Российский IT-дайджест #17: суверенный интернет, SIM по ГОСТу и новый культ «своего» софта

«Белый список» офлайн-сервисов пополняется

Минцифры расширило «белый список» сайтов, которые должны оставаться доступными даже при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, включив в него ряд региональных онлайн‑платформ и новых федеральных ресурсов. В перечень добавили цифровые сервисы в сферах здравоохранения, образования, транспорта, сайты региональных администраций, ресурсы ЦБ и операторов связи, а также платформы вроде «Россия — страна возможностей», «Твой ход», «Домклик», онлайн‑кинотеатр Okko и отдельные СМИ — при условии, что их инфраструктура полностью размещена в России и рекомендована органами власти.