Технологический сбор на электронику в России – Госдума приняла закон

Закон о технологическом сборе
Что такое технологический сбор
Технологический сбор – это сбор, который надо будет платить в федеральный бюджет в связи с ввозом в РФ или производством электроники.
За какие товары надо платить технологический сбор
Под сбор попадают такие товары:
электронная компонентная база (электронные модули);
промышленная продукция, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули).
Это, в частности, такие товары:
смартфоны;
ноутбуки;
телевизоры;
бытовая техник;
и т. д.
Перечень такой продукции утвердит Правительство.
Кто должен платить технологический сбор
Плательщики технологического сбора – это юрлица и ИП, которые:
ввозят в РФ соответствующие товары;
производят в России соответствующие товары.
То есть, платить новый сбор будут импортеры и производители электроники.
Конкретный перечень такой электроники позже утвердит Правительство.
Размер технологического сбора
Размер технологического сбора будет не менее 5 000 руб. за каждую единицу товара.
Конкретный размер сбора, порядок и сроки его уплаты утвердит Правительство. За каждую единицу электронной продукции (в разрезе кодов ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС) будет установлено фиксированное ценовое значение сбора. Максимально – 5 тыс. руб.
