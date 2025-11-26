ЦОК КПК ОБЩ 27.11 Мобильные Вкусные
Переход на АУСН: эксперт рассказала, как избежать НДС и работать без рисков

А пока — несколько рекомендаций от эксперта по одной самых обсуждаемых тем: Инесса Мальцева поделилась нюансами перехода на АУСН в 2026 году для тех предпринимателей, которые пока не готовы становиться плательщиками НДС.

АУСН как альтернатива НДС: что нужно знать об автоупрощенке

АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения — действует с 1 июля 2022 года. Появившись как экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса, АУСН на старте действовала лишь в четырех регионах, но со временем ее география существенно расширилась. И хотя АУСН изначально позиционировали как простой способ платить налоги (нет страховых взносов и НДС, минимум отчетности и так далее) до этой осени популярностью режим не пользовался.

Все изменила налоговая реформа: предложенные Минфином поправки превратили АУСН в единственный шанс не платить НДС. Мы поинтересовались у Инессы Мальцевой, все ли предприниматели могут воспользоваться режимом?

Инесса Олеговна Мальцева — основатель онлайн-школы для владельцев бухгалтерского бизнеса «Я аутсорсер» и бухгалтерской компании ANDROMEDA. Председатель Совета директоров бухгалтерской франшизы GlobalFinance, организатор офлайн нейро-конференции в Москве BUHPROMPT2025.

Инесса Мальцева: «Сегодня АУСН действительно стал единственным легальным способом полностью избежать уплаты НДС, потому что все остальные режимы после реформы так или иначе приводят предпринимателя к обязанности становиться плательщиком НДС или работать через схемы, которые несут риски.

Но воспользоваться АУСН может далеко не каждый. Закон установил конкретные ограничения:

  • Лимит дохода — до 60 млн ₽ в год.

  • Количество сотрудников — не более 5 человек.

  • Есть перечень запрещенных видов деятельности (например, производство подакцизных товаров, ломбарды, вендинг, добыча полезных ископаемых, сфера общепита с алкоголем, ряд услуг B2B).

  • Ограничение по структуре бизнеса: нельзя применять АУСН, если у вас несколько компаний и есть взаимозависимость — такие схемы сейчас отдельный фокус налоговой.

Если предприниматель превышает лимит или нарушает условия, режим слетает автоматически, и компания становится плательщиком НДС и налога на прибыль. Поэтому АУСН — это не «модная альтернатива», а инструмент, который требует строгого соблюдения параметров».

Можно ли упростить процесс перехода на АУСН

На первый взгляд может показаться, что переход на автоупрощенку — процесс не слишком трудоемкий. На самом же деле изменение налогового режима сопряжено со множеством рисков. Мы узнали у эксперта, как ее компания помогает предпринимателям при переходе на АУСН.

Инесса Мальцева: «Мы делаем не просто «перевод на новый режим». Наша задача — сформировать для предпринимателя системное решение, которое позволяет платить меньше налогов и работать безопасно.

Какие задачи решаем:

  • Диагностика бизнеса: проверяем, можно ли вообще применять АУСН — по лимитам, деятельности, структуре компании, сотрудникам и рискам взаимозависимости.

  • Расчет налоговой нагрузки «до / после» — предприниматель заранее видит разницу и экономию.

  • Сопровождение перехода: подаем заявление, перестраиваем учет, настраиваем кассы, интеграции и реестры.

  • Создаем продукт «АУСН под ключ» — предприниматель получает не просто консультацию, а комплект документов, регламентов и инструкций.

  • Контроль после перехода: мы отслеживаем лимиты и меняющиеся требования, чтобы бизнес не потерял право на режим».

Инесса Мальцева подчеркивает, что продукт ее компании — не точечный совет, а готовое решение, которое позволяет предпринимателю безопасно пройти переход и не попасть в ловушки НДС, штрафов и автоматических доначислений.

Как подготовиться к переходу на АУСН и что делать после

Нужно понимать, что изменение налогового режима — это не просто уведомить налоговую о переходе на АУСН. 

Инесса Мальцева: «Переход несложный в теории, но на практике — многокомпонентный. Ошибка в одном блоке может привести к утрате режима».

Эксперт выделяет четыре этапа, которые обязательны для любого бизнеса.

Инесса Мальцева: «Первый этап — правовая проверка и расчеты.

  • Проверяем соответствие критериям АУСН.

  • Считаем налоги на действующем режиме и на АУСН.

  • Анализируем риски: сотрудники, расчеты, зависимые лица, крупные контракты.

Второй этап — подача заявления.

  • Сроки строго установлены для перехода с основного режима. Пропустили — ждите следующего года».

А далее предстоит трансформировать работу бизнеса, и как раз здесь предприниматели сталкиваются со множеством сложностей.

Инесса Мальцева: «Третий этап — перестройка учета и сервисов. Это самая трудоемкая часть:

  • Настройка онлайн-касс на работу с АУСН,

  • Корректировка 1С или другого учета.

  • Изменение договоров и первички.

  • Уведомление контрагентов.

  • Обновление регламентов внутри компании.

Важно, что переход с 2026 года связан еще и с общими изменениями в НДС, поэтому АУСН нужно корректно встроить в цепочку поставок».

Одно из преимуществ автоупрощенки, которое активно продвигалось на старте эксперимента — при работе на АУСН налоговая сама автоматически считает налог и сообщает о его сумме налогоплательщику. Получается, что после перехода на АУСН о ней можно забыть? Так привлекательно АУСН выглядит только на бумаге. 

В действительности же автоматизированная упрощенка требует постоянного контроля за параметрами бизнеса. О четвертом этапе — контроль лимитов и параметров — также рассказала Инесса Мальцева.

Инесса Мальцева: «После перехода важно следить за:

  • доходами;

  • количеством сотрудников;

  • видами деятельности;

  • расчетами с контрагентами;

  • верным отражением операций по доходам и расходам в личном кабинете.

Мы строим систему так, чтобы предприниматель не думал об этом ежедневно — все автоматизировано и прозрачно».

