НДС — что это, кто платит, как считать и какие ставки действуют в 2025 году

Что такое НДС?
НДС — это косвенный налог. Относится к федеральным налогам, регламентируется главой 21 НК РФ.
Плательщики НДС
организации (в том числе некоммерческие)
предприниматели
Кто не платит НДС?
Организации и ИП на спецрежимах: ЕСХН, УСН, АУСН, ПСН. Но есть определенные условия. Например, если на УСН доходы превысят 60 млн рублей (по новому законопроекту на 2026 год 10 млн), то придется платить НДС.
Участники проекта «Сколково».
Организации и ИП, у которых за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки не превысила 2 млн рублей. Они могут подать уведомление и получить освобождение от НДС на год.
Как посчитать НДС?
НДС к уплате = НДС исчисленный при реализации - «входной» НДС, принимаемый к вычету + восстановленный НДС
«Входной» НДС — это НДС, который вам предъявил поставщик, его можно принять к вычету.
Пример:
Купили товар за 120 рублей, в т.ч. НДС 20 руб.. продали его за 360 руб., в т.ч. НДС 60 руб. В бюджет нужно заплатить: 60-20= 40 руб.
Восстановленный НДС — это налог, который ранее приняли к вычету, а теперь его нужно восстановить (п.3 ст. 170 НК).
Налоговая база
Определяется на более раннюю из двух дат:
на день предоплаты (полной или частичной);
на день отгрузки.
Действующие ставки НДС
Есть три основные ставки:
Ставка
Кто применяет
Основные ставки
0%
применяют экспортеры (п. 1 ст. 164 НК)
10%
действует на отдельные виды товаров, например, на детские или медицинские товары
20%
ставка, которая применяется во всех остальных случаях
Специальные ставки (применяют плательщики УСН с 01.01.2025)
5%
применяется, если доходы налогоплательщика превысили 60 млн рублей и до достижения дохода в 250 млн
7%
тавка применяется при доходе упрощенца от 250 млн рублей до 450 млн.
Обращаем внимание, что с 2026 года правила по применению специальных ставок могут поменяться. Вы можете уже сейчас посчитать налоговую нагрузку на 2026 год.
Рассчитать НДС по актуальным можно на нашем онлайн-калькуляторе.
Вычеты по НДС
Уменьшить НДС по реализации можно на «входной» НДС и не только.
Вычетам подлежат суммы НДС, которые:
предъявлены поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг);
уплачены при ввозе товаров на территорию РФ в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
уплачены при ввозе на территорию РФ товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК);
предъявлены налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), местом реализации которых территория России не признается, за исключением операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии со статьей 149 НК;
предъявлены налогоплательщику при приобретении рекламных и маркетинговых услуг в целях передачи прав, указанных в пп 4 п. 2 ст. 171 НК, местом реализации которых территория России не признается (с 01.01.2021).
Для принятия к вычету нужны первичные документы и самый важный из них — счет-фактура.
Счет-фактура — что это?
Счет-фактура — это документ, который продавец выставляет покупателю, в нем указана стоимость товаров или услуг, ставка и сумма НДС, другая важная информация.
Пример счета-фактуры в 2025 году
Форма счета-фактуры регламентирована.
Книги покупок и продаж
В книгах покупок и продаж фиксируются входящие и исходящие счета-фактуры для контроля вычетов и начислений НДС.
Налоговый период и срок уплаты НДС
Налоговый период по НДС — квартал.
Уплата НДС производится по итогам каждого квартала равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.
Пример: НДС за 3 квартал 2025 года нужно уплатить по ⅓ части до 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (28 число — выходной).
Лица, которые не являются налогоплательщиками НДС, но выставили счета-фактуры с выделенной суммой НДС, уплачивают всю сумму налога до 28-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.
Если вовремя не заплатить налог, будет штраф — 20% от неуплаченной суммы, а если налог не уплатили в бюджет умышленно, то 40%.
Реквизиты для уплаты НДС
НДС нужно платить на ЕНС — единый лицевой счет, как и большинство других налогов. Платятся налоги через ЕНП — единый налоговый платеж, у него одни и те же реквизиты для уплаты разных налогов.
Реквизиты для уплаты налога:
«Наименование банка получателя средств» (поле № 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула
ВНИМАНИЕ! с 27.10.2025 г. название банка-получателя изменилось. ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
«БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)» (поле № 14) – 017003983
«№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» (поле № 15) – 40102810445370000059
«Получатель» (поле № 16) – Казначейство России (ФНС России)
«Номер казначейского счета» (поле № 17) – 03100643000000018500
«ИНН получателя средств» (поле № 61) – 7727406020
«КПП получателя средств» (поле №103) -– 770801001
«Код бюджетной классификации» (поле № 104) –18201061201010000510
«ОКТМО» (поле № 105) – 0
«Статус» плательщика» (поле № 101) – 01
«Назначение платежа» (поле № 24) – ЕНП.
Декларация по НДС: сроки, форма, штраф
Налоговая декларация по НДС сдается в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.
За сроками уплаты налога и сдачи декларации следите в нашем Календаре бухгалтера.
Налоговая декларация по НДС представляется только в электронном виде!
Действующая форма декларации по НДС и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
При несвоевременной сдаче, несдаче декларации налогоплательщик получит штраф: 5% процентов неуплаченной (не перечисленной) в срок сумме НДС, которая положена к уплате по декларации, минимум 1000 рублей.
