Какой ценой удержать рабочих: три решения, которые снизят текучку кадров

Однако сейчас ситуация на рынке обратная: дефицит кадров, конкуренция за рабочих, необходимость предлагать не только ставку, но и условия. Люди вольны выбирать и уходят туда, где легче и комфортнее — физически и эмоционально.

Кроме этого, руководители многих производственных компаний мыслят категориями прошлого: когда у ворот стояла очередь соискателей, а за место «держались». Поэтому не спешат улучшать положение своих рабочих — уйдут одни, придут другие.

Сильнее всего текучка проявляется там, где работа объективно тяжелая : холодные цеха, производства с высокой температурой, открытые площадки, склады.

Где текучка максимальна и куда бегут рабочие

Главные причины ухода рабочих

Чтобы это понять, необходимо заглянуть на предприятие — туда, где на производственных линиях стоят люди. Посмотреть, что происходит с человеком внутри смены, и поговорить с ним. Скорее всего, откроются какие-то из следующих причин.

1. Зарплата

Людей волнует итог за месяц. Соцпакеты давно ушли на второй план — людям важно, чтобы ставка и выплаты были честными и прозрачными.

2. Плохие условия

Сырой/холодный/жаркий цех — это только верхушка айсберга. Также текучку провоцируют: повышенная интенсивность труда;

общежития с тараканами;

скученность жильцов в общежитии. Такие факторы выталкивают даже тех, кому нравится сама работа.

3. Ошибки линейных руководителей

Лучшего рабочего делают мастером, и часто это приводит к оттоку персонала. Не каждый хороший работник сможет руководить — часто он не умеет вести диалог, срывается на крик, давит авторитетом или копирует грубые модели поведения.

4. Выгорание

Если выработка падает, появляются опоздания и усталость — это начало выгорания. Именно поэтому вахтовый метод с ритмом «45 смен работы/15 отдыха» зачастую эффективнее обычного графика: человеку нужен периодический выход из рутины.

5. Транспорт