Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: как создать в 1С 8.3
Открываем главную страницу Раздела «Покупки» или «Продажи» подраздел «Акт сверки расчетов».
Нажимаем кнопку «Создать»:
Заполняем документ:
Контрагент.
Период. Нужно указать тот период, за который вам необходимо свериться с контрагентом.
Договор. Если не выбрать, то акт сверки сформируется по всем договорам. При выборе договора взаиморасчеты будут отражаться по конкретному договору.
Нажать кнопку «Заполнить». Заполнить можно по данным своей организации, а также по данным контрагента и тогда контрагенту надо только сравнить, предоставленные данные и при согласии подписать документ.
Можно сделать акт сверки с разбивкой по договорам. Для этого во вкладке «Дополнительно» нужно поставить галочку «Разбить по договорам».
По умолчанию во взаиморасчетах используются все счета расчетов с контрагентами. Их можно посмотреть во вкладке «Счета учета расчетов». Но, если вам нужно конкретно, например, по договорам займа, то можно оставить галочки только на счетах расчетов по займам.
Вкладка «Дополнительно» помимо разбивки по договорам, дает возможность:
Выбрать представителей со стороны организаций, уполномоченных на подписание документа «Акт сверки».
Выводить полные наименования документов. Не просто «Оплата» и «Приход», а «Поступление (акты, накладные, УПД)» и «Списание с расчетного счета».
Выводить счета-фактуры. Означает увидеть в акте сверки номер и дату счета-фактуры.
В нашем примере рассмотрены взаиморасчеты с поставщиком. Поэтому в нем вы видите документ оплаты и документ прихода. Задолженностей на конец и начало периода не было. Поэтому остаток расчетов на начало и конец ноль.
Ну и наконец, сформированный документ можно распечатать. Для этого нужно нажать кнопку «Печать» и выбрать документ «Акт сверки».
Также есть возможность отправить документ контрагенту с помощью ЭДО. Нажимаем кнопку «Отправить» и выбираем «По ЭДО».
