Вызов на комиссию из-за сомнительного контрагента: тонкости построения эффективного диалога с ФНС

Построение эффективной стратегии защиты

Задача бизнеса — не спешить сходу поддаваться на давление, а выстроить системную защиту, основанную на знании тонкостей общения с налоговыми органами и требований закона.

1. Анализ уведомления и оснований для него. Первое, с чего нужно начать, — это тщательное изучение полученного уведомления. Оно должно быть оформлено в строгом соответствии с Налоговым кодексом. Согласно последним разъяснениям ФНС (письма № ЕА-4-15/16838, № ЕА-4-15/10350), уведомление о вызове должно содержать конкретные основания. Используйте это в своих интересах.

В уведомлении должны быть перечислены конкретные сделки, контрагенты, налоговые периоды, которые вызывают вопросы. Расплывчатые формулировки свидетельствуют о слабой позиции налоговой инспекции, а также лишают вас возможности подготовить сильную и аргументированную защиту.

2. Внутренний аудит «проблемных» контрагентов. До визита в ФНС необходимо провести собственную проверку контрагента, который попал в поле зрения налоговой. Эта работа должна быть документально зафиксирована. Вам потребуется собрать и систематизировать так называемый «досье должной осмотрительности».

Это, в первую очередь, проверка юридического статуса контрагента: на момент заключения сделки у него должна присутствовать действительная государственная регистрация. Запросите актуальную выписку из ЕГРЮЛ.

Второй шаг — анализ правоспособности: следует убедиться, что контрагент обладает необходимыми лицензиями и разрешениями для осуществления деятельности. Кроме того, необходимо провести оценку деловой репутации контрагента: проверить данные в реестре дисквалифицированных лиц, картотеке арбитражных дел и так далее.

3. Документальное подтверждение и экономическое обоснование сделки с контрагентом. Ключевой ориентир в вашем «досье добросовестности» — соблюдение критериев статьи 54.1 НК и разъяснений ФНС из письма от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. Налоговая может оспорить вычет, только доказав одно из четырех условий: нереальность сделки, ее притворность, осведомленность налогоплательщика о нарушениях контрагента или непроявление должной коммерческой осмотрительности.

Подготовьте полный пакет документов по хозяйственной операции: договор, счета-фактуры, товарные накладные (УПД), акты выполненных работ (оказанных услуг), платежные поручения и так далее. Цепочка документов должна быть логичной и непротиворечивой.

Кроме того, будьте готовы объяснить экономический смысл взаимоотношений с контрагентом: почему вы работали именно с ним, чем были обусловлены цены и способ расчетов.

4. Подготовка письменных пояснений и пакета документов. Никогда не приходите на комиссию с пустыми руками. Одна из главных составляющих защиты — развернутые письменные пояснения, которые будут приложены к протоколу заседания. Ответ должен быть четким и со ссылками на конкретные документы из предварительно собранного «досье».

Правильный посыл состоит в том, что компания проявила всю необходимую осмотрительность и осторожность при выборе контрагента, однако не знала, да и не должна была знать о возможных нарушениях с его стороны.