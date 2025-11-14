Сложные расходы: реклама vs представительские. Как учесть без претензий от налоговиков

Представительские расходы: что входит и как учитывать

Согласно п. 2 ст. 264 НК, к представительским расходам относятся прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. Это затраты, напрямую связанные с налаживанием и поддержанием деловых отношений:

организация официальных приемов (завтраков, обедов и аналогичных мероприятий) для деловых партнеров и представителей руководящего органа;

транспортное обеспечение доставки участников к месту проведения мероприятия и обратно;

буфетное обслуживание во время переговоров;

оплата услуг внештатных переводчиков на время проведения мероприятий.

Важно: к представительским расходам не относятся затраты на:

организацию развлечений и отдыха;

профилактику или лечение заболеваний.