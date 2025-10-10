ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
Управление персоналом

Ольга Радчич: о взаимообмене в команде

Для многих управление — это контроль и KPI. Для меня, как руководителя отдела дизайна, это в первую очередь создание живой, дышащей среды. Среды, где талантливые специалисты не просто выполняют задачи, а учатся друг у друга, поддерживают и вдохновляют. Такой подход — практический инструмент для достижения исключительного результата в мире московского дизайна интерьеров, где каждая деталь имеет значение. Я, Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна в Ларссон, готова поделиться принципами, которые позволяют нашей команде превращать сложные проекты в продуманные до мелочей пространства.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

— Ольга, с чего начинается построение сильной команды дизайнеров?

— С точного найма. Для меня найм — это не просто закрытие вакансии. Поиск идеального кандидата — иллюзия, вместо этого мы ищем оптимальное сочетание трех составляющих: сильные профессиональные навыки (например, знание сложных норм перепланировки в Москве), так называемая «продажная жилка» — умение слышать клиента и транслировать ценности, и, что критически важно, способность быть частью команды.

Московский рынок диктует свои правила: клиенты образованы, у них высокие ожидания и часто нестандартные запросы. Поэтому мы ценим в кандидатах гибкость мышления. Например, способность предложить элегантное решение для сложной геометрии комнаты в «сталинке», или интегрировать систему хранения в малогабаритную квартиру, не жертвуя эстетикой.

Но самый важный фильтрэто личные качества! Нам нужны люди со стабильной психикой, внутренним спокойствием. Работа с частными заказчиками — это эмоциональные качели. Дизайнер должен уметь конструктивно воспринимать feedback, анализировать причины неудач и не «выгорать», когда что-то временно пошло не так. Именно такие спокойные и целеустремленные специалисты, как показывает практика, показывают самый впечатляющий рост.

На фото Ольга Радчич (слева) с частью команды дизайнеров и генеральным директором Ларссон Людмилой Казанцевой — на стенде Ларссон во время выставки

— Дизайнер же зачастую работает один на один с клиентом. Зачем тогда ему плотное взаимодействие с коллективом?

— Это неочевидный, но ключевой момент! Мы сознательно отказались от типажа «дизайнер-одиночка». Наш отдел — это экосистема для обмена опытом. Раз в месяц мы проводим «Историю проекта»: дизайнеры подробно разбирают собственные кейсы, рассказывают, как закрывали сложные сделки, решали нестандартные задачи, какие ходы применяли. Допустим, как органично вписать систему «умный дом» в классический интерьер, или какую отделку выбрать для кухни-гостиной в семье с двумя маленькими детьми и собакой. Это бесценный опыт, который нельзя получить из учебников.

Дизайнеры детально разбирают успешные и проблемные кейсы. Например, какой материал для отделки пола выбрать в условиях «плавающих» плит в новостройке, или как выстроить коммуникацию с клиентом, когда его видение расходится с техническими возможностями.

Планерки и обсуждения — это не просто болтовня. Это «перепросаливание» энергией. Когда дизайнер слышит, как коллеги решают похожие проблемы, он по-новому смотрит и на свои сложности и задачи. Это заряжает и мотивирует на новые свершения, помогает посмотреть на свою задачу другими глазами. 

— Обычно сейчас во всех компаниях популярен формат работы дизайнеров на удаленке. Дизайнеры — по расхожему мнению — вообще люди, любящие свободу и удаленку?

Соглашусь, есть такой тренд в дизайне. Однако нам, для нашей задачи взаимной коммуникации, полная удаленка не совсем то, что нужно.

Такой энергообмен, как у нас — возможен только при личном и активном контакте, поэтому мы пришли к выводу, что полностью удаленный формат для ключевых дизайнеров неэффективен. Он недолговечен. Либо дизайнер выпадает со временем из конъюнктуры отдела. Либо просто уходит на вольные хлеба.

Исключениеузкие специалисты, например, визуализаторы, они вполне эффективно у нас могут работать и удаленно. Но дизайнер-универсал, который ведет проект от замера до авторского надзора, должен быть частью команды в офисе.

