ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Ведение бизнеса
Инвентаризация и хранение данных: как предпринимателю оценить и защитить критически важный актив бизнеса

Инвентаризация и хранение данных: как предпринимателю оценить и защитить критически важный актив бизнеса

Любая компания имеет в своем арсенале один из наиважнейших для бизнеса активов — данные. Это их данные: клиентские базы, внутренние документы, операционная аналитика. Владельцы бизнеса часто не осознают их ценность, пока не столкнутся с потерей или утечкой, которые оборачиваются прямыми финансовыми убытками.

Автор

Мы убеждены, что проблема не в технологиях, а в осознанности. Бизнес должен начать с простого: понять, что данные — это не побочный продукт работы, а стратегический актив, требующий управления и защиты.

Что мы вообще защищаем

Прежде чем говорить о ценности, нужно определиться с терминами. Эксперты предлагают оперировать пятью ключевыми понятиями.

  • Данные — это любая информация в цифровой форме. Excel-табличка с реестром клиентов, отчеты бухгалтерии, база email-рассылок.

  • Резервная копия — это «слепок» данных. Если «данные» — это текущий номер журнала, то «резервная копия» — это подшивка за прошлый месяц. Она не так актуальна, но бесценна, если текущие данные потеряны или испорчены.

И три столпа, на которых стоит безопасность и ценность информации.

  • Конфиденциальность. Информацию видят только те, кто должен ее видеть. Утечка — это нарушение конфиденциальности. Вашу таблицу с клиентами вдруг читают конкуренты.

  • Доступность. Возможность воспользоваться данными в любой момент. Потеряли доступ к облаку из-за неуплаты или файлы зашифровал вирус-вымогатель — доступность утрачена.

  • Целостность. Уверенность в том, что данные не изменялись без разрешения. Файл есть, открывается, но кто-то случайно или намеренно внес в него ошибки. Целостность нарушена, и для проверки нам снова нужна эта самая «резервная копия».

Как оценить стоимость данных

Начните с того, чтобы представить свои данные не как груду файлов, а как набор критически важных IT-сервисов. Вот простая инструкция для собственника.

1. Разделите данные. Выпишите все цифровые системы, без которых бизнес не может функционировать: CRM-система, электронная почта, телефония, складская программа, 1С.

2. Спросите себя, сколько дней (или часов) мой бизнес сможет просуществовать без доступа к каждому из этих сервисов в отдельности?

  • Нет CRM. Менеджеры не видят клиентов, не могут обрабатывать заявки.

  • Нет почты. Прервана связь с клиентами и партнерами, не приходят документы. На сколько хватит запаса прочности?

  • Нет телефонии. Входящие звонки не проходят. Простой исчисляется минутами.

3. Суммируйте риски. А теперь представьте, что отказ одного сервиса потянул за собой другой. Или ваша клиентская база не пропала, а утекла к конкурентам. Они теперь знают о ваших клиентах все и могут переманить их, пока ваши менеджеры пытаются восстановить доступность CRM после атаки вируса.

Этот мысленный эксперимент и есть упущенная прибыль в чистом виде. Он превращает абстрактные данные в осязаемые бизнес-процессы, которые могут остановиться. Стоимость простоя одного часа без CRM или почты уже можно примерно посчитать.

Кого пригласить для инвентаризации данных, чтобы не утонуть в цифровом хаосе

Первый шаг к осознанному управлению данными — это инвентаризация. Но как это сделать, если бизнес — это сложный организм, а директор не всегда в курсе, какой софт использует бухгалтерия, а какой — отдел логистики? Инвентаризация — это задача-квест, где вам нужна команда. Кого же обязательно в нее позвать?

  • Руководители подразделений и топ-менеджеры. Именно они знают, какие процессы кипят в их отделах и какие цифровые инструменты для этого нужны. Бухгалтерия сидит в 1С, маркетологи — в CRM и сервисах рассылок, логисты — в трекинг-системах. Собственник, погруженный в общую стратегию, может просто не знать деталей.

  • Ключевые пользователи. Порой критически важная информация живет в локальной Excel-табличке у менеджера, и только он один знает все ее хитросплетения. Опрос сотрудников помогает вытащить на свет эти «теневые» архивы данных.

  • Штатные или аутсорсинговые IT-специалисты. Но здесь сделаем важную оговорку, разбивая стереотипное понятие «айтишник». Ключевая фигура для инвентаризации — это системный администратор, тот, кто отвечает за «железо», сети, серверы и общую инфраструктуру и точно знает, где физически и виртуально хранятся данные.

  • Неочевидный «хранитель». Часто бразды правления цифровым хозяйством по историческим причинам берут на себя не IT-специалисты, а один из топ-менеджеров — финдиректор или коммерческий директор. Этот человек тоже обладает колоссальным объемом информации о том, где какие данные находятся, и его участие в инвентаризации обязательно.

Что является результатом инвентаризации данных

Цель такой масштабной работы — составить не просто список программ, а реестр IT-сервисов и данных. Что должно быть в этой описи?

