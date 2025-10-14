ФНС сможет взыскивать задолженность без суда: новый порядок с 1 ноября 2025 года

Что случилось
Новый порядок ввел закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ, который вступает в силу 1 ноября 2025 года. Согласно этим поправкам к НК и закону от 02.07.2009 № 229-ФЗ, ФНС сможет взыскивать задолженности у физических лиц и самозанятых без суда.
До 1 ноября действует такой порядок: сначала ФНС выставляет требование об уплате, а затем направляет его в суд. При этом взыскать задолженность могут и без участия налогоплательщика при запросе судебного приказа у мирового судьи. А как будет работать новый порядок с 1 ноября — рассказываем дальше.
Как будут взыскивать задолженность с 1 ноября
Новый механизм предусматривает взыскание налогов непосредственно с ЕНС физического лица. Применяться этот порядок будет ко всей сумме недоимки, в том числе к:
Задолженности, исчисленной гражданами самостоятельно (например, при представлении деклараций 3-НДФЛ).
Суммам, которые ФНС доначислила по камеральной проверке.
Указанным в уведомлении имущественным налогам.
При несвоевременной уплате налогов возникает дебиторская задолженность на ЕНС. Ее можно увидеть на главной странице личного кабинета ФНС.
После обнаружения отрицательной разницы ФНС направит уведомление о непогашенной задолженности, которое нужно выполнить в обозначенный срок.
Если должник проигнорировал требование и не погасил свою задолженность своевременно, ФНС примет решение о исполнении обязательств во внесудебном порядке не позднее 6 месяцев после окончания установленного периода уплаты.
Решение будет передано физическим лицам посредством личного кабинета налогоплательщика, портала государственных услуг или почтовым отправлением.
На обжалование размера задолженности есть 30 дней. Если такое заявление поступило, процесс взыскания останавливается до завершения разбирательства. В противном случае налоговая служба инициирует процедуру принудительного списания задолженностей автоматически.
Обратиться в ФНС можно через личный кабинет физического лица. Нужно выбрать раздел «Каталог обращений», затем «Прочие обращения» и выбрать «Жалоба на акты, действия (бездействие) должностных лиц».
Через 7 дней после отправки уведомления ФНС передаст банку распоряжение ограничить доступ к банковским операциям и перевести средства на покрытие задолженности.
Банк спишет необходимую сумму согласно поручению налогового органа. При отсутствии счетов или недостаточности средств налоговая инспекция вправе обратиться в ФССП — она может наложить арест на активы и направить средства на ликвидацию задолженности.
Чтобы не попасть в ситуацию, когда ФНС списала долги с карты без суда, рекомендуем вовремя проверять сальдо ЕНС. А как оплатить налоги без квитанции не выходя из дома — мы рассказывали в этой статье.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию