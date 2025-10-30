Кто застрахует страховщиков: как рынок и клиенты выживают в кризис 

Как это выглядит на практике и к чему готовиться дальше, объясняем в статье.
Страхование под давлением: как кризис меняет приоритеты россиян
Экономическая нестабильность последних лет стала стресс-тестом не только для народа и бизнеса, но и для страхового рынка. Рост инфляции, скачки ключевой ставки и падение покупательной способности заставили страховщиков перестраивать продукты, а клиентов — переосмысливать, за что действительно стоит платить.
А когда платежеспособность населения снижается, люди начинают экономить прежде всего на добровольных видах страхования. ОСАГО и ипотека остаются обязательными, а вот КАСКО, страхование имущества и здоровья — то, от чего можно отказаться, когда финансовое небо затягивает тучами.
Страховка по-новому: гибкость вместо роскоши
Сегодня страховые компании отказываются от громоздких универсальных программ в пользу гибких продуктов-конструкторов — полисов, которые можно собрать «под себя». Например, выбрать страхование без дополнительных рисков или застраховать квартиру с минимальным пакетом.
А можно наоборот наполнить полис нужными рисками. В наши дни страховщики убирают стандартные исключения в страховании квартир и автомобилей.
Например, пожар в квартире: загорелась штора от свечи. Раньше подобное несчастье считалось не страховым случаем из-за нарушения правил эксплуатации, и никаких выплат ждать не приходилось. А сегодня можно и нужно включать подобные риски в полис. Это дает дополнительную свободу выбора и стимулирует спрос на продукцию страховых компаний.
Клиент сам выбирает риски и лимиты выплат. Такой подход позволяет сохранить интерес потребителей, которые готовы страховаться, но «на своих условиях».
Эта персонализация стала ответом на главный запрос рынка — доступность. Средний чек снижается, но число клиентов растет: микрострахование, оплата в рассрочку с периодичностью в 3 месяца или в полгода, короткие полисы востребованы как никогда.
Бизнес страхуется активнее, чем люди
Если обычные граждане чаще экономят, то корпоративный сектор, напротив, усиливает защиту. Особенно это касается складов, логистики, производства — всего, где высока стоимость оборотных активов и риски простоев.
Простыми словами, бизнес боится потерять товар, оборудование, деньги. На фоне общей экономической «тряски» интерес к страхованию имущества и ответственности растет.
Особенно востребованы страховые программы, покрывающие киберриски — новый и пока слабо освоенный сегмент. С развитием цифровых сервисов растут угрозы утечек данных и хакерских атак. Хотя страхование киберугроз в России пока только формируется, эксперты прогнозируют его активный рост в ближайшие 3–5 лет. Причина «долгостроя» в том, что очень сложно определить страховую сумму.
Три фактора давления: инфляция, ставка, логистика
Инфляция повышает стоимость урегулирования убытков: дорожают ремонт, медицина, стройматериалы. Ключевая ставка влияет на доходность страховых резервов, а нарушение логистических цепочек — на стоимость запчастей и услуг.
К примеру, если запчасти для BMW и Mercedes ввозят через третьи страны, их цена вырастает на 40–60%. Соответственно, страховщикам приходится повышать тарифы — просто чтобы покрыть выплаты.
Тем не менее крупные компании стараются сдерживать рост цен скидками и программами лояльности. Многие предлагают рассрочки и бонусы за безубыточную историю — чтобы удержать клиентов.
Онлайн и автоматизация: сервис без стресса
Кризис ускорил цифровизацию страхового сектора. Теперь оформление полиса, оценка ущерба и получение выплат возможны онлайн — без поездок в офис и бумажной волокиты. Нужно только загрузить документы в приложение, и направление на ремонт можно получить за пару часов.
Сильные страховые компании выделяются именно скоростью и удобством сервиса. Тем, кто не успел перестроиться под новые реалии, приходится работать по старинке и постоянно гнаться за крупными игроками рынка. Регулятор тоже не дремлет: Центробанк ужесточает требования к резервам и капиталу, повышая порог финансовой устойчивости.
Новые реалии: страхование от потери дохода и арендных рисков
Появились продукты, о которых раньше мало кто задумывался — страхование от потери дохода, неплатежей арендатора, даже от падения беспилотников. Но пока такие решения не стали массовыми: выплаты малы, а процедура получения компенсации сложна.
Рассмотрим пример. Если у человека годовой доход 5 миллионов рублей, а по страховке ему выплатят максимум 500 тысяч — интереса немного. К тому же нужно официально встать на биржу труда, чтобы получить выплату.
Тем не менее рынок движется к расширению таких ниш. Особенно на фоне роста самозанятости и гибких форм занятости, где защита дохода становится насущной потребностью.
Культура страхования: шаг вперед, но еще не революция
Главная проблема отрасли остается прежней — отсутствие страховой культуры. В отличие от Европы, где застрахован каждый дом, велосипед и питомец, в России страхование до сих пор воспринимается как излишество, элемент роскоши.
Однако постепенно ситуация меняется. Молодые клиенты охотнее пользуются цифровыми сервисами и выбирают точечные продукты, не переплачивая за «лишнее». Бизнес видит в страховании не навязанную услугу, а инструмент защиты инвестиций.
Что дальше: рынок гибкости и доверия
Российский страховой рынок переживает не спад, а трансформацию. Компании учатся работать в новой реальности: меньше «бумажных» продуктов, больше адаптивных решений, цифровых сервисов и микрополисов. Кризис заставил всех быть ближе к клиенту: сегодня выигрывают не те, кто продает страховки, а те, кто умеет объяснить их ценность и нужность.
Экономическая турбулентность, вопреки опасениям, не убивает страхование — она делает его осознаннее. И возможно, именно сейчас рождается новая культура финансовой защиты, где каждый полис — это не навязанная обязанность, а часть личной стратегии безопасности.
