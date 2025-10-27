ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
НДС — что это, кто платит, как считать и какие ставки действуют в 2025 году

Разобрались, что такое НДС простыми словами: кто обязан его платить, как посчитать налог к уплате, какие ставки и льготы действуют для организаций и ИП в 2025 году, как оформить счет-фактуру и подать декларацию. Полный гид от «Клерка» — с примерами, формулами и актуальными реквизитами.

Что такое НДС?

НДС — это косвенный налог. Относится к федеральным налогам, регламентируется главой 21 НК РФ

Плательщики НДС

  • организации (в том числе некоммерческие)

  • предприниматели

Кто не платит НДС?

  • Организации и ИП на спецрежимах: ЕСХН, УСН, АУСН, ПСН. Но есть определенные условия. Например, если на УСН доходы превысят 60 млн рублей (по новому законопроекту на 2026 год 10 млн), то придется платить НДС.

  • Участники проекта «Сколково».

  • Организации и ИП, у которых за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки не превысила 2 млн рублей. Они могут подать уведомление и получить освобождение от НДС на год.

Как посчитать НДС?

НДС к уплате = НДС исчисленный при реализации - «входной» НДС, принимаемый к вычету + восстановленный НДС

«Входной» НДС — это НДС, который вам предъявил поставщик, его можно принять к вычету. 

Пример:

Купили товар за 120 рублей, в т.ч. НДС 20 руб.. продали его за 360 руб., в т.ч. НДС 60 руб. В бюджет нужно заплатить: 60-20= 40 руб. 

Восстановленный НДС — это налог, который ранее приняли к вычету, а теперь его нужно восстановить (п.3 ст. 170 НК).

Налоговая база

Определяется на более раннюю из двух дат:

  • на день предоплаты (полной или частичной);

  • на день отгрузки.

Действующие ставки НДС

Есть три основные ставки:

Ставка

Кто применяет

Основные ставки

0%

применяют экспортеры (п. 1 ст. 164 НК)

10%

действует на отдельные виды товаров, например, на детские или медицинские товары

20%

ставка, которая применяется во всех остальных случаях

Специальные ставки (применяют плательщики УСН с 01.01.2025)

5%

применяется, если доходы налогоплательщика превысили 60 млн рублей и до достижения дохода в 250 млн

7%

тавка применяется при доходе упрощенца от 250 млн рублей до 450 млн.

Обращаем внимание, что с 2026 года правила по применению специальных ставок могут поменяться. Вы можете уже сейчас посчитать налоговую нагрузку на 2026 год.

Рассчитать НДС по актуальным можно на нашем онлайн-калькуляторе.

Вычеты по НДС

Уменьшить НДС по реализации можно на «входной» НДС и не только.

Вычетам подлежат суммы НДС, которые:

  • предъявлены поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг);

  • уплачены при ввозе товаров на территорию РФ в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;

  • уплачены при ввозе на территорию РФ товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК);

  • предъявлены налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), местом реализации которых территория России не признается, за исключением операций, освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии со статьей 149 НК;

  • предъявлены налогоплательщику при приобретении рекламных и маркетинговых услуг в целях передачи прав, указанных в пп 4 п. 2 ст. 171 НК, местом реализации которых территория России не признается (с 01.01.2021).

Для принятия к вычету нужны первичные документы и самый важный из них — счет-фактура.

Счет-фактура — что это?

Счет-фактура — это документ, который продавец выставляет покупателю, в нем указана стоимость товаров или услуг, ставка и сумма НДС, другая важная информация.

Пример счета-фактуры в 2025 году

Форма счета-фактуры регламентирована.

Скачать бланк счета-фактуры

Книги покупок и продаж

В книгах покупок и продаж фиксируются входящие и исходящие счета-фактуры для контроля вычетов и начислений НДС.

Налоговый период и срок уплаты НДС

Налоговый период по НДС — квартал.

Уплата НДС производится по итогам каждого квартала равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом.

Пример: НДС за 3 квартал 2025 года нужно уплатить по ⅓ части до 28 октября, 28 ноября и 29 декабря (28 число — выходной).

Лица, которые не являются налогоплательщиками НДС, но выставили счета-фактуры с выделенной суммой НДС, уплачивают всю сумму налога до 28-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

Если вовремя не заплатить налог, будет штраф — 20% от неуплаченной суммы, а если налог не уплатили в бюджет умышленно, то 40%.

Реквизиты для уплаты НДС

НДС нужно платить на ЕНС — единый лицевой счет, как и большинство других налогов. Платятся налоги через ЕНП — единый налоговый платеж, у него одни и те же реквизиты для уплаты разных налогов.

Реквизиты для уплаты налога:

  • «Наименование банка получателя средств» (поле № 13) – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула

ВНИМАНИЕ! с 27.10.2025 г. название банка-получателя изменилось. ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула

  • «БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)» (поле № 14) – 017003983

  • «№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» (поле № 15) – 40102810445370000059

  • «Получатель» (поле № 16) – Казначейство России (ФНС России)

  • «Номер казначейского счета» (поле № 17) – 03100643000000018500

  • «ИНН получателя средств» (поле № 61) – 7727406020

  • «КПП получателя средств» (поле №103) -– 770801001

  • «Код бюджетной классификации» (поле № 104) –18201061201010000510

  • «ОКТМО» (поле № 105) – 0

  • «Статус» плательщика» (поле № 101) – 01

  • «Назначение платежа» (поле № 24) – ЕНП.

Декларация по НДС: сроки, форма, штраф

Налоговая декларация по НДС сдается в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

За сроками уплаты налога и сдачи декларации следите в нашем Календаре бухгалтера.

Налоговая декларация по НДС представляется только в электронном виде!

Действующая форма декларации по НДС и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

При несвоевременной сдаче, несдаче декларации налогоплательщик получит штраф: 5% процентов неуплаченной (не перечисленной) в срок сумме НДС, которая положена к уплате по декларации, минимум 1000 рублей.

Где научится работать с НДС

На «Клерке» вы найдете множество возможностей разобраться в самом сложном налоге.

Дата публикации: 27.10.2025, 21:53

