Премиум-сегмент: где и как продавать состоятельным клиентам

Премиум-клиенты: где найти и как привлечь

Премиум-сегмент отличается от массового потребителя ценностями и ожиданиями от покупки. Состоятельные клиенты всегда мыслят логически: сравнивают альтернативные варианты, изучают характеристики и анализируют доходность из финансовых вложений. Они покупают решения. Если в эконом сегменте покупки совершаются эмоционально, то премиум сегмент рационально и взвешенно подходит к выбору продуктов.

Они оценивают риски: финансовые, функциональные, репутационные. Премиум клиент всегда понимает за что он платит, и неоправданные цены — риск для репутации. Не стоит полагать, что состоятельный клиент готов переплатить за посредственное качество. Именно такая аудитория максимально тщательно анализирует покупки.

Для прочных отношений с премиум-клиентами необходимо обеспечить прозрачную ценовую политику, демонстрировать долгосрочную выгоду от вашего сотрудничества, формировать у клиента реалистичные ожидания по поводу продукта и предвосхищать их.

Важно учесть, что премиум аудитория тщательно избегает информационного шума: вы не найдете ее в соцсетях. Такие клиенты проводят время на инвестиционных платформах, в специализированных медиа. Их можно встретить в закрытых клубах и сообществах по интересам, таких как яхтинг, гольф, путешествия, частная авиация. Часто они являются поклонниками классического и современного искусства.

Ключевое отличие — они всегда выбирают себе общество по высокой степени схожести интересов, где они могут говорить «на одном языке» и здесь важно учесть, что площадка пребывания должна соответствовать их ценностям и имиджу.

В офлайн-пространстве премиум-аудитория охотно посещает благотворительные мероприятия, спортивные турниры, выставки современного искусства, элитные автомобильные салоны, дегустации редких вин.

Многие ассоциируют эти места исключительно с отдыхом, но на деле в подобных форматах заключаются сделки, формируются партнерские отношения. Для аудитории этого типа важно быть понятыми. Бренд должен транслировать схожие ценности.