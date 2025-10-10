Ольга Радчич: о взаимообмене в команде

Для многих управление — это контроль и KPI. Для меня, как руководителя отдела дизайна, это в первую очередь создание живой, дышащей среды. Среды, где талантливые специалисты не просто выполняют задачи, а учатся друг у друга, поддерживают и вдохновляют. Такой подход — практический инструмент для достижения исключительного результата в мире московского дизайна интерьеров, где каждая деталь имеет значение. Я, Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна в Ларссон, готова поделиться принципами, которые позволяют нашей команде превращать сложные проекты в продуманные до мелочей пространства.

— Ольга, с чего начинается построение сильной команды дизайнеров?

— С точного найма. Для меня найм — это не просто закрытие вакансии. Поиск идеального кандидата — иллюзия, вместо этого мы ищем оптимальное сочетание трех составляющих: сильные профессиональные навыки (например, знание сложных норм перепланировки в Москве), так называемая «продажная жилка» — умение слышать клиента и транслировать ценности, и, что критически важно, способность быть частью команды.

Московский рынок диктует свои правила: клиенты образованы, у них высокие ожидания и часто нестандартные запросы. Поэтому мы ценим в кандидатах гибкость мышления. Например, способность предложить элегантное решение для сложной геометрии комнаты в «сталинке», или интегрировать систему хранения в малогабаритную квартиру, не жертвуя эстетикой.

Но самый важный фильтр — это личные качества! Нам нужны люди со стабильной психикой, внутренним спокойствием. Работа с частными заказчиками — это эмоциональные качели. Дизайнер должен уметь конструктивно воспринимать feedback, анализировать причины неудач и не «выгорать», когда что-то временно пошло не так. Именно такие спокойные и целеустремленные специалисты, как показывает практика, показывают самый впечатляющий рост.

На фото Ольга Радчич (слева) с частью команды дизайнеров и генеральным директором Ларссон Людмилой Казанцевой — на стенде Ларссон во время выставки

— Дизайнер же зачастую работает один на один с клиентом. Зачем тогда ему плотное взаимодействие с коллективом?

— Это неочевидный, но ключевой момент! Мы сознательно отказались от типажа «дизайнер-одиночка». Наш отдел — это экосистема для обмена опытом. Раз в месяц мы проводим «Историю проекта»: дизайнеры подробно разбирают собственные кейсы, рассказывают, как закрывали сложные сделки, решали нестандартные задачи, какие ходы применяли. Допустим, как органично вписать систему «умный дом» в классический интерьер, или какую отделку выбрать для кухни-гостиной в семье с двумя маленькими детьми и собакой. Это бесценный опыт, который нельзя получить из учебников.

Дизайнеры детально разбирают успешные и проблемные кейсы. Например, какой материал для отделки пола выбрать в условиях «плавающих» плит в новостройке, или как выстроить коммуникацию с клиентом, когда его видение расходится с техническими возможностями.

Планерки и обсуждения — это не просто болтовня. Это «перепросаливание» энергией. Когда дизайнер слышит, как коллеги решают похожие проблемы, он по-новому смотрит и на свои сложности и задачи. Это заряжает и мотивирует на новые свершения, помогает посмотреть на свою задачу другими глазами.

— Обычно сейчас во всех компаниях популярен формат работы дизайнеров на удаленке. Дизайнеры — по расхожему мнению — вообще люди, любящие свободу и удаленку?

Соглашусь, есть такой тренд в дизайне. Однако нам, для нашей задачи взаимной коммуникации, полная удаленка не совсем то, что нужно.

Такой энергообмен, как у нас — возможен только при личном и активном контакте, поэтому мы пришли к выводу, что полностью удаленный формат для ключевых дизайнеров неэффективен. Он недолговечен. Либо дизайнер выпадает со временем из конъюнктуры отдела. Либо просто уходит на вольные хлеба.

Исключение — узкие специалисты, например, визуализаторы, они вполне эффективно у нас могут работать и удаленно. Но дизайнер-универсал, который ведет проект от замера до авторского надзора, должен быть частью команды в офисе.

«Мы сознательно строим не группу одиночек, а единый организм. Такой глубины обмена опытом невозможно достичь удаленно. Мы пробовали — это работает лишь краткосрочно. Поэтому наш формат — гибридный: гибкий график для личной продуктивности, но обязательное присутствие пару дней в офисе для командной работы», — Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна интерьера Ларссон.

