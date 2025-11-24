Переход на НДС с 2026 года: как поступить с предоплатой в 2025-м

В форуме Клерка пользователи задают один и тот же вопрос: что делать с годовой предоплатой, если компания в 2025-м ещё на УСН, а с 1 января 2026 года переходит на НДС?

Ситуация типовая для сервисных компаний: в декабре выставили счёт, получили 100% оплаты за услуги, которые будут оказываться весь следующий год. До 2026-го с этим жили спокойно, но теперь — привет, НДС. И начинается классический бухгалтерский триллер: надо ли доначислять налог? Что показывать в актах? Можно ли оставить «как есть»? И какой вариант удобнее клиентам?

Разбираем три самых популярных способа — и чего ждать в 2026 году.

Почему просто «оплатить в декабре, чтобы без НДС» — не работает

Главное правило: НДС начисляется по факту оказания услуги, а не по факту получения денег. Если услуги оказываются уже в 2026 году — значит, реализация облагается НДС, даже если оплату вы получили в декабре 2025-го, когда были на УСН.

Получить аванс до НДС можно. Избежать НДС, когда оказываете услугу после перехода на НДС — нельзя.

Именно поэтому нужен аккуратный выбор схемы.

Вариант 1. Перенести оплату на январь 2026 года

Самый чистый и понятный вариант для всех сторон.

Схема:

• 1 января выставляете счёт уже как плательщик НДС

• клиент платит в январе

• выставляете авансовый счёт-фактуру

• далее ежемесячные акты с НДС

Плюсы:

— идеально для клиентов: входной НДС есть, документы прозрачные

— нет путаницы между УСН-периодом и НДС-периодом

— минимум технических ошибок в учёте

Минусы:

— декабрь останется без поступлений

— у части клиентов бюджет был под 2025 год

На практике форумчане пишут, что большинство контрагентов нормально соглашаются перенести оплату, потому что «им важнее входной НДС, чем ваш УСН».

Вариант 2. В декабре — счёт без НДС, в январе — доплата НДС

Схема рабочая, но бухгалтеры её не любят.

Как это выглядит:

• в декабре клиент платит сумму без НДС (вы ещё на УСН)

• в январе делаете доплату — только суммы НДС

• выставляете авансовый счёт-фактуру на эту доплату

• весь 2026 год оказываете услуги и закрываете их уже с НДС

Плюсы:

— можно оставить декабрьский бюджет клиенту

— юридически схема корректная

Минусы:

— «лестница из платежей»: счёт без НДС → доплата НДС → акты с НДС

— клиент получает входной НДС только частями

— высокий риск ошибки при выделении налога

— лишние объяснения бухгалтерии контрагента

По отзывам в форуме — схема работает, но вызывает хаос в документообороте.

Вариант 3. В декабре выставить цену уже «с учётом будущего НДС», но без выделения

То есть клиент платит ту же сумму, что и раньше, но «внутри» уже сидит будущий НДС 2026 года.

Счёт без НДС в декабре — это просто цена.

Но в 2026-м вы обязаны начислять НДС с реализации, значит, часть полученной суммы съест налог.

Плюсы:

— клиенту удобно оплатить «как обычно»

— вы не меняете прайс

Минусы:

— маржа падает: НДС платите из своих денег

— клиент получит входной НДС только в актах, а не с аванса

— бухучёт будет требовать ручного контроля весь год

— возможны вопросы: «Почему в декабре НДС нет, а в актах появился?»

Этот вариант чаще всего приводит к спорам и перепискам.

Есть ли гибридные варианты?

Да, и форумчане их обсуждают:

Разбить платежи: декабрь — только текущий месяц, год — с января

Но если услуги начинаются только в январе, то декабрьская оплата всё равно будет авансом → НДС по реализации в 2026 неизбежен.

Перейти на помесячную постоплату

Самая логичная схема с точки зрения закона, но ломает модель «оплата за год вперёд».

Какой вариант удобнее клиентам?

Однозначно №1 — оплата в январе уже по НДС.

Документы чистые, входной НДС полный, без доплат и хаоса.

Какой вариант проще для вашей бухгалтерии?

Тоже №1.

Минимум возни, чёткая граница между системами налогообложения.

Итог

Переход на НДС — это всегда про «микроскопичные детали, которые решают судьбу декларации».

В 2026-м таких ситуаций будет много: сервисы, IT, консультанты, школы, SaaS — все, кто берут предоплаты.

На форуме уже обсуждают, что самый надёжный вариант — перенести оплату на январь и начать работать в полностью «НДС-чистой» среде.

Все остальные схемы рабочие, но требуют железной дисциплины и готовности разъяснять контрагентам, что происходит.