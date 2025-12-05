Российский IT-дайджест #17: суверенный интернет, SIM по ГОСТу и новый культ «своего» софта

На этой неделе российский цифровой мир стал еще ближе к автономной экосистеме: SIM-карты хотят сделать строго отечественными, американским сервисам показывают на дверь, а обход блокировок становится спортом не для всех. Зато внутри периметра растут свои квантовые алгоритмы, телепорты для спутников, BI‑системы и даже Госуслуги, которые официально говорят: «Да, этот разработчик действительно умеет в Python».
Отечественные SIM-карты: импортозамещение в телефоне
Минцифры предлагает к 1 сентября 2026 года перевести операторов только на отечественные SIM/USIM‑карты: сделанные в России, на российской ОС, с отечественной криптографией и включенные в реестр ПО. Иностранные SIM, пока не закончатся, можно будет реализовать со складов, но без 5G, а чтобы карта считалась «своей», ей нужно пройти промышленную сертификацию и уложиться в набор гос‑требований, включая генерацию ключей на территории РФ. Телефон с такой SIM все так же звонит и ловит сеть, но уровень контроля за тем, что именно стоит внутри пластика, становится заметно шире функционала простой телефонии.
Гудбай, американские сервисы!
Чиновники и эксперты все прямее говорят: значительная часть американских IT‑решений в России будет либо ограничена, либо со временем заблокирована, особенно если есть российские аналоги. Сценарий простой — критически важные системы и массовые сервисы должны переехать на локальные платформы, а иностранные продукты останутся в роли «гостей», с риском в любой момент превратиться в недоступные. Бизнесу это добавляет мотивации к использованию отечественных решений, а пользователям — еще один повод запоминать пароли не только от аккаунтов, но и от очередного российского сервиса, куда всех дружно пересаживают.
Роскомнадзор прокачивает Анти-VPN
Роскомнадзор обновляет инструменты борьбы с обходом блокировок: расширяется использование DPI, усиливается контроль над DNS и внедряются новые методы выявления VPN‑трафика и прокси. Логика простая — точечно блокировать сервисы, которые помогают «проходить мимо реестра», не затрагивая весь интернет разом, опираясь при этом на национальную систему доменных имен и централизованную адресацию. В результате игра «кто умнее — VPN или регулятор» выходит на новый уровень сложности, и обход блокировок постепенно из массовой привычки превращается в занятие для технически подготовленных энтузиастов.
Квантовый ITMO: когда «школа магии» — это про физику
Команда ИТМО вошла в топ‑5 мирового соревнования по квантовым алгоритмам QHack и оказалась лучшей среди российских участников. Исследователи решали задачи оптимизации и моделирования на квантовых инфраструктурах, используя гибридные и приближенные алгоритмы, доказывая, что даже при ограниченном доступе к «железным» квантовым компьютерам можно играть в высшей лиге. На фоне тотального импортозамещения квантовый успех выглядит как приятный спойлер: в некоторых направлениях мы не только закрываем чужие дыры, но и участвуем в глобальной гонке на равных.
Цифровая безопасность и пароли «123456»
Исследование RU-CENTER и компании Кибердом показало, что значительная часть российских пользователей и компаний уже сталкивалась с фишингом и попытками кражи аккаунтов, но многие до сих пор живут без двухфакторной аутентификации и нормальных резервных копий. Бизнес по‑прежнему недооценивает риски через домены и DNS — фишинговые сайты и подмена страниц становятся обычной практикой злоумышленников, а защита доменных имен часто остается чем‑то, о чем вспоминают после взломов. На фоне разговоров о суверенном интернете видно, что главный уязвимый элемент — это не протоколы, а пользователь, который в 2025 году все еще кликает по «очень выгодной» и очень подозрительной ссылке.
DNS под контролем: закон о федеральной адресной системе
Новый закон уточняет правила работы федеральной информационной адресной системы и закрепляет роль национальной системы доменных имен как опорного слоя для маршрутизации и фильтрации трафика. Операторы и владельцы DNS‑инфраструктуры получают более жесткие обязанности по взаимодействию с госструктурами, хранению данных и оперативному предоставлению сведений о доменах и IP‑адресах. Интернет в таком формате становится не просто «сетью сетей», а инфраструктурой с прописанными в законе маршрутами, ролями и обязанностями — особенно в части фильтрации запрещенного контента и устойчивости национального сегмента.
Госуслуги проверяют IT-сертификаты
Национальная система подтверждения IT‑компетенций на Госуслугах выдала больше 56 тыс. сертификатов: разработчики могут пройти тесты по Python, Java, веб‑разработке и другим направлениям, а затем получить официальный сертификат Минцифры. В планах — расширение перечня до C++, машинного обучения и матстата, результаты хранятся в личном кабинете и могут использоваться при устройстве на работу вместо классического «поверьте, я программист». Государство аккуратно заходит на территорию LinkedIn, LeetCode и корпоративных собеседований, предлагая свой гос‑штамп, который постепенно может стать обязательным аргументом в резюме.
Телепорт «Триколора»: спутники тоже хотят свои дата‑центры
Триколор строит первый в России телепорт нового поколения — крупный центр спутниковой связи, который должен повысить пропускную способность, устойчивость и управляемость спутниковых сервисов. Новый узел рассчитан на современные спутниковые группировки и позволит развивать не только телевидение, но и передачу данных и корпоративные сервисы для удаленных регионов, где оптика заканчивается, а потребность в связи только растет. В мире, где наземный интернет все жестче регулируется и сегментируется, усиление собственной спутниковой инфраструктуры выглядит как страховка на случай любых «штормов» в сети.
От Excel к BI: отечественная аналитика вместо «табличного зоопарка»
K2Tech развивает российскую BI‑платформу, которая позиционируется как альтернатива импортным системам и Excel‑файлам, повсеместно использующихся в рабочих процессах. Платформа подключается к популярным базам данных, строит дашборды и позволяет совместно работать с показателями, помогая компаниям перейти от ручной аналитики к централизованным витринам данных, не выходя за рамки локального ПО. Для бизнеса, который одновременно должен быть готов к внезапному отключению западных сервисов и показывать внятные цифры менеджменту, такой инструмент становится все более актуальным решением.
«Белый список» офлайн-сервисов пополняется
Минцифры расширило «белый список» сайтов, которые должны оставаться доступными даже при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, включив в него ряд региональных онлайн‑платформ и новых федеральных ресурсов. В перечень добавили цифровые сервисы в сферах здравоохранения, образования, транспорта, сайты региональных администраций, ресурсы ЦБ и операторов связи, а также платформы вроде «Россия — страна возможностей», «Твой ход», «Домклик», онлайн‑кинотеатр Okko и отдельные СМИ — при условии, что их инфраструктура полностью размещена в России и рекомендована органами власти.
В такой картине будущего цифровой пользователь понемногу превращается в жителя большого умного дома: связь своя, сервисы свои, навыки подтверждены на Госуслугах — остается только понять, насколько удобной будет такая система для тех, кто привык к
недоступным знакомым цифровым решениям.
