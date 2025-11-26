Переход на АУСН: эксперт рассказала, как избежать НДС и работать без рисков

АУСН как альтернатива НДС: что нужно знать об автоупрощенке

АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения — действует с 1 июля 2022 года. Появившись как экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса, АУСН на старте действовала лишь в четырех регионах, но со временем ее география существенно расширилась. И хотя АУСН изначально позиционировали как простой способ платить налоги (нет страховых взносов и НДС, минимум отчетности и так далее) до этой осени популярностью режим не пользовался.

Все изменила налоговая реформа: предложенные Минфином поправки превратили АУСН в единственный шанс не платить НДС. Мы поинтересовались у Инессы Мальцевой, все ли предприниматели могут воспользоваться режимом?

Инесса Олеговна Мальцева — основатель онлайн-школы для владельцев бухгалтерского бизнеса «Я аутсорсер» и бухгалтерской компании ANDROMEDA. Председатель Совета директоров бухгалтерской франшизы GlobalFinance, организатор офлайн нейро-конференции в Москве BUHPROMPT2025.

Инесса Мальцева: «Сегодня АУСН действительно стал единственным легальным способом полностью избежать уплаты НДС, потому что все остальные режимы после реформы так или иначе приводят предпринимателя к обязанности становиться плательщиком НДС или работать через схемы, которые несут риски.

Но воспользоваться АУСН может далеко не каждый. Закон установил конкретные ограничения:

Лимит дохода — до 60 млн ₽ в год.

Количество сотрудников — не более 5 человек.

Есть перечень запрещенных видов деятельности (например, производство подакцизных товаров, ломбарды, вендинг, добыча полезных ископаемых, сфера общепита с алкоголем, ряд услуг B2B).

Ограничение по структуре бизнеса: нельзя применять АУСН, если у вас несколько компаний и есть взаимозависимость — такие схемы сейчас отдельный фокус налоговой.

Если предприниматель превышает лимит или нарушает условия, режим слетает автоматически, и компания становится плательщиком НДС и налога на прибыль. Поэтому АУСН — это не «модная альтернатива», а инструмент, который требует строгого соблюдения параметров».