Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

С 2026 года ИП на УСН будут платить НДС, если доход превысит 10 млн рублей. Сейчас порог — 60 млн. Разбираем, кто сохраняет освобождение и что изменится.

Правительство РФ внесло масштабный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Одно из ключевых положений документа — снижение предельного размера дохода, при котором у индивидуальных предпринимателей на УСН возникает обязанность по исчислению и уплате НДС.

Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года порог будет снижен с 60 млн до 10 млн рублей. Это означает, что тысячи ИП окажутся в числе плательщиков НДС.

Что действует в 2025 году

Напомним, что с 2025 года все ИП на УСН формально признаны плательщиками НДС (Федеральный закон от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ). Однако в Налоговом кодексе закреплено освобождение от уплаты НДС, если доходы за прошлый календарный год не превысили 60 млн рублей.

ИП, получившие освобождение:

не подают декларацию по НДС,

не ведут книги покупок и продаж,

не подают уведомлений для освобождения — льгота действует автоматически.

Когда платить НДС всё же придётся

Если доходы ИП за 2024 год превысили 60 млн рублей, то с 2025 года он обязан платить НДС. Аналогичный принцип будет применяться и дальше:

с 2026 года учитываются доходы за 2025 год,

порог снижается до 10 млн рублей.

Если предприниматель ведёт операции, которые не признаются объектом налогообложения или освобождены от НДС (ст. 146 и ст. 149 НК РФ), налог не начисляется. Но даже в этом случае ИП обязан подать декларацию по НДС, отразив такие операции.

Вот как это сформулировано в абзацах 3-5 пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса РФ:

ИП, применяющие УСН, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, при соблюдении одного из условий: — За календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого ИП переходит на УСН, у ИП сумма доходов, определяемых по правилам главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц", не превысила в совокупности 60 млн рублей. — За предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, у ИП сумма доходов, определяемых по правилам главы 26.2 Налогового кодекса РФ "Упрощенная система налогообложения", не превысила в совокупности 60 млн рублей.

Что изменится после снижения порога до 10 млн

Фактически с 2026 года освобождением смогут пользоваться только самые малые ИП. Для большинства предпринимателей на УСН уплата НДС станет обязательной.

Эксперты отмечают, что это увеличит налоговую нагрузку и усложнит ведение бизнеса, так как придётся вести учёт счетов-фактур, книги покупок и продаж, а также регулярно сдавать декларации по НДС.