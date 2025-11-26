Переход на АУСН: эксперт рассказала, как избежать НДС и работать без рисков

А пока — несколько рекомендаций от эксперта по одной самых обсуждаемых тем: Инесса Мальцева поделилась нюансами перехода на АУСН в 2026 году для тех предпринимателей, которые пока не готовы становиться плательщиками НДС.
АУСН как альтернатива НДС: что нужно знать об автоупрощенке
АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения — действует с 1 июля 2022 года. Появившись как экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса, АУСН на старте действовала лишь в четырех регионах, но со временем ее география существенно расширилась. И хотя АУСН изначально позиционировали как простой способ платить налоги (нет страховых взносов и НДС, минимум отчетности и так далее) до этой осени популярностью режим не пользовался.
Все изменила налоговая реформа: предложенные Минфином поправки превратили АУСН в единственный шанс не платить НДС. Мы поинтересовались у Инессы Мальцевой, все ли предприниматели могут воспользоваться режимом?
Инесса Олеговна Мальцева — основатель онлайн-школы для владельцев бухгалтерского бизнеса «Я аутсорсер» и бухгалтерской компании ANDROMEDA. Председатель Совета директоров бухгалтерской франшизы GlobalFinance, организатор офлайн нейро-конференции в Москве BUHPROMPT2025.
Инесса Мальцева: «Сегодня АУСН действительно стал единственным легальным способом полностью избежать уплаты НДС, потому что все остальные режимы после реформы так или иначе приводят предпринимателя к обязанности становиться плательщиком НДС или работать через схемы, которые несут риски.
Но воспользоваться АУСН может далеко не каждый. Закон установил конкретные ограничения:
Лимит дохода — до 60 млн ₽ в год.
Количество сотрудников — не более 5 человек.
Есть перечень запрещенных видов деятельности (например, производство подакцизных товаров, ломбарды, вендинг, добыча полезных ископаемых, сфера общепита с алкоголем, ряд услуг B2B).
Ограничение по структуре бизнеса: нельзя применять АУСН, если у вас несколько компаний и есть взаимозависимость — такие схемы сейчас отдельный фокус налоговой.
Если предприниматель превышает лимит или нарушает условия, режим слетает автоматически, и компания становится плательщиком НДС и налога на прибыль. Поэтому АУСН — это не «модная альтернатива», а инструмент, который требует строгого соблюдения параметров».
Можно ли упростить процесс перехода на АУСН
На первый взгляд может показаться, что переход на автоупрощенку — процесс не слишком трудоемкий. На самом же деле изменение налогового режима сопряжено со множеством рисков. Мы узнали у эксперта, как ее компания помогает предпринимателям при переходе на АУСН.
Инесса Мальцева: «Мы делаем не просто «перевод на новый режим». Наша задача — сформировать для предпринимателя системное решение, которое позволяет платить меньше налогов и работать безопасно.
Какие задачи решаем:
Диагностика бизнеса: проверяем, можно ли вообще применять АУСН — по лимитам, деятельности, структуре компании, сотрудникам и рискам взаимозависимости.
Расчет налоговой нагрузки «до / после» — предприниматель заранее видит разницу и экономию.
Сопровождение перехода: подаем заявление, перестраиваем учет, настраиваем кассы, интеграции и реестры.
Создаем продукт «АУСН под ключ» — предприниматель получает не просто консультацию, а комплект документов, регламентов и инструкций.
Контроль после перехода: мы отслеживаем лимиты и меняющиеся требования, чтобы бизнес не потерял право на режим».
Инесса Мальцева подчеркивает, что продукт ее компании — не точечный совет, а готовое решение, которое позволяет предпринимателю безопасно пройти переход и не попасть в ловушки НДС, штрафов и автоматических доначислений.
Как подготовиться к переходу на АУСН и что делать после
Нужно понимать, что изменение налогового режима — это не просто уведомить налоговую о переходе на АУСН.
Инесса Мальцева: «Переход несложный в теории, но на практике — многокомпонентный. Ошибка в одном блоке может привести к утрате режима».
Эксперт выделяет четыре этапа, которые обязательны для любого бизнеса.
Инесса Мальцева: «Первый этап — правовая проверка и расчеты.
Проверяем соответствие критериям АУСН.
Считаем налоги на действующем режиме и на АУСН.
Анализируем риски: сотрудники, расчеты, зависимые лица, крупные контракты.
Второй этап — подача заявления.
Сроки строго установлены для перехода с основного режима. Пропустили — ждите следующего года».
А далее предстоит трансформировать работу бизнеса, и как раз здесь предприниматели сталкиваются со множеством сложностей.
Инесса Мальцева: «Третий этап — перестройка учета и сервисов. Это самая трудоемкая часть:
Настройка онлайн-касс на работу с АУСН,
Корректировка 1С или другого учета.
Изменение договоров и первички.
Уведомление контрагентов.
Обновление регламентов внутри компании.
Важно, что переход с 2026 года связан еще и с общими изменениями в НДС, поэтому АУСН нужно корректно встроить в цепочку поставок».
Одно из преимуществ автоупрощенки, которое активно продвигалось на старте эксперимента — при работе на АУСН налоговая сама автоматически считает налог и сообщает о его сумме налогоплательщику. Получается, что после перехода на АУСН о ней можно забыть? Так привлекательно АУСН выглядит только на бумаге.
В действительности же автоматизированная упрощенка требует постоянного контроля за параметрами бизнеса. О четвертом этапе — контроль лимитов и параметров — также рассказала Инесса Мальцева.
Инесса Мальцева: «После перехода важно следить за:
доходами;
количеством сотрудников;
видами деятельности;
расчетами с контрагентами;
верным отражением операций по доходам и расходам в личном кабинете.
Мы строим систему так, чтобы предприниматель не думал об этом ежедневно — все автоматизировано и прозрачно».
Что получат участники конференции БУХ.СОВЕТ 2026
На конференции БУХ.СОВЕТ 2026 Инесса Мальцева расскажет о переходе бизнеса на АУСН в 2026 году.
Основные тезисы выступления:
АУСН: что за режим, кто может на него перейти.
Ставки, отчетность, сроки и порядок уплаты налога.
Банк-партнер в АУСН и его функции.
Переход на АУСН и техническая интеграция «под ключ».
А еще БУХ.СОВЕТ 2026 — это актуальная информация об изменениях 2026 года и практические рекомендации, диалог с экспертами, комьюнити коллег и сервисы, которые упростят вашу работу.
11–12 декабря 2025 года, NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2. Присоединяйтесь к БУХ.СОВЕТУ 2026, чтобы подготовиться к нововведениям и безопасно перейти на АУСН.
Реклама: ООО «АТТИС», ИНН 2631038056, erid: 2W5zFGJSbuS
Начать дискуссию