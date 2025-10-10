Как составить протокол разногласий к договору в 2025 году

Что такое протокол разногласий
Протокол разногласий — это документ, в котором одна из сторон выражает свое несогласие с определенными пунктами договора и направляет контрагенту собственный вариант условий.
При подписании протокола разногласий исполнение спорных положений осуществляется согласно редакции, которая изложена в данном документе.
Подготовку документа осуществляет та сторона, которая не согласна с представленными положениями договора.
Когда делают протокол разногласий к договору
Существуют обстоятельства, при которых оформление протокола разногласий является обязательным требованием. Среди таких ситуаций выделяются следующие:
Ситуация
Что подразумевает
Заключение публичного договора, который подразумевает продажу или выполнение работ каждому откликнувшемуся
Такие договоры имеют единые условия для всех пользователей, и любые изменения возможны исключительно через составление протокола разногласий. Например, это договоры розничной торговли, медобслуживания, проживания в гостиницах и пр.
Стороны заключили предварительный договор
При возникновении возражений одной из сторон относительно отдельных пунктов основного договора. Стороны не могут отказаться от заключения основного договора
Оформление государственного или муниципального контракта
По результатам электронных закупок победитель может внести изменения в контракт лишь посредством составления соответствующего протокола. Документ позволяет исправлять случайные ошибки, опечатки, некорректные формулировки, обновлять банковские реквизиты, однако существенные условия закупки изменить нельзя
Процедура заключения договора утверждена локальным актом
Внесение изменений в условия осуществляется исключительно через процедуру подготовки и согласования протокола разногласий.
По какой схеме строится текст протокола
Законодательство не предусматривает единой установленной формы протокола разногласий. Однако традиционно в этом документе указывают следующую информацию:
Преамбулу, содержащую наименования сторон и полные имена лиц, которые наделены полномочиями для подписи документа.
Дату формирования протокола, которая не может предшествовать дате разработки проекта договора.
Номер документа, если он не первый в серии аналогичных документов или в организации существует практика присвоения номеров всей документации.
Сам перечень расхождений можно представить в табличной форме: первая графа содержит порядковый номер конкретного пункта договора, вторая отражает исходные условия, указанные в проекте договора, третья — вашу версию оспариваемого пункта. Для пояснения мотивов внесения изменений рекомендуется предусмотреть дополнительный четвертый столбец с соответствующими комментариями.
Формулировка о том, что итоговые условия принимаются в редакции той стороны, которая инициировала отправление протокола разногласий.
Подписи полномочных представителей обеих сторон.
Например, протокол разногласий к договору аренды может выглядеть так:
Как правильно составить протокол разногласий к договору
Сторона (которая составила протокол разногласий) обязана подписать как сам документ, так и договор с пометкой «Подписано с учетом протокола разногласий». Это облегчит дальнейшее подтверждение факта наличия споров при оформлении договора.
Передавать оригинал протокола лучше всего непосредственно при личной встрече участников процесса.
Если стороны располагаются в разных регионах и заключение договора проходит дистанционно, можно обменяться сканами документов через электронную почту, а затем выслать оригиналы экземпляры почтой или курьерской службой доставки. Рекомендуем приложить к почтовому отправлению опись вложенных документов.
Также обе бумаги могут быть официально скреплены квалифицированной электронной подписью в системах электронного документооборота.
Отдельно стоит отметить ситуацию с госконтрактами: в таких случаях протокол разногласий размещают на соответствующей электронной платформе.
В каком количестве составляется протокол разногласий к договору
Протокол разногласий оформляют в двойном экземпляре, каждый из которых предназначен одной из договаривающихся сторон.
Подписанный обеими сторонами документ включают в состав основного договора и служит для фиксации условий, по которым возникли расхождения.
В какие сроки составлять протокол разногласий
Если участник сделки не согласен с положениями публичного или основного договора, ему необходимо отправить протокол разногласий не позднее 30 календарных дней с момента получения проекта договора.
Что касается протоколов разногласий применительно к государственным контрактам, то их подача возможна не позднее пяти рабочих дней с момента размещения проекта контракта на специализированной торговой площадке.
Во всех иных ситуациях протокол разногласий передают адресату в сроки, установленные договором для подписания соглашения. Если же конкретные временные рамки отсутствуют, документ отправляют в течение семи дней с момента поступления проекта договора.
Можно ли составить протокол разногласий после подписания договора
Протокол разногласий составляют после получения проекта договора, но до его подписания. Это касается публичных и предварительных договоров, а также госконтрактов.
Если нужно изменить условия уже подписанного договора, то составляйте дополнительное соглашение.
