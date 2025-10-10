Как составить протокол разногласий к договору в 2025 году

Как правильно составить протокол разногласий к договору

Сторона (которая составила протокол разногласий) обязана подписать как сам документ, так и договор с пометкой «Подписано с учетом протокола разногласий». Это облегчит дальнейшее подтверждение факта наличия споров при оформлении договора.

Передавать оригинал протокола лучше всего непосредственно при личной встрече участников процесса.

Если стороны располагаются в разных регионах и заключение договора проходит дистанционно, можно обменяться сканами документов через электронную почту, а затем выслать оригиналы экземпляры почтой или курьерской службой доставки. Рекомендуем приложить к почтовому отправлению опись вложенных документов.

Также обе бумаги могут быть официально скреплены квалифицированной электронной подписью в системах электронного документооборота.

Отдельно стоит отметить ситуацию с госконтрактами: в таких случаях протокол разногласий размещают на соответствующей электронной платформе.