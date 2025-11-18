Как избежать штрафов за нарушение кассовой дисциплины

11–12 декабря 2025 года в Москве состоится главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году — БУХ.СОВЕТ 2026. На конференции участников ждут выступления ведущих экспертов-практиков на самые актуальные темы. Одна из них — кассовая дисциплина в 2026 году.

Проектный менеджер направления ОФД в компании «Платформа ОФД» Оксана Спиркина поделится, как предотвратить ошибки в кассовой дисциплине. А пока — несколько рекомендаций от эксперта.

Кассовая дисциплина 2026: к чему готовиться бизнесу

В 2026 году масштабные изменения произойдут практически по всем направлениям, включая кассовую дисциплину. И это та составляющая работы, которую нельзя игнорировать: соблюдение кассовой дисциплины входит в число ключевых условий успешного ведения бизнеса.

О том, какие именно изменения ждут российские компании и ИП, мы спросили у спикера IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 Оксаны Спиркиной.

Оксана Спиркина, проектный менеджер направления ОФД в компании «Платформа ОФД», эксперт Комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России». Занимается развитием цифровых сервисов, которые помогают бизнесу соблюдать кассовую дисциплину и эффективно работать с аналитикой.

Оксана Спиркина: «Самое заметное и ощутимое изменение — повышение базовой ставки НДС с 20 до 22 %. Это не просто цифра: компаниям нужно обновить кассовое ПО, убедиться, что все чеки формируются с правильной ставкой».

Но повышение НДС — только вершина айсберга.

Оксана Спиркина: «Параллельно усиливается превентивный контроль со стороны налоговых органов: нарушения кассовой дисциплины в большинстве случаев выявляются автоматически, без посещения торговой точки, а повторные нарушения грозят уже серьезными штрафами. При этом индивидуальные предприниматели в случае административной ответственности начинают приравниваться к юридическим лицам. Для бизнеса это значит, что нужно увеличивать акцент на внутреннем контроле и учиться заблаговременно устранять существующие и возможные ошибки».

Эксперт подчеркивает, что новые правила напрямую влияют на финансовые риски — промахи могут вызвать не просто вопросы со стороны контролирующих органов, но и значительные санкции.

И еще несколько изменений:

Для проверки маркированных товаров в момент продажи с 7 января 2026 года необходимо применять специальный сертифицированный модуль — транспортную систему проверки информации о товаре (ТС ПИоТ) . Требование распространяется на все компании и ИП, занимающиеся розничной продажей маркированных товаров.

Вводятся новые правила оформления кассовых чеков для посредников . Теперь в фискальных документах агенты должны указывать не свои данные, а реквизиты поставщика. Изменение затрагивает различные категории посредников — агентов, субагентов и комиссионеров. Отсутствие их реквизитов в кассовом чеке повлечет за собой признание выручки доходом контрагента.

Увеличивается размер штрафов за ККТ. В частности, бизнесу придется платить заметно больше за такие нарушения как за неприменение онлайн-касс при расчетах. При неприменении ККТ штраф для юрлиц начинается от 150 000 рублей: это гораздо выше по сравнению с ранее действовавшим минимумом — 30 000 рублей. Также вырастут штрафы за другие нарушения, в том числе за нарушение порядка регистрации, перерегистрации или снятия с учета ККТ.

О самых серьезных нарушениях и как их предотвратить

Следование правилам работы с ККТ и наличными деньгами — гарантия законности и прозрачности операций. А еще соблюдение кассовой дисциплины влияет на репутацию компании, сохраняет доверие партнеров и, конечно же, помогает избежать штрафов. Но иногда нарушения все же случаются. Какие ошибки в чеках считаются критическими для компании?

Оксана Спиркина: «Конечно, самое серьезное нарушение — не пробить чек вообще. Критичными считаются и ошибки в обязательных реквизитах чеков. Например, если не заполнен НДС или отсутствует информация о мере количества предмета расчета, такие чеки ФНС не принимает и не учитывает в своих системах. Это влечет за собой несоответствие в отчетности и жалобы покупателей, которые не могут проверить свой чек на реальность, поэтому такие ошибки требуют срочной коррекции».

Кассовая дисциплина предусматривает соблюдение 54-ФЗ, методических указаний ФНС, требований к форматам фискальных документов и других нормативов. Есть ли надежный способ уберечь бизнес от штрафов ФНС в 2026 году, особенно в условиях ужесточения контроля?

Оксана Спиркина: «Сейчас главное — провести аудит кассовой дисциплины: обновить кассовое ПО, проверить настройки товарно-учетной системы и обучить сотрудников новым правилам работы. А дальше — автоматизировать контроль, чтобы ошибки выявлялись до проверки налоговым органом».

