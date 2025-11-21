Российский IT-дайджест #15: AI Journey 2025 в Москве, робо-оптимизация всего и промпты для самых маленьких

Пока одни верят в спокойную цифровую реальность, искусственный интеллект уже увольняет кожаных коллег, а автобусы ездят сами, без водителя и совести. В этом дайджесте все, что вы пропустили, пока спорили с чат-ботом или обновляли антивирус: от борьбы с «неэффективными сотрудниками» и странных технологических налогов до школьников, которых учат отличать дипфейк от учительницы. Время привыкнуть к тому, что будущее наступает вне очереди!

Как AI Journey сделала ИИ — государственной стратегией

AI Journey 2025 в Москве доказал, что искусственный интеллект — это уже не игрушка, а драйвер всей цифровой экономики. Сбер открыл код своих топовых моделей под лицензией MIT: теперь кто угодно может запускать коммерческие проекты на технологиях уровня корпорации.

Особое внимание привлек банкомат Сбера нового поколения: теперь он может не только выдать деньги, но и провести экспресс-диагностику здоровья — удобно, если вы спешите и не хотите стоять в очереди. Робот Грин, показанный на конференции, действительно умеет учиться прямо на ходу. В этот раз он эффективно справился с танцами, а в будущем еще поможет посетителям — и, возможно, будет сопровождать клиента не только технологическими советами, но и краткой светской беседой.

К марту 2026 года правительство должно разработать национальный план внедрения генеративного ИИ во все отрасли экономики. Власти поставили амбициозные задачи: целевой показатель вклада ИИ в ВВП — более 11 триллионов рублей к 2030 году.

AI увольняет людей: Сбер оптимизирует по-новому

Похоже, ИИ в Сбере решил, что раз он уже умеет диагностировать здоровье клиента за полминуты, пора оптимизировать и кадровый состав банка — тоже быстро и без очередей. Новый взгляд на эффективность: теперь искусственный интеллект анализирует работу сотрудников и рекомендует сокращения. Уже более 15 тысяч человек ушли из компании и процесс продолжается. Технологии становятся не только помощниками, но и участниками принятия решений — и кажется, здесь простой Small Talk закончился настоящими переменами в судьбе коллектива. Все это выглядит вполне современно — технологии не только обслуживают клиентов, но и влияют на саму структуру бизнеса.

Киберщит недели

Пока одни ИИ берут на себя заботу о здоровье и судьбах сотрудников, другие искусственные помощники заняты охраной цифровых рубежей. Российская компания UserGate вновь подтвердила свое лидерство на рынке сетевой кибербезопасности, а заодно продемонстрировала, что импортозамещение — это не просто лозунг.

UserGate по итогам года удержала первое место среди производителей NGFW (межсетевых экранов нового поколения). Российский рынок растет почти вдвое быстрее мирового, а корпоративные клиенты все активнее переходят на отечественные решения. Получается, что если вас не сократил ИИ — ваши рабочие данные надежно защищены локальными технологиями.

Утечки данных: 96% — дело рук сотрудников

В эпоху, когда UserGate и другие отечественные решения защищают корпоративные сети с завидной эффективностью, становится ясно: главный вызов — не только внешние атаки, но и внутренние риски. Даже самые интеллектуальные способы защиты иногда бессильны перед человеческим фактором.

Согласно свежему исследованию InfoWatch, 96% инцидентов утечек данных в российских компаниях — это умышленные действия самих сотрудников. Интернет, мессенджеры, флешки и увольнения — основные сценарии, когда информация уходит не по вине хакеров, а из-за тех, кто вроде бы должен ее охранять. Так что прокачивать технологии важно, но и про доверие внутри коллектива забывать не стоит.

