ФНС сможет взыскивать задолженность без суда: новый порядок с 1 ноября 2025 года

Как будут взыскивать задолженность с 1 ноября

Новый механизм предусматривает взыскание налогов непосредственно с ЕНС физического лица. Применяться этот порядок будет ко всей сумме недоимки, в том числе к:

Задолженности, исчисленной гражданами самостоятельно (например, при представлении деклараций 3-НДФЛ). Суммам, которые ФНС доначислила по камеральной проверке. Указанным в уведомлении имущественным налогам.

При несвоевременной уплате налогов возникает дебиторская задолженность на ЕНС. Ее можно увидеть на главной странице личного кабинета ФНС.

Скриншот главной страницы личного кабинета физического лица ФНС

После обнаружения отрицательной разницы ФНС направит уведомление о непогашенной задолженности, которое нужно выполнить в обозначенный срок.

Пример требования об уплате задолженности

Если должник проигнорировал требование и не погасил свою задолженность своевременно, ФНС примет решение о исполнении обязательств во внесудебном порядке не позднее 6 месяцев после окончания установленного периода уплаты.

Решение будет передано физическим лицам посредством личного кабинета налогоплательщика, портала государственных услуг или почтовым отправлением.

На обжалование размера задолженности есть 30 дней. Если такое заявление поступило, процесс взыскания останавливается до завершения разбирательства. В противном случае налоговая служба инициирует процедуру принудительного списания задолженностей автоматически.

Обратиться в ФНС можно через личный кабинет физического лица. Нужно выбрать раздел «Каталог обращений», затем «Прочие обращения» и выбрать «Жалоба на акты, действия (бездействие) должностных лиц».

Скриншот раздела «Каталог обращений» из личного кабинета физического лица ФНС

Через 7 дней после отправки уведомления ФНС передаст банку распоряжение ограничить доступ к банковским операциям и перевести средства на покрытие задолженности.

Банк спишет необходимую сумму согласно поручению налогового органа. При отсутствии счетов или недостаточности средств налоговая инспекция вправе обратиться в ФССП — она может наложить арест на активы и направить средства на ликвидацию задолженности.