  • название сервиса (например, «CRM Битрикс24», «1С:Бухгалтерия»);

  • категория данных (клиентская база, финансовая отчетность, внутренние документы);

  • место хранения (локальный сервер, облако «Яндекс.Диск», компьютеры сотрудников);

  • ответственный (отдел или конкретный человек, который этим сервисом управляет).

Только имея на руках такую карту, можно двигаться дальше — к построению системы защиты, которая будет адекватна реальным, а не вымышленным рискам. Без этого шага любые вложения в безопасность будут похожи на стрельбу из пушки по воробьям: громко, дорого и почти всегда мимо цели.

Следующий вопрос — кто в компании должен этим заниматься и кто несет ответственность? Главный заинтересованный — собственник. Именно владелец бизнеса в конечном счете теряет все. Поэтому его личное участие и понимание рисков — не просто рекомендация, а необходимость.

«Серые кардиналы» данных: где таится главная угроза

В процессе инвентаризации часто вскрывается опасный сценарий. Критически важные данные оказываются в руках одного-единственного человека. Это создает риск ситуации, когда данные берутся «в заложники».

Чем это грозит?

  • Шантаж и враждебные действия. Сотрудник — единственный хранитель клиентской базы — может уволиться и забрать актив с собой, чтобы продать конкурентам или использовать как рычаг давления.

  • Повышение собственной значимости. Такой сотрудник сознательно или бессознательно делает бизнес зависимым от себя. Его уход парализует работу любого ИТ сервиса.

  • Нецелостность системы. Данные, управляемые одним человеком в обход общей IT-инфраструктуры, выпадают из систем резервного копирования и защиты. Они — «слепое пятно» для компании.

Правило «трех ключей»

Решение этой проблемы лежит на поверхности, но часто бизнес его игнорирует. Доступ к информационным системам должен быть как минимум у двоих, а лучше троих людей. На практике это означает следующее:

  • Никаких монополий на данные. Административные доступы от CRM, почты, облачных хранилищ должны быть распределены между собственником, ответственным топ-менеджером и IT-специалистом.

  • «Конверт с явками и паролями». Существует практика, когда все доступы от систем записываются и передаются на хранение доверенным лицам (например, собственнику и генеральному директору). Это гарантия, что компания в любой момент может восстановить контроль над своими активами.

  • Формализация ответственности. Это, пожалуй, самый болезненный пункт. Лиц, ответственных за данные компании по формальному признаку, у нас в практике бизнеса, к сожалению, нет.

С финансами и материальным имуществом все понятно — за них несут ответственность, их ставят на баланс. А кто формально отвечает за базу клиентов, которая стоит миллионы? Чаще всего — никто.

Истории инцидентов, которых можно было избежать

Что происходит, когда профилактикой пренебрегли и компания сталкивается с цифровой катастрофой лицом к лицу?

Сценарий 1. Цифровой криминал — атака шифровальщиков

Это самый яркий и частый пример. В один день все файлы на серверах — базы 1С, документы, таблицы — превращаются в бесполезный набор символов. Доступ к ним заблокирован. Бизнес парализован: нельзя отправить клиенту предоплаченный заказ, потому что нет информации, что именно ему отгружать.

Невозможно сдать отчетность в налоговую в срок. Компания замирает перед выбором — платить хакерам выкуп (что может и не помочь) или нести колоссальные убытки от простоя.

Сценарий 2. Технический сбой

Бывают и не злонамеренные, но оттого не менее разрушительные инциденты. Системы ломаются таким образом, что данные не подлежат восстановлению. Жесткий диск на сервере выходит из строя, база данных критически повреждается из-за программной ошибки.

И если нет заранее подготовленного плана Б, бизнес теряет не просто файлы, а свою операционную историю.

Сценарий 3. Облачные ловушки

Многие бизнесы наивно полагают, что, перенеся данные в облако, они сняли с себя все риски. Это опасное заблуждение.

  • Проблема доступа. Аккаунт в облаке могут заблокировать из-за задержки платежа или по подозрению в нарушении правил. И ваш бизнес — вся клиентская база и документы — оказываются в цифровом заточении без возможности мгновенно их вернуть.

  • Проблема ответственности. Если внимательно прочитать пользовательское соглашение любого облачного провайдера, то вы узнаете, что он не несет ответственности за ваши данные.

  • Проблема переноса. Забрать свои же данные из специализированных облачных сервисов может оказаться технически сложной и долгой задачей.

Сценарий 4. Потерянный цифровой паспорт

Очень частый и критический пример — история с доменными именами, когда домены регистрируют либо айтишник на свой личный e-mail, либо компания, которая делала сайт. Проходят годы, сотрудник увольняется, подрядчик исчезает. И выясняется, что домен вашего интернет-магазина или корпоративной почты юридически вам не принадлежит. Бизнес, завязанный на онлайн-продажах, может быть парализован в одночасье.

Все эти истории объединяет одна мысль — осознать ценность данных бизнес зачастую может, только пройдя через потери. Но до этого лучше не доводить.

Осознав ценность данных и расставив границы контроля, бизнес закономерно приходит к вопросу — как защитить этот актив системно?

