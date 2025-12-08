«Что я вижу в первые 10 секунд»: на что смотрит рекрутер в резюме

Маршрут за первые секунды

HR-специалист обращает в первую очередь на такие моменты:

Шапка и заголовок: кто кандидат и на какую позицию претендует.

Город и формат работы: с овпадает ли локация с вакансией, готов ли человек к переезду или удаленке.

Последнее место работы и должность: насколько текущий или последний опыт похож на задачи по вакансии.

Периоды работы: есть ли частые переходы, длинные паузы, опыт работы совсем свежий или наоборот сильно устаревший.

Навыки и умения: ключевые требования из описания вакансии.

Проанализировав все прочитанное, рекрутеру становится понятно, подходит ли кандидат вообще для требуемой задачи или нет. Поэтому нет смысла в красивой шапке, лучше сделать ее содержательной, так как это первый фильтр, который виден на экране до прокрутки: ФИО, должность, город, контакты.

Что чаще всего настораживает? Если указаны только имя и контакты. Нет должности или цели, значит кандидат не определился, кем хочет работать, и переложил эту задачу на других. А дальше написано: «гуру первички», «финансовый маг», «лучший бухгалтер вселенной». Забавно? Возможно. Но не для солидного документа. Или адрес электронной почты типа: «kotenochek», «partyboy», который создает впечатление, что человек не разделяет деловое и личное пространство.

Особенно критично для позиций, где нужен выход в офис – это отсутствие локации. Никто не будет тратить время на уточнение города и формата работы. Просто выберут того, у кого всё прописано в резюме.

Резюмируя все вышесказанное советую сделать так. На первом экране должно быть ясно:

кто кандидат профессионально;

на какую позицию он ориентируется;

где находится и как готов работать;

как с ним связаться.

Пример рабочей структуры:

Иван Иванов

Бухгалтер по расчету заработной платы

Санкт-Петербург, офис / гибрид

телефон, e-mail