— Москва — город с особыми требованиями к ремонту. Есть ли в вашем подходе к управлению специфика, продиктованная местным рынком?

— Безусловно. Московские проекты требуют высочайшей скорости реакции и слаженности команды. Появляется новый поток клиентов от застройщика, и мы мгновенно адаптируем под это процессы — тут включается индивидуальный подход. Начало работы на интуиции топовых дизайнеров — так сказать, профессиональная разведка, через неделю собирается планерка с ними, и мы аккумулируем всю информацию о ключевых моментах работы с объектами этого застройщика. А дальше уже, беря за основу этот фундамент, мы быстро и точно вносим корректировки и задачи в работу всего отдела дизайна. Такая адаптация проводится быстро, точно и максимально подробно.

При этом, мы никогда не забываем про тонкости именно московского ремонта. Наши дизайнеры должны глубоко разбираться в локальных трендах, знать надежных поставщиков материалов и подрядчиков, понимать нюансы согласования перепланировок. Все это транслируется внутри команды через регулярные обучения. Мы приглашаем технологов, инженеров, чтобы дизайнеры понимали, как их красивый эскиз будет реализован «в металле» и штукатурке.

Подход как раз и заключается в этом балансе: мы даем дизайнеру надежную структуру, но внутри нее он полностью свободен в творчестве и общении с клиентом.

На фото полная команда дизайнеров Ларссон. Ольга Радчич — четвертая справа в нижнем ряду

— Как вы балансируете между жесткими стандартами работы и творческой свободой дизайнера?

— Баланс — это наша основа. С одной стороны — четкая структура: прописанные процессы, сроки сдачи эскизов, чертежей, ведения отчетности. Это тот самый «скелет», который позволяет нам работать эффективно и предсказуемо, что особенно важно при ведении нескольких объектов ремонта одновременно в ритме Москвы.

С другой стороны — свобода в рамках этой системы. Мы не диктуем дизайнеру творческое решение. Мы даем ему надежный тыл: поддержку наставника после каждого замера, помощь коллег, доступ к базе знаний по материалам и технологиям.

«Наш принцип — «давай на 12, жди на 10». Мы создаем среду с запасом прочности, где дизайнер может экспериментировать, зная, что его поддержат» — Ольга Радчич, руководитель отдела дизайна Ларссон.

Например, при работе над проектом в Хамовниках, дизайнер хотел применить редкую штукатурку. Мы вместе изучили поставщиков, технологию нанесения и нашли способ грамотно включить это в смету, удовлетворив и эстетический запрос клиента, и бюджетные рамки.

Мы создаем максимально комфортные условия для роста, чтобы дизайнер мог показать выдающийся результат.

— Как выстраивается карьерная траектория для дизайнеров в вашем отделе?

— Мы реалистично оцениваем амбиции и сильные стороны каждого. Не все хотят и должны становиться руководителями. Кому-то интереснее углубляться в экспертизу, например, развитие навыков визуализации, разработка сложных узлов примыкания материалов. Мы поддерживаем и горизонтальный рост.

Если я вижу, что дизайнер хочет расти в руководство, но ему не хватает каких-то качеств, мы вместе прорабатываем этот путь. Возможно, его сильная сторона — не управление людьми, а, например, экспертиза в материалах и сложных техниках отделки. Тогда мы развиваем его горизонтально.

Если же дизайнер стремится к управлению, мы смотрим не только на профессиональные навыки, но и на способность делиться знаниями, энергию, которую он готов вкладывать в других. Когда в отделе растет количество проектов, по законам математики нам требуется новый тимлид. Я внимательно наблюдаю за командой, и когда вижу ту самую «звездочку» — человека, который не только сам успешен, но и способен вести за собой, — я даю ему возможность возглавить группу дизайнеров. Это естественный и продуманный рост, а не просто назначение.

Мой принцип: помочь человеку найти именно его путь к успеху. И я горжусь, что именно такая философия управления, которую я внедрила в отделе, позволяет нам создавать по-настоящему гармоничные и функциональные интерьеры для Москвы, где каждая деталь продумана до мелочей.

Реклама: ООО «Ларссон», ИНН 9705148482, erid: 2W5zFGjHt2U