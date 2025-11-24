Переход на НДС с 2026 года: как поступить с предоплатой в 2025-м
В форуме Клерка пользователи задают один и тот же вопрос: что делать с годовой предоплатой, если компания в 2025-м ещё на УСН, а с 1 января 2026 года переходит на НДС?
Ситуация типовая для сервисных компаний: в декабре выставили счёт, получили 100% оплаты за услуги, которые будут оказываться весь следующий год. До 2026-го с этим жили спокойно, но теперь — привет, НДС. И начинается классический бухгалтерский триллер: надо ли доначислять налог? Что показывать в актах? Можно ли оставить «как есть»? И какой вариант удобнее клиентам?
Разбираем три самых популярных способа — и чего ждать в 2026 году.
Почему просто «оплатить в декабре, чтобы без НДС» — не работает
Главное правило: НДС начисляется по факту оказания услуги, а не по факту получения денег. Если услуги оказываются уже в 2026 году — значит, реализация облагается НДС, даже если оплату вы получили в декабре 2025-го, когда были на УСН.
Получить аванс до НДС можно. Избежать НДС, когда оказываете услугу после перехода на НДС — нельзя.
Именно поэтому нужен аккуратный выбор схемы.
Вариант 1. Перенести оплату на январь 2026 года
Самый чистый и понятный вариант для всех сторон.
Схема:
• 1 января выставляете счёт уже как плательщик НДС
• клиент платит в январе
• выставляете авансовый счёт-фактуру
• далее ежемесячные акты с НДС
Плюсы:
— идеально для клиентов: входной НДС есть, документы прозрачные
— нет путаницы между УСН-периодом и НДС-периодом
— минимум технических ошибок в учёте
Минусы:
— декабрь останется без поступлений
— у части клиентов бюджет был под 2025 год
На практике форумчане пишут, что большинство контрагентов нормально соглашаются перенести оплату, потому что «им важнее входной НДС, чем ваш УСН».
Вариант 2. В декабре — счёт без НДС, в январе — доплата НДС
Схема рабочая, но бухгалтеры её не любят.
Как это выглядит:
• в декабре клиент платит сумму без НДС (вы ещё на УСН)
• в январе делаете доплату — только суммы НДС
• выставляете авансовый счёт-фактуру на эту доплату
• весь 2026 год оказываете услуги и закрываете их уже с НДС
Плюсы:
— можно оставить декабрьский бюджет клиенту
— юридически схема корректная
Минусы:
— «лестница из платежей»: счёт без НДС → доплата НДС → акты с НДС
— клиент получает входной НДС только частями
— высокий риск ошибки при выделении налога
— лишние объяснения бухгалтерии контрагента
По отзывам в форуме — схема работает, но вызывает хаос в документообороте.
Вариант 3. В декабре выставить цену уже «с учётом будущего НДС», но без выделения
То есть клиент платит ту же сумму, что и раньше, но «внутри» уже сидит будущий НДС 2026 года.
Счёт без НДС в декабре — это просто цена.
Но в 2026-м вы обязаны начислять НДС с реализации, значит, часть полученной суммы съест налог.
Плюсы:
— клиенту удобно оплатить «как обычно»
— вы не меняете прайс
Минусы:
— маржа падает: НДС платите из своих денег
— клиент получит входной НДС только в актах, а не с аванса
— бухучёт будет требовать ручного контроля весь год
— возможны вопросы: «Почему в декабре НДС нет, а в актах появился?»
Этот вариант чаще всего приводит к спорам и перепискам.
Есть ли гибридные варианты?
Да, и форумчане их обсуждают:
Разбить платежи: декабрь — только текущий месяц, год — с января
Но если услуги начинаются только в январе, то декабрьская оплата всё равно будет авансом → НДС по реализации в 2026 неизбежен.
Перейти на помесячную постоплату
Самая логичная схема с точки зрения закона, но ломает модель «оплата за год вперёд».
Какой вариант удобнее клиентам?
Однозначно №1 — оплата в январе уже по НДС.
Документы чистые, входной НДС полный, без доплат и хаоса.
Какой вариант проще для вашей бухгалтерии?
Тоже №1.
Минимум возни, чёткая граница между системами налогообложения.
Итог
Переход на НДС — это всегда про «микроскопичные детали, которые решают судьбу декларации».
В 2026-м таких ситуаций будет много: сервисы, IT, консультанты, школы, SaaS — все, кто берут предоплаты.
На форуме уже обсуждают, что самый надёжный вариант — перенести оплату на январь и начать работать в полностью «НДС-чистой» среде.
Все остальные схемы рабочие, но требуют железной дисциплины и готовности разъяснять контрагентам, что происходит.
