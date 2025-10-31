Даже если бухгалтер в отпуске, как-то надо выплачивать работникам зарплату. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2050

Сегодня в выпуске:
Бухгалтеры думают, как быть с выплатой зарплаты сотрудникам во время своего отпуска.
На ККТ пока нельзя указать режим АУСН.
Для сельских женщин хотят увеличить декретные.
Если у ИП или СМЗ на сальдо ЕНС есть деньги, их зачтут в счет имущественных налогов.
Налог по ПСН в этом году надо платить раньше.
Зарплата сотрудников во время отпуска бухгалтера
После длинной рабочей недели наступают длинные выходные и многие сразу после них уходят в отпуск, чтобы продлить отдых. Но у бухгалтеров болит душа — как и самой отдохнуть, и коллег не оставить без зарплаты. Вопрос зарплатных платежей во время отпуска бухгалтера обсуждают в группе «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги предлагают разные варианты решения этой проблемы:
1) сделать в интернет-банке платежку с отложенным исполнением;
2) выплатить зарплату раньше установленного срока, перед своим отпуском;
3) привлечь директора к процессу выплаты зарплаты;
4) во время своего отпуска с ноута зайти в интернет-банк и отправить зарплатные платежки.
Кассовый чек на АУСН
В форматах фискальных документов для кассовых чеков пока нет автоУСН. Поэтому бизнесу на АУСН придется в чеках указывать неправильный режим – УСН.
Такую рекомендацию дают налоговики.
Повышенное пособие по БиР
Пособие по беременности и родам предложили повысить в 1,5 раза для женщин, которые живут в сельской местности.
Дело в том, что доходы сельских жителей, как правило, меньше, чем у городских. И женщины вынуждены ездить к врачу за сотни километров.
Если пособие повысить, это будет стимулировать рождаемость, уверены авторы проекта.
Уплата налога по ПСН
Если патент заканчивается 31 декабря, срок уплаты налога по нему – 28 декабря.
Но 28.12 в этом году – выходной день. Поэтому срок уплаты переносится на ближайший рабочий день 29 декабря 2025 года, напоминают налоговики.
Сальдо ЕНС
Хотите вы того или нет, но положительное сальдо на вашем ЕНС автоматически будет направлено на погашение ваших имущественных налогов. Хотя срок уплаты еще не наступил.
Это правило касается не только обычных физлиц, но и тех, кто занимается бизнесом — самозанятых и ИП.
Но если деньги на ЕНС были предназначены для НПД с более ранним сроком уплаты, то зачет в счет имущественных налогов отменят и эти деньги вернутся на ЕНС и уйдут в счет НПД.
