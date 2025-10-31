Как застраховать свой бизнес от кибератак

Так, с января по июнь 2025 года объем ущерба от киберпреступлений в Москве составил 34 миллиарда рублей — и это только официальные цифры подсчитанных и зафиксированных потерь (наибольший зафиксированный ущерб за тот же период превысил 450 миллионов рублей.) Объясняем, что такое киберстрахование и в чем его польза для бизнеса.
Киберстрахование (Cyber Insurance) — это особый тип страховых полисов, созданных специально для предприятий и организаций, целью которого является снижение риска, связанного с применением современных информационных технологий и интернет-сервисов.
Такой договор обеспечивает покрытие расходов, вызванных последствиями успешных кибератак или утечек конфиденциальных данных сотрудников и клиентов. Благодаря этому финансовому инструменту компания получает дополнительную защиту, позволяющую оперативно восстанавливать нормальную работу своего бизнеса и избежать значительных экономических потерь.
Какие киберриски можно застраховать по полису
Риски
Возмещаемые убытки
Перерыв в деятельности страхователя
Недополученная прибыль и текущие постоянные расходы страхователя
Повреждение компьютерного оборудования в результате киберинцидента или повреждение операционных ИТ систем, которые привели к последующему повреждению прочего имущества
Расходы на ремонт или замену оборудования
Хищение денежных средств путем получения доступа к системе интернет-банкинга или ЭЦП
Сумма похищенных денежных средств
Хищение интеллектуальной собственности
Недополученная прибыль страхователя в связи с сокращением объемов продаж
Утрата электронных данных или компьютерных программ
Расходы на восстановление или приобретение электронных данных/программ
Неправомерное использование вычислительных ресурсов
Ответственность страхователя за убытки, причиненные третьим лицам, недополученная страхователем прибыль в связи с сокращением продаж
Кибер-вымогательство
Расходы страхователя на ликвидацию угрозы кибер-вымогательства, на оплату услуг независимых экспертов
Требования о возмещении вреда в результате нарушения конфиденциальности, ответственность за разглашение персональных данных
Ответственность за убытки, причиненные третьим лицам; расходы по уведомлению третьих лиц о фактическом или предполагаемом случае нарушении конфиденциальности
Возмещение вреда по имущественным претензиям третьих лиц, жизни или здоровью третьих лиц
Ответственность страхователя за убытки, причиненные третьим лицам
Ущерб деловой репутации
Недополученная прибыль в результате сокращения объемов продаж из-за оттока клиентов в связи; дополнительные расходы на сохранение клиентов; расходы на предотвращение негативных последствий
Какой бизнес нужно страховать от киберрисков
Вашему бизнесу рекомендуется задуматься о приобретении страхового полиса, если:
У вас имеется собственный веб-сайт или интернет-магазин, подверженный риску несанкционированного проникновения.
Вы храните личные данные ваших клиентов, включая имена, электронные адреса, контактные номера телефонов, паспортные реквизиты и платежные данные банковских карт.
Ваша деятельность осуществляется посредством компьютеров и предполагает использование электронных баз данных, таких как учетная система бухучета или база данных о клиентах.
Ваш бизнес критично зависит от бесперебойной работы IT-инфраструктуры, будь то автоматизированные производственные линии, дистанционное администрирование оборудования, службы доставки товаров или услуг, бронирование билетов и помещений онлайн.
Для каждого из перечисленных случаев наличие полиса киберстрахования позволит значительно снизить возможные финансовые потери и защитить вашу компанию от негативных последствий возможных нарушений безопасности.
Почему киберстрахование становится все более актуальным
Современный мир невозможно представить без цифровых технологий, охватывающих все сферы нашей жизни — от повседневных нужд до масштабных корпоративных и государственных проектов. Сегодняшнее поколение больше не обращается к бумажным картам и атласам, давно привыкло обходиться без длинных очередей в государственные учреждения и легко справляется с ведением бухгалтерского учета благодаря современным вычислительным средствам.
Настройка эффективных бизнес-процессов также невозможна без специализированных программных продуктов. Однако, параллельно развитию информационных технологий, стремительно растет число угроз киберпреступности.
Практически каждому из нас приходилось либо лично столкнуться, либо услышать истории близких о попытках кражи персональных данных и денежных средств путем взлома социальных сетей, телефонных звонков с подозрительными ссылками и сообщений, содержащих вредоносные программы. Кибермошенничество стало привычным риском, сопровождающим нашу цифровую реальность.
Эти риски превратились в реальную угрозу для организаций всех размеров и отраслей экономики. Инциденты вроде взлома баз данных, атак шифровальщиков (ransomware) и фишинга способны нанести бизнесу серьезный финансовый удар, ухудшить репутацию компании, вызвать штрафы контролирующих органов и даже привести к банкротству.
Каждый вновь возникающий риск вызывает необходимость разработки инструментов для его минимизации. Специалисты создают новые методы защиты баз данных, совершенствуют программное обеспечение и системы информационной безопасности. Этот процесс напоминает бесконечную дуэль между магами-программистами и виртуозными злоумышленниками, стремящимися обойти защиту.
Новым союзником в борьбе против кибератак стал и страховой сектор, предложивший специальные продукты для страхования рисков, связанных с мошенничеством и цифровыми угрозами. Страховые компании стремятся минимизировать последствия финансовых потерь, нанесенных бизнесу в результате действий киберпреступников, предлагая комплексные решения как для бизнеса, так и частных лиц.
Распространенное заблуждение — считать, что кибератаки опасны исключительно для крупных банков и IT-компаний. Напротив, малые и средние предприятия становятся привлекательными целями для преступников именно потому, что зачастую имеют недостаточно развитые средства защиты своей инфраструктуры. Именно эта уязвимость делает подобные организации легкой добычей для опытных хакеров.
Подводя итог: страхование — не панацея
Следует помнить: киберстрахование — важный элемент комплексной защиты. Конечно, покупка такого полиса не гарантирует абсолютную защищенность от цифровых угроз. Важно осознавать, что оно служит лишь частью общей стратегии управления рисками и никоим образом не освобождает предприятие от обязанности создать надежную систему предотвращения киберинцидентов.
Только сочетание профилактических мероприятий, грамотного реагирования на происшествия и наличия адекватного страхового покрытия способно обеспечить предприятию высокий уровень готовности противостоять возможным кибератакам.
