Переход на УСН с НДС с 2026 года: новые обязанности для бизнеса

✔️ Вести раздельный учет «входного» НДС

Раздельный учет необходим при наличии обоих видов операций: облагаемых и необлагаемых налогом.

Если вы применяете общеустановленные ставки НДС (в том числе при УСН), раздельный учет «входного» налога можно вести на субсчетах к счету 19 или в отдельных регистрах налогового учета. Это нужно для корректного применения вычетов и формирования налоговой базы по налогу на прибыль или по налогу при УСН.

«Входной» НДС по операциям, облагаемым налогом, можно принять к вычету (ст. 171, 172 НК). По операциям, которые не облагаются НДС или освобождены от налогообложения, налог включают в стоимость товаров, работ, услуг. При УСН сумму «входного» НДС, не подлежащую вычету, учитывают по правилам выбранного объекта: «доходы» или «доходы минус расходы».

НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, которые используются одновременно в облагаемых и необлагаемых операциях, распределяют пропорционально доле выручки от облагаемых и необлагаемых операций в общей выручке.

Разрешено не распределять такой НДС и принимать его к вычету в полном объеме в кварталах, когда расходы по необлагаемым операциям не превышают 5% от общей суммы расходов (п. 4 ст. 170 НК). При этом НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, которые используются только в не облагаемых НДС операциях, к вычету не принимается даже при доле таких расходов менее 5% (п. 4 ст. 170 НК, письма Минфина от 23.04.2018 № 03-07-11/27256, от 05.04.2018 № 03-07-14/22135).

При расчете 5% не учитывают как необлагаемые операции по выполнению работ и оказанию услуг, местом реализации которых не признается территория РФ, если они не перечислены в ст. 149 НК. Для целей расчета пропорции такие операции относят к облагаемым (п. 4 ст. 170 НК).

Если вы применяете пониженные ставки НДС при УСН (5 или 7%), «входной» НДС к вычету не принимается, так как право на вычет есть только при работе по общеустановленным ставкам (подп. 8 п. 2 ст. 170, подп. 1, 3, 4 п. 2 ст. 171 НК). В этом случае раздельный учет «входного» НДС не ведут и правило «пяти процентов» не применяют.