«Мы сознательно строим не группу одиночек, а единый организм. Такой глубины обмена опытом невозможно достичь удаленно. Мы пробовали — это работает лишь краткосрочно. Поэтому наш формат — гибридный: гибкий график для личной продуктивности, но обязательное присутствие пару дней в офисе для командной работы», — Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна интерьера Ларссон. 

— Москва — город с особыми требованиями к ремонту. Есть ли в вашем подходе к управлению специфика, продиктованная местным рынком?

— Безусловно. Московские проекты требуют высочайшей скорости реакции и слаженности команды. Появляется новый поток клиентов от застройщика, и мы мгновенно адаптируем под это процессы — тут включается индивидуальный подход. Начало работы на интуиции топовых дизайнеров — так сказать, профессиональная разведка, через неделю собирается планерка с ними, и мы аккумулируем всю информацию о ключевых моментах работы с объектами этого застройщика. А дальше уже, беря за основу этот фундамент, мы быстро и точно вносим корректировки и задачи в работу всего отдела дизайна. Такая адаптация проводится быстро, точно и максимально подробно.

При этом, мы никогда не забываем про тонкости именно московского ремонта. Наши дизайнеры должны глубоко разбираться в локальных трендах, знать надежных поставщиков материалов и подрядчиков, понимать нюансы согласования перепланировок. Все это транслируется внутри команды через регулярные обучения. Мы приглашаем технологов, инженеров, чтобы дизайнеры понимали, как их красивый эскиз будет реализован «в металле» и штукатурке.

Подход как раз и заключается в этом балансе: мы даем дизайнеру надежную структуру, но внутри нее он полностью свободен в творчестве и общении с клиентом.

На фото полная команда дизайнеров Ларссон. Ольга Радчич — четвертая справа в нижнем ряду

— Как вы балансируете между жесткими стандартами работы и творческой свободой дизайнера?

— Баланс — это наша основа. С одной стороны — четкая структура: прописанные процессы, сроки сдачи эскизов, чертежей, ведения отчетности. Это тот самый «скелет», который позволяет нам работать эффективно и предсказуемо, что особенно важно при ведении нескольких объектов ремонта одновременно в ритме Москвы.

С другой стороны — свобода в рамках этой системы. Мы не диктуем дизайнеру творческое решение. Мы даем ему надежный тыл: поддержку наставника после каждого замера, помощь коллег, доступ к базе знаний по материалам и технологиям.

«Наш принцип — «давай на 12, жди на 10». Мы создаем среду с запасом прочности, где дизайнер может экспериментировать, зная, что его поддержат» — Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна Ларссон.

Например, при работе над проектом в Хамовниках, дизайнер хотел применить редкую штукатурку. Мы вместе изучили поставщиков, технологию нанесения и нашли способ грамотно включить это в смету, удовлетворив и эстетический запрос клиента, и бюджетные рамки. 

Мы создаем максимально комфортные условия для роста, чтобы дизайнер мог показать выдающийся результат.

— Как выстраивается карьерная траектория для дизайнеров в вашем отделе?

— Мы реалистично оцениваем амбиции и сильные стороны каждого. Не все хотят и должны становиться руководителями. Кому-то интереснее углубляться в экспертизу, например, развитие навыков визуализации, разработка сложных узлов примыкания материалов. Мы поддерживаем и горизонтальный рост.

Если я вижу, что дизайнер хочет расти в руководство, но ему не хватает каких-то качеств, мы вместе прорабатываем этот путь. Возможно, его сильная сторона — не управление людьми, а, например, экспертиза в материалах и сложных техниках отделки. Тогда мы развиваем его горизонтально. 

Если же дизайнер стремится к управлению, мы смотрим не только на профессиональные навыки, но и на способность делиться знаниями, энергию, которую он готов вкладывать в других. Когда в отделе растет количество проектов, по законам математики нам требуется новый тимлид. Я внимательно наблюдаю за командой, и когда вижу ту самую «звездочку» — человека, который не только сам успешен, но и способен вести за собой, — я даю ему возможность возглавить группу дизайнеров. Это естественный и продуманный рост, а не просто назначение. 

Мой принцип: помочь человеку найти именно его путь к успеху. И я горжусь, что именно такая философия управления, которую я внедрила в отделе, позволяет нам создавать по-настоящему гармоничные и функциональные интерьеры для Москвы, где каждая деталь продумана до мелочей.

