Боли руководителей российских компаний: поделитесь опытом и узнайте, как с ними справляются другие
В последние годы компании в России сталкиваюся с серьезным вызовами: от нехватки кадров и необходимости сокращений — до санкций, изменений в налоговой политике и необходимости молниеносно внедрять ИИ. Груз перемен и экономическое давление в первую очередь ложатся на руководителей среднего звена: именно они становятся опорой для команд и помогают бизнесу двигаться дальше. В то же время нужды самих руководителей редко становятся предметом изучения.
Как правило, руководителями становятся по мере роста задач: человек развивается как специалист, приобретает опыт, ему доверяют нести ответственность за новые задачи и проекты. При этом не всегда бизнес оказывает вчерашнему специалисту достаточно поддержки в освоении новой профессии — управлении людьми.
Расскажите нам, каково быть руководителем сегодня: что вас мотивирует, в чем вы сильны, как преодолеваете трудности — и справедливо ли вам за все это платят. Даже если вас назначили вчера и в вашей команде всего один человек — вам есть чем поделиться. Пройти опрос можно здесь.
О чем мы вас попросим? Ответить на вопросы:
давно ли руководите;
что получается лучше всего;
как часто перерабатываете и ходите в отпуск;
какие сложности вам мешают и как вы с ними справляетесь и т. п.
Мы обработаем результаты и подготовим их для публикации в начале 2026 года. Вы узнаете, как ответили на наши вопросы другие руководители, и сможете сравнить, как ваше положение соотносится с ситуацией у коллег по всей стране.
Участники, завершившие опрос, в приоритетном порядке получат результаты на почту.
