Какой ценой удержать рабочих: три решения, которые снизят текучку кадров

Почти каждое российское производство, от пищевых комбинатов до крупных заводов, сегодня работает в условиях постоянной текучки линейного персонала. Ситуация не меняется годами: предприятия, которые исторически сталкивались с высоким оттоком сотрудников, продолжают жить в этом режиме. В статье разобрали, как решить эту проблему.

Где текучка максимальна и куда бегут рабочие

Сильнее всего текучка проявляется там, где работа объективно тяжелая: холодные цеха, производства с высокой температурой, открытые площадки, склады. 

Кроме этого, руководители многих производственных компаний мыслят категориями прошлого: когда у ворот стояла очередь соискателей, а за место «держались». Поэтому не спешат улучшать положение своих рабочих — уйдут одни, придут другие.

Однако сейчас ситуация на рынке обратная: дефицит кадров, конкуренция за рабочих, необходимость предлагать не только ставку, но и условия. Люди вольны выбирать и уходят туда, где легче и комфортнее — физически и эмоционально.

Главные причины ухода рабочих

Чтобы это понять, необходимо заглянуть на предприятие — туда, где на производственных линиях стоят люди. Посмотреть, что происходит с человеком внутри смены, и поговорить с ним. Скорее всего, откроются какие-то из следующих причин.

1. Зарплата

Людей волнует итог за месяц. Соцпакеты давно ушли на второй план — людям важно, чтобы ставка и выплаты были честными и прозрачными.

2. Плохие условия

Сырой/холодный/жаркий цех — это только верхушка айсберга. Также текучку провоцируют:

  • повышенная интенсивность труда;

  • общежития с тараканами;

  • скученность жильцов в общежитии.

Такие факторы выталкивают даже тех, кому нравится сама работа.

3. Ошибки линейных руководителей

Лучшего рабочего делают мастером, и часто это приводит к оттоку персонала. Не каждый хороший работник сможет руководить — часто он не умеет вести диалог, срывается на крик, давит авторитетом или копирует грубые модели поведения. 

4. Выгорание

Если выработка падает, появляются опоздания и усталость — это начало выгорания. Именно поэтому вахтовый метод с ритмом «45 смен работы/15 отдыха» зачастую эффективнее обычного графика: человеку нужен периодический выход из рутины.

5. Транспорт

Для вахтовиков 45 минут — максимум допустимой дороги. Если путь в обе стороны занимает два часа, времени на жизнь просто не остается.

Как снизить текучку

Чтобы рабочие не увольнялись один за другим, нужны хорошие условия труда, честность, коммуникация, внимание к каждому. Рассмотрим эти пункты подробнее.

  1. Улучшение условий труда. Там, где условия адекватные, выплаты стабильные, а атмосфера спокойная, текучка снижается даже при ставках чуть ниже рынка. Люди ценят предсказуемость и уважение.

  2. Честное отношение. Если трудности на участке компенсированы повышенной ставкой, человек принимает логику. Если условия описаны честно, а компания держит слово, доверие растет.

  3. Коммуникация и наблюдение за ред флагами. Снижение выработки — повод поговорить, а не штрафовать. Часто проблема проста — неудобный график или бытовая трудность — а сказать человек не может. Правильная коммуникация помогает удержать сотрудника.

Когда HR-аутсорсинг незаменим

Но бывает так, что на предприятии и условия разумные, и руководство честное, и коммуникация с работниками налажена, а укомплектовать штат полностью не получается — из-за специфики производства или локации.

Тогда на помощь придет HR-аутсорсинг. Он решает проблему текучки быстро и комплексно за счет следующих важных пунктов.

Грамотный подбор

Аутсорсинговые агентства проводят около ста тысяч собеседований в год, в их распоряжении — сформированные годами базы проверенных профессионалов с подтвержденным опытом. Благодаря этому подбор персонала у них занимает в разы меньше времени, чем у штатного HR-менеджера.

Ротация

Для заявки на 100 человек нужен пул 150–180 соискателей. Это обеспечивает стабильность и предприятию, и самому сотруднику: работники меняются в соответствии с графиком, успевая отдыхать.

Поддержка

Вокруг каждого рабочего формируется несколько уровней сопровождения — специалистов из аутсорсинговой компании. Бригадир общается с каждым сотрудником ежедневно, менеджер объекта — раз в неделю, операционный директор — раз в месяц, а рекрутер звонит через десять дней после выхода, чтобы узнать, как идет адаптация.

Такой плотности внимания у штатной команды просто нет.

Решение бытовых и рабочих проблем

Если общежитие не соответствует обещанному, сотрудникам помогут переехать. Если мастер конфликтный либо тяжело работать по другой причине, профессионалы HR-аутсорсинга разберутся и здесь.

Это те задачи, которые обычно не успевает решать линейный руководитель.

Вывод: текучка — не приговор

Текучесть линейного персонала — это результат воздействия конкретных факторов: условий, зарплаты, быта, отношения, честности и качества руководства.

Практика показывает, что достаточно изменить часть этих параметров, и текучка начинает снижаться.

И именно комплексный взгляд со стороны позволяет решать все эти вопросы разом — от подбора до удержания, от ротации до коммуникации. Не за счет магии, а за счет системного подхода, который редко удается выстроить силами только внутренних ресурсов предприятия.

