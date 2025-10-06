Продавать на маркетплейсах стало сложнее: как считать прибыль, чтобы не работать в ноль

Почему старые методы расчета больше не работают

2025 год стал переломным для многих продавцов. Крупные маркетплейсы — Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» — ужесточили условия работы. Внутри многих категорий, например, игрушек, комиссия выросла с 20% до 30%. Существенно подорожали услуги хранения товаров на складах.

Ozon, к примеру, ввел постоплату — покупатель платит только при получении заказа. Это привело к росту числа возвратов, а за каждый возврат продавец платит по тарифу площадки. Если не следить за этими изменениями и считать наценку по-старому, можно очень быстро начать продавать себе в убыток.