Вызов на комиссию из-за сомнительного контрагента: тонкости построения эффективного диалога с ФНС

В статье объясняем, как не паниковать, если вас вызвали «на разговор», а системно подготовиться и уверенно отстоять свою правовую и экономическую позицию.
Налоговая комиссия: что это и для чего она нужна
Современная налоговая политика демонстрирует четкий тренд: ФНС все чаще делает ставку на «внепроверочные» методы работы, которые приносят в бюджет значительные суммы. Центральным инструментом такой политики стали так называемые «налоговые комиссии», на которые вызывают руководителей бизнеса для пояснений по сделкам с «сомнительными» контрагентами.
По наблюдениям экспертов, поступления, которые обеспечены именно добровольными доплатами бизнеса по результатам аналитической работы, в последние годы значительно перевешивают суммы, «добытые» представителями налоговых органов по результатам проверок.
Построение эффективной стратегии защиты
Задача бизнеса — не спешить сходу поддаваться на давление, а выстроить системную защиту, основанную на знании тонкостей общения с налоговыми органами и требований закона.
1. Анализ уведомления и оснований для него. Первое, с чего нужно начать, — это тщательное изучение полученного уведомления. Оно должно быть оформлено в строгом соответствии с Налоговым кодексом. Согласно последним разъяснениям ФНС (письма № ЕА-4-15/16838, № ЕА-4-15/10350), уведомление о вызове должно содержать конкретные основания. Используйте это в своих интересах.
В уведомлении должны быть перечислены конкретные сделки, контрагенты, налоговые периоды, которые вызывают вопросы. Расплывчатые формулировки свидетельствуют о слабой позиции налоговой инспекции, а также лишают вас возможности подготовить сильную и аргументированную защиту.
2. Внутренний аудит «проблемных» контрагентов. До визита в ФНС необходимо провести собственную проверку контрагента, который попал в поле зрения налоговой. Эта работа должна быть документально зафиксирована. Вам потребуется собрать и систематизировать так называемый «досье должной осмотрительности».
Это, в первую очередь, проверка юридического статуса контрагента: на момент заключения сделки у него должна присутствовать действительная государственная регистрация. Запросите актуальную выписку из ЕГРЮЛ.
Второй шаг — анализ правоспособности: следует убедиться, что контрагент обладает необходимыми лицензиями и разрешениями для осуществления деятельности. Кроме того, необходимо провести оценку деловой репутации контрагента: проверить данные в реестре дисквалифицированных лиц, картотеке арбитражных дел и так далее.
3. Документальное подтверждение и экономическое обоснование сделки с контрагентом. Ключевой ориентир в вашем «досье добросовестности» — соблюдение критериев статьи 54.1 НК и разъяснений ФНС из письма от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. Налоговая может оспорить вычет, только доказав одно из четырех условий: нереальность сделки, ее притворность, осведомленность налогоплательщика о нарушениях контрагента или непроявление должной коммерческой осмотрительности.
Подготовьте полный пакет документов по хозяйственной операции: договор, счета-фактуры, товарные накладные (УПД), акты выполненных работ (оказанных услуг), платежные поручения и так далее. Цепочка документов должна быть логичной и непротиворечивой.
Кроме того, будьте готовы объяснить экономический смысл взаимоотношений с контрагентом: почему вы работали именно с ним, чем были обусловлены цены и способ расчетов.
4. Подготовка письменных пояснений и пакета документов. Никогда не приходите на комиссию с пустыми руками. Одна из главных составляющих защиты — развернутые письменные пояснения, которые будут приложены к протоколу заседания. Ответ должен быть четким и со ссылками на конкретные документы из предварительно собранного «досье».
Правильный посыл состоит в том, что компания проявила всю необходимую осмотрительность и осторожность при выборе контрагента, однако не знала, да и не должна была знать о возможных нарушениях с его стороны.
Правила поведения на комиссии
Ваше поведение в ходе диалога с ФНС может как усилить, так и разрушить тщательно выстроенную позицию. На комиссию лучше всего приезжать вдвоем: руководитель как лицо, принимающее решения, и главный бухгалтер как лицо, лучше других погруженное в «технические» детали бизнес-процессов. При серьезных рисках настоятельно рекомендуем взять с собой юриста, который специализируется на налоговых спорах.
В ходе диалога внимательно следите за ведением протокола. В него должны быть внесены все ваши ключевые тезисы, возражения и заявления. Если секретарь что-то упускает, вежливо, но настойчиво попросите это зафиксировать.
Сохраняйте спокойствие и уважительный тон беседы: любая конфронтация, агрессия или паника недопустимы, ведь вы представляете законопослушный бизнес, который хочет прояснить ситуацию. Отвечайте на вопросы четко, по существу и без лишних эмоциональных оценок. В свою очередь, задайте уточняющие вопросы: какими конкретно доказательствами нереальности сделки располагает налоговая, какие признаки недобросовестности контрагента выявлены, и так далее.
Нередко представители ФНС недвусмысленно намекают на выездную проверку или даже передачу дела в правоохранительные органы. Не стоит поддаваться на провокации или торопиться с подтверждением готовности доплатить налог.
Ваша уверенность и готовность отстаивать свою позицию часто заставляет инспекторов смягчить тон. Подытожить встречу можно примерно так: «Мы услышали вашу позицию, и нам необходимо время, чтобы изучить протокол и проконсультироваться с юристами».
Что делать после комиссии
Получите копию протокола. Это критически важно для дальнейших действий при возникновении спора.
Проанализируйте итоги. По результатам комиссии налоговая может снять претензии, вынести решение о проведении выездной проверки либо просто доначислить налоги.
Подготовьте возражения. Если решение принято не в вашу пользу, можно направить в налоговый орган письменное несогласие с полученным протоколом.
Чем грозит неявка на комиссию
В соответствии со ст. 19.4 КоАП руководитель может быть оштрафован на 2-4 тыс. рублей за неповиновение законному требованию. Чтобы избежать рисков, направьте представителя или заранее ходатайствуйте о переносе встречи по уважительной причине.
Подытожим: вызов на комиссию из-за сомнительного контрагента — серьезное испытание, но не приговор. Избежать проблем помогут проактивная позиция, консультация с профессиональным юристом, тщательная подготовка документов и спокойная демонстрация уверенности в добросовестном ведении бизнеса.
полезная статья с дельными рекомендациями. Я бы добавила еще: "не работать с проблемными контрагентами"