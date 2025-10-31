Оценка бизнеса ФНС с 2026 года: чем это грозит налогоплательщикам и что важно сделать прямо сейчас

Масштабная реформа, инициированная Федеральной налоговой службой, предполагает переход от выборочных проверок к непрерывному мониторингу финансово-хозяйственной деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей. В статье разъясняем, что это значит для бизнеса, и как подготовиться к взаимодействию с новым сервисом оценки.

Главные критерии оценки и факторы риска

Новая методология призвана сформировать прозрачную цифровую экосистему, в которой каждая бизнес-структура будет получать индивидуальную оценку надежности, влияющую на все аспекты ее взаимодействия с государственными органами и контрагентами. В основу системы ляжет комплексный анализ цифровых следов бизнеса, который выйдет далеко за рамки традиционной налоговой отчетности. Согласно алгоритмам, разработанным ФНС, на конечный результат будут влиять сотни параметров, объединенные в несколько базовых блоков.

Анализ рентабельности, оборачиваемости активов и других экономических показателей в динамике за несколько лет

Особое внимание в оценке финансовой устойчивости предприятия будет уделено сопоставлению декларируемых доходов и реальных масштабов бизнеса: если заявленные обороты и фактические операции существенно расходятся, это станет серьезным фактором риска.

Налоговое поведение компании

Предметом анализа станет не только своевременность уплаты налогов, но и обоснованность используемых налоговых вычетов. Агрессивная оптимизация, особенно с использованием сомнительных контрагентов или офшорных юрисдикций, будет автоматически распознаваться системой и негативно влиять на рейтинг предприятия.

Деловая репутация