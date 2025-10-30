Кто застрахует страховщиков: как рынок и клиенты выживают в кризис 

Страховка по-новому: гибкость вместо роскоши

Сегодня страховые компании отказываются от громоздких универсальных программ в пользу гибких продуктов-конструкторов — полисов, которые можно собрать «под себя». Например, выбрать страхование без дополнительных рисков или застраховать квартиру с минимальным пакетом.

А можно наоборот наполнить полис нужными рисками. В наши дни страховщики убирают стандартные исключения в страховании квартир и автомобилей.

Например, пожар в квартире: загорелась штора от свечи. Раньше подобное несчастье считалось не страховым случаем из-за нарушения правил эксплуатации, и никаких выплат ждать не приходилось. А сегодня можно и нужно включать подобные риски в полис. Это дает дополнительную свободу выбора и стимулирует спрос на продукцию страховых компаний.

Клиент сам выбирает риски и лимиты выплат. Такой подход позволяет сохранить интерес потребителей, которые готовы страховаться, но «на своих условиях».

Эта персонализация стала ответом на главный запрос рынка — доступность. Средний чек снижается, но число клиентов растет: микрострахование, оплата в рассрочку с периодичностью в 3 месяца или в полгода, короткие полисы востребованы как никогда.