Как обезопасить данные, не имея бюджета

Самый опасный миф среди собственников звучит так: «Сначала заработаю, потом начну защищать свои данные». Но цифровая катастрофа не будет ждать, когда у вас появятся лишние деньги.

Данные нельзя защитить постфактум. Если произошел инцидент, значит, данные уже либо испорчены, либо к ним нет доступа, либо они утекли. Защита данных — это не разовое действие, а непрерывный процесс. И этот процесс начинается не с денег, а с осознанности.

Удержание контроля

Получить доступ к своим активам — это только половина дела. Вторая, не менее важная задача — сохранить этот контроль надолго. Речь идет о настройке простейшего мониторинга и оповещений.

  • Смена паролей. В любой почтовой системе, CRM или облачном хранилище есть настройка «присылать уведомление на email при смене пароля». Поставьте галочку, и вы будете в курсе, если кто-то, даже имеющий права, попытается изменить доступы без вашего ведома.

  • Контроль резервных копий. Вам должно приходить уведомление, если автоматическое резервное копирование не выполнилось или завершилось ошибкой. Иначе вы можете годами быть уверены в своей безопасности, пока однажды не обнаружите, что резервных копий нет.

  • Ключевые события. Настройте оповещения о любых подозрительных или административных действиях в ваших системах.

Это называется удержанием контроля над системой.

Внимание и дисциплина — главные инструменты

Что же делать бизнесу, который ограничен в средствах? Ответ парадоксально прост — начать пользоваться тем, что уже есть.

  • Поставить пароль на ноутбук. Казалось бы, элементарно, но многие этим пренебрегают.

  • Включить двухфакторную аутентификацию в почте и CRM. Это бесплатно и в разы повышает уровень безопасности.

  • Ввести тот самый «конверт с паролями» и регулярно проверять его актуальность.

  • Внимательно изучить настройки всех используемых сервисов и включить уведомления о важных событиях.

Проблема не в отсутствии денег, а в отсутствии привычки и понимания важности этих действий.

Как достучаться до команды

Самый сложный вызов — это не технологии, а люди. Как же привить им культуру обращения с данными?

  • Демонстрация вовлеченности собственника. Пока собственник не начнет показывать свою заинтересованность, никому в компании привить это не получится. Вы должны быть главным сторонником и примером.

  • Повышение осознанности. Проводите ликбезы, рассылки, говорите о важности данных на совещаниях. Объясняйте не абстрактными категориями, а на конкретных примерах: «Если мы потеряем базу клиентов, наши менеджеры останутся без работы, а мы — без денег».

  • Формализация ответственности. Сотрудник должен понимать, что он материально отвечает за вверенный ему участок ИТ структуры.

Но нельзя полагаться только на сознательность людей. Нужно максимально не давать пользователям совершать ошибки. А если у него не будет шанса сделать по-другому, то тогда информация может быть в безопасности.

Что это значит на практике?

  • Принцип минимальных привилегий. Если сотруднику не нужно заходить в папку с финансовой отчетностью, он не должен ее даже видеть в общем доступе.

  • Принудительная безопасность. Не просто рекомендовать менять пароли раз в месяц, а настроить систему так, чтобы она не пускала внутрь, пока пароль не будет изменен.

  • Автоматическая фильтрация угроз. Задача ИТ — отсекать мусор и угрозы до того, как они дойдут до пользователя.

Как превратить данные в конкурентное преимущество

Данные становятся активом тогда и только тогда, когда компания осуществляет над ними полный контроль. Нужно перестать думать о них как о груде файлов и начать управлять ими с помощью метрик и планов.

Главная метрика: не факт бэкапа, а время восстановления

Самая опасная иллюзия — галочка «бэкап настроен». Этого катастрофически мало. Ключевой вопрос, который должен задать себе каждый собственник, звучит так: за какое время моя компания сможет восстановить работу после сбоя?

Главная метрика для ваших данных — это RTO (Recovery Time Objective), целевое время восстановления. Оно должно быть напрямую связано с тем, сколько часов или дней простоя может позволить себе ваш бизнес без каждого конкретного сервиса.

План действий

Когда случается инцидент, самое страшное — это неопределенность. Кто что будет делать в этом случае? Решение — в создании плана восстановления после инцидентов (Disaster Recovery Plan). Это пошаговая инструкция для команды, которая отвечает на вопросы.

  • Что именно восстанавливать в первую очередь (CRM, почта, 1С)?

  • В какой последовательности запускать системы?

  • Кто отвечает за каждый этап?

  • Где физически находятся резервные копии и у кого есть к ним доступ?

Такой план превращает хаос в управляемый процесс и радикально сокращает время простоя.

Ваш бизнес стоит того

Защита данных — это устойчивость вашего бизнеса к потрясениям, предсказуемость его работы и полный контроль над своими активами. Это надежный фундамент, который не видно, когда бизнес идет в гору. Именно благодаря ему компания не просто переживает кризисы, а выходит из них с минимальными потерями, сохраняя темп и уверенность в завтрашнем дне.

В современном мире такой подход — это обязательное условие для стабильного развития. Инвестируя в защиту данных, вы инвестируете в будущее своего бизнеса.

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет