуляторами других площадок.
Практический способ рассчитать цену с гарантией прибыли
Как же быть? Рассмотрим методику на простом примере. Допустим, вы купили товар за 1000 рублей и хотите заработать 20%. Ваша цель — сразу заложить в цену все возможные расходы, а не узнавать о них постфактум из отчета.
Шаг 1: считаем полную себестоимость
К цене закупки добавляем все операционные расходы: упаковка (30 руб.), печать материалов (10 руб.), зарплата сборщика (30 руб.), доля аренды (30 руб.), канцелярия (10 руб.). Получается 1110 рублей. Добавляем желаемую прибыль 20% — получаем 1332 рубля.
Шаг 2: добавляем фиксированные расходы площадки
Допустим, мы работаем по схеме FBS на Ozon. Добавляем к нашей сумме обработку отправления (30 руб.), логистику (80 руб.) и стоимость последней мили (25 руб.). 1332 + 30 + 80 + 25 = 1467 рублей.
Шаг 3: учитываем процентные расходы
Это комиссия Ozon (30,5%), эквайринг (1,5%) и налог по УСН (6%). В сумме — 38%. Чтобы корректно заложить их в цену, переводим проценты в коэффициент по формуле: 1 / ( - (38/100 - 1) ) - 1. Получаем коэффициент 0,802.
Шаг 4: выводим финальную цену
Умножаем сумму из шага 2 на этот коэффициент и прибавляем к ней же: (1467 * 0,802) + 1467 = 2643 рубля.
Именно эту цену и нужно ставить на площадке. От нее Ozon будет рассчитывать свои комиссии и проценты. После всех вычетов вы получите те самые 20% прибыли, которые и закладывали.
Как держать руку на пульсе с помощью отчетов
Идеальных расчетов «вслепую» не бывает. Всегда есть нюансы, которые сложно предугадать: точные затраты на хранение, обратную логистику, нестандартные списания. Поэтому важно постоянно сверяться с фактом.
Для этого нужно внимательно изучать отчеты о реализации, которые предоставляют маркетплейсы. В них содержится правда о каждой продаже: по какой цене товар реально ушел, сколько точно списали за логистику, комиссию и продвижение.
Чтобы не тонуть в сотнях строк этих отчетов, можно использовать мощный инструмент — функцию QUERY в Google Таблицах. Она позволяет автоматически собирать и суммировать данные. Например, можно одной формулой собрать все строки с выручкой или все расходы на логистику по конкретному товару.
Допустим, вы хотите узнать точную сумму выручки за период. Вместо того чтобы вручную искать все строки со словом «Выручка» и суммировать цифры из нужного столбца, вы используете одну формулу.
Пример самой простой формулы:
=QUERY(A$2:O$6652; "SELECT I WHERE D CONTAINS 'Выручка'")
Давайте разберем ее по частям:
A$2:O$6652 — это диапазон всех ваших данных в отчете.
"SELECT I" — это команда «показать данные из столбца I».
"WHERE D CONTAINS 'Выручка'" — это условие «только тех строк, в столбце D которых есть слово «Выручка».
В результате вы получаете аккуратный список всех сумм выручки из отчета. Останется только просуммировать этот список одной функцией SUM, и вы получите точную цифру.
Ручной разбор отчетов отнимает силы и время, которые можно потратить на развитие бизнеса. Кроме того, вручную легко ошибиться, пропустить важную строку или неправильно сложить числа.
Функция QUERY автоматизирует эту рутину. Вы создаете такие «сводные таблицы» один раз, прописывая нужные формулы, и затем просто обновляете их, подгружая новый финансовый отчет. Вы получаете мгновенный срез данных именно в том разрезе, который вам важен: по товарам, по типам расходов, по датам.
Этот инструмент позволяет «препарировать» бизнес на цифровые составляющие. Вы перестаете гадать и действовать вслепую — видите четкую, выверенную до копейки картину по каждой продаже. На основе этих точных данных вы можете корректировать свои цены, понимать, какие товары по-настоящему прибыльны, и принимать решения, которые гарантированно приведут к росту, а не к убыткам.
Изучение функции QUERY — инвестиция в прозрачность и управляемость вашего бизнеса на маркетплейсах.
Итог: прибыль любит точность
Современные маркетплейсы — это сложные экосистемы с десятками скрытых затрат. Полагаться на встроенные калькуляторы или интуицию стало слишком рискованно. Успех теперь зависит от умения считать и контролировать каждую копейку.
Грамотный расчет юнит-экономики — это не просто скучные цифры. Это ваш главный инструмент для принятия решений, который делает бизнес прозрачным, предсказуемым и по-настоящему прибыльным. В условиях растущей конкуренции это уже не роскошь, а необходимость.
