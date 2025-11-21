Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Технологический сбор на электронику в России – Госдума приняла закон

С 01.09.2026 вводится новый сбор за смартфоны и ноутбуки.

Автор

Закон о технологическом сборе

Госдума приняла закон с поправками в НК РФ и ряд других законов.

В этом материале разберем статью 6 нового закона, которая вносит поправки в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Речь идет о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года.

Что такое технологический сбор

Технологический сбор – это сбор, который надо будет платить в федеральный бюджет в связи с ввозом в РФ или производством электроники.

За какие товары надо платить технологический сбор

Под сбор попадают такие товары:

  • электронная компонентная база (электронные модули);

  • промышленная продукция, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули).

Это, в частности, такие товары:

  • смартфоны;

  • ноутбуки;

  • телевизоры;

  • бытовая техник;

  • и т. д.

Перечень такой продукции утвердит Правительство.

Кто должен платить технологический сбор

Плательщики технологического сбора – это юрлица и ИП, которые:

  • ввозят в РФ соответствующие товары;

  • производят в России соответствующие товары.

То есть, платить новый сбор будут импортеры и производители электроники.

Конкретный перечень такой электроники позже утвердит Правительство.

Размер технологического сбора

Размер технологического сбора будет не менее 5 000 руб. за каждую единицу товара.

Конкретный размер сбора, порядок и сроки его уплаты утвердит Правительство. За каждую единицу электронной продукции (в разрезе кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС) будет установлено фиксированное ценовое значение сбора. Максимально – 5 тыс. руб.

