Дизайн собственной визитки: как создать карточку, которая выделит среди конкурентов

Шанс на первое впечатление: почему важно сделать визитку уникальной

На деловых встречах, конференциях и форумах бизнесмены и производители массово обмениваются визитками в надежде выстроить новые партнерские связи. У одного человека единовременно может оказаться в руках десяток аналогичных карточек с именами, адресами и телефонами.

Что сделает этот потенциальный партнер или клиент? Скорее всего, положит всю стопку в карман, сумку или ящик стола. Но спустя некоторое время, вспомнив о подходящем предложении, начнет искать именно вашу визитку среди всех остальных. Вот тут-то и вступает в игру грамотный дизайн.

Хорошо продуманная визитка привлекает внимание и остается в памяти дольше. Она помогает сформировать первое впечатление о компании, продукте, услуге или личном стиле, подчеркивает уникальность бренда и повышает шансы на повторный контакт.

Давайте разберемся, что делает обычную визитку с типовой информацией особенной и запоминающейся.