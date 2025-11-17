Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: как создать в 1С 8.3

Акт сверки — это инструмент в 1С, который позволяет управлять задолженностью перед организацией или контрагентом. Давайте рассмотрим, как составить акт сверки в программе 1С 8.3.

Открываем главную страницу Раздела «Покупки» или «Продажи» подраздел «Акт сверки расчетов».

Подраздел «Акт сверки расчетов» в 1С

Нажимаем кнопку «Создать»:

Создание акта сверки расчетов в 1С

Заполняем документ:

Контрагент.

Период. Нужно указать тот период, за который вам необходимо свериться с контрагентом.

Договор . Если не выбрать, то акт сверки сформируется по всем договорам. При выборе договора взаиморасчеты будут отражаться по конкретному договору.

Нажать кнопку «Заполнить». Заполнить можно по данным своей организации, а также по данным контрагента и тогда контрагенту надо только сравнить, предоставленные данные и при согласии подписать документ.

Акт сверки расчетов с контрагентами в 1С

Можно сделать акт сверки с разбивкой по договорам. Для этого во вкладке «Дополнительно» нужно поставить галочку «Разбить по договорам».

Акт сверки расчетов с контрагентами с разбивкой по договорам

По умолчанию во взаиморасчетах используются все счета расчетов с контрагентами. Их можно посмотреть во вкладке «Счета учета расчетов». Но, если вам нужно конкретно, например, по договорам займа, то можно оставить галочки только на счетах расчетов по займам.

Вкладка «Счета учета расчетов» в акте сверки расчетов с контрагентами

Вкладка «Дополнительно» помимо разбивки по договорам, дает возможность:

Выбрать представителей со стороны организаций , уполномоченных на подписание документа «Акт сверки».

Выводить полные наименования документов. Не просто «Оплата» и «Приход», а «Поступление (акты, накладные, УПД)» и «Списание с расчетного счета».

Выводить счета-фактуры. Означает увидеть в акте сверки номер и дату счета-фактуры.

Вкладка «Дополнительно» в акте сверки расчетов с контрагентами

В нашем примере рассмотрены взаиморасчеты с поставщиком. Поэтому в нем вы видите документ оплаты и документ прихода. Задолженностей на конец и начало периода не было. Поэтому остаток расчетов на начало и конец ноль.

Взаиморасчеты с поставщиком в 1С

Ну и наконец, сформированный документ можно распечатать. Для этого нужно нажать кнопку «Печать» и выбрать документ «Акт сверки».

Печать акта сверки расчетов с контрагентами в 1С

Готовый акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

Также есть возможность отправить документ контрагенту с помощью ЭДО. Нажимаем кнопку «Отправить» и выбираем «По ЭДО».

Отправка акта сверки расчетов по ЭДО в 1С

