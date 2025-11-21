Технологический сбор на электронику в России – Госдума приняла закон

Закон о технологическом сборе

Госдума приняла закон с поправками в НК РФ и ряд других законов.

В этом материале разберем статью 6 нового закона, которая вносит поправки в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Речь идет о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года.