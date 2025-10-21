Формирование сильной команды и управление проектами в строительстве

Три кита подбора проектной команды

Проверяемый результат важнее красивого резюме

Первый и главный критерий при формировании команды — это не презентабельное портфолио, а конкретные достижения ее участников с понятными и измеримыми результатами. На интервью каждый кандидат должен четко объяснить, какой результат и какой ценой он получил, какими метриками измерялся его успех и кто конкретно может это подтвердить.

Особое внимание в нашей компании уделяют реальным рабочим материалам, соответствующим той роли, на которую претендует сотрудник — это могут быть чертежи, графики, трехмерные модели, таблицы изменений, претензии или ответы на них. При работе с этими документами становится ясно, как человек управляет процессами, насколько он профессионален как руководитель, какого качества документы выходят «из-под его пера». Ведь большая часть команды проекта — это руководители разного уровня.

Ключевой момент на собеседовании — погрузить претендента в модель реальной рабочей среды, с которой ему предстоит иметь дело, увидеть, как он обращается с чертежами, отчетами и документами, информационными моделями, как он реагирует на вопросы и замечания.

Это сразу показывает уровень его умения справляться с типичными трудностями и демонстрирует, как он думает и насколько способен доводить те или иные задачи до нужного результата.