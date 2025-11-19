Инвентаризация и хранение данных: как предпринимателю оценить и защитить критически важный актив бизнеса

Как оценить стоимость данных

Начните с того, чтобы представить свои данные не как груду файлов, а как набор критически важных IT-сервисов. Вот простая инструкция для собственника.

1. Разделите данные. Выпишите все цифровые системы, без которых бизнес не может функционировать: CRM-система, электронная почта, телефония, складская программа, 1С.

2. Спросите себя, сколько дней (или часов) мой бизнес сможет просуществовать без доступа к каждому из этих сервисов в отдельности?

Нет CRM. Менеджеры не видят клиентов, не могут обрабатывать заявки.

Нет почты. Прервана связь с клиентами и партнерами, не приходят документы. На сколько хватит запаса прочности?

Нет телефонии. Входящие звонки не проходят. Простой исчисляется минутами.

3. Суммируйте риски. А теперь представьте, что отказ одного сервиса потянул за собой другой. Или ваша клиентская база не пропала, а утекла к конкурентам. Они теперь знают о ваших клиентах все и могут переманить их, пока ваши менеджеры пытаются восстановить доступность CRM после атаки вируса.