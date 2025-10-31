Даже если бухгалтер в отпуске, как-то надо выплачивать работникам зарплату. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2050

Зарплата сотрудников во время отпуска бухгалтера

После длинной рабочей недели наступают длинные выходные и многие сразу после них уходят в отпуск, чтобы продлить отдых. Но у бухгалтеров болит душа — как и самой отдохнуть, и коллег не оставить без зарплаты. Вопрос зарплатных платежей во время отпуска бухгалтера обсуждают в группе «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги предлагают разные варианты решения этой проблемы:

1) сделать в интернет-банке платежку с отложенным исполнением;

2) выплатить зарплату раньше установленного срока, перед своим отпуском;

3) привлечь директора к процессу выплаты зарплаты;

4) во время своего отпуска с ноута зайти в интернет-банк и отправить зарплатные платежки.

А какой из этих вариантов выбрали бы вы?