Промпты, дети и цифровая этика

Пока одни алгоритмы заняты оптимизацией взрослых, Яндекс решил взглянуть на подрастающее поколение: школьникам теперь доступны тренажеры и уроки по работе с нейросетями. Здесь учат не просто «кликать правильно» — программа затрагивает вопросы цифровой гигиены, безопасного общения с ИИ и распознавания дипфейков. Так что пока старшее поколение спорит с искусственным интеллектом о трудоустройстве, дети уже тренируются отличать фальшивые картинки от настоящих и знают, как вести себя онлайн «по инструкции».

Дополнительно Яндекс открыл «Промптхаб» — платформу с тысячами готовых сценариев и идей для нейросетей. Геймификация, обучение цифровым навыкам и практические советы — теперь каждый школьник, да и взрослый, может быстро подружиться с искусственным интеллектом на практике.

Не важно, кто за рулем. Важно, какой у него софт

Индустрия транспорта решила не отставать: будущие дороги постепенно заполняются машинами, которые не требуют ни руля, ни водителя, ни даже пассажира-наблюдателя. Компания Navio презентовала электробус уровня L5 — здесь для оператора просто не предусмотрено место, а всю работу берет на себя искусственный интеллект. В это же время власти официально разрешили тесты беспилотных грузовиков по стране: теперь такие фуры могут ехать по дорогам совсем без человека в кабине, эксперимент продлится до 2028 года и охватит все больше регионов.

Параллельно Ростех внедряет автопилоты «Мещера» для сельскохозяйственной и промышленной техники: электронные помощники управляют тракторами и карьерными машинами, повышая эффективность даже в самых далеких от хай-тека отраслях.

Росатом: цифровой ремонт теперь на всех заводах

Заводы топливного дивизиона Росатома переходят на цифровые рельсы с внедрением системы ТОРО — «Техническое обслуживание и ремонт оборудования». Все заявки, учетные и сервисные операции интегрированы в единую ERP-платформу, что ускоряет работу, минимизирует ошибки и делает управление оборудованием намного прозрачней и технологичней. Персонал больше не заполняет бумажные журналы — все процессы автоматизированы и находятся под контролем цифрового помощника, а промышленные предприятия становятся ближе к стандартам современной ИТ-инфраструктуры. Если бы в остальных сферах передачи данных взаимодействие было столь же надежным, о внутренних утечках можно было бы забыть!

Технологический сбор: электроника подорожает с 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России вводят технологический сбор на всю технику и электронику с компонентной базой: от смартфонов и ноутбуков до микроволновок и телевизоров. Новый налог затронет практически 90% устройств, которые так или иначе подключаются к розетке.

Максимальный размер сбора — 5 000 рублей за единицу товара, и платить его будут производители и импортеры. Эксперты ожидают, что цены для покупателей поднимутся на 4–6%, а поступления в бюджет за три года превысят 200 миллиардов рублей. Официальная цель — поддержка и развитие отечественной радиоэлектроники. Так что если давно планировали обновить гаджет — 2025 год может стать удачным временем для апгрейда.

Яндекс Такси: теперь вам помогает не оператор, а нейросеть — и сразу четыре

В «Яндекс Такси» анонсированные нейросетевые ассистенты теперь не просто ведут диалог, но сами решают проблемы пассажиров: перезаказ такси, компенсация за забытые вещи или выдача промокода происходят без участия специалиста. 60% обращений уже закрывает ИИ, а к 2026-му автоматизация вырастет до 70%, сэкономив сервису сотни миллионов рублей и тысячи чашек кофе для живых операторов.

Для пущей уверенности система включает не одного, а сразу четыре искусственных помощника: одни определяют, кому делегировать вопрос, другие ведут поиск, третьи принимают решения, а четвертая нейросеть все это критикует и проверяет. Оператору остается заниматься только самыми сложными кейсами — и ждать, когда пора брать на себя заботу о чувствах искусственного интеллекта. Ведь кому еще пожаловаться на непонятное решение робота?

Тестируйте и автоматизируйте — ведь цифровой главный герой недели теперь не человек, а... его искусственный интеллект!