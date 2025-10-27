НДС — что это, кто платит, как считать и какие ставки действуют в 2025 году

Как посчитать НДС?

НДС к уплате = НДС исчисленный при реализации - «входной» НДС, принимаемый к вычету + восстановленный НДС

«Входной» НДС — это НДС, который вам предъявил поставщик, его можно принять к вычету.

Пример:

Купили товар за 120 рублей, в т.ч. НДС 20 руб.. продали его за 360 руб., в т.ч. НДС 60 руб. В бюджет нужно заплатить: 60-20= 40 руб.

Восстановленный НДС — это налог, который ранее приняли к вычету, а теперь его нужно восстановить (п.3 ст. 170 НК).