Боли руководителей российских компаний: поделитесь опытом и узнайте, как с ними справляются другие

Какие проблемы больше всего волнуют управленцев в России? Как они оценивают свою нагрузку? Довольны ли своими доходами? Успешно ли осваивают ли новые технологии? Примите участие в масштабном исследовании Школы управления РБК и получите результаты в числе первых.

В последние годы компании в России сталкиваюся с серьезным вызовами: от нехватки кадров и необходимости сокращений — до санкций, изменений в налоговой политике и необходимости молниеносно внедрять ИИ. Груз перемен и экономическое давление в первую очередь ложатся на руководителей среднего звена: именно они становятся опорой для команд и помогают бизнесу двигаться дальше. В то же время нужды самих руководителей редко становятся предметом изучения.

Как правило, руководителями становятся по мере роста задач: человек развивается как специалист, приобретает опыт, ему доверяют нести ответственность за новые задачи и проекты. При этом не всегда бизнес оказывает вчерашнему специалисту достаточно поддержки в освоении новой профессии — управлении людьми.

Расскажите нам, каково быть руководителем сегодня: что вас мотивирует, в чем вы сильны, как преодолеваете трудности — и справедливо ли вам за все это платят. Даже если вас назначили вчера и в вашей команде всего один человек — вам есть чем поделиться. Пройти опрос можно здесь.

О чем мы вас попросим? Ответить на вопросы:

давно ли руководите;

что получается лучше всего;

как часто перерабатываете и ходите в отпуск;

какие сложности вам мешают и как вы с ними справляетесь и т. п.

Мы обработаем результаты и подготовим их для публикации в начале 2026 года. Вы узнаете, как ответили на наши вопросы другие руководители, и сможете сравнить, как ваше положение соотносится с ситуацией у коллег по всей стране.

Участники, завершившие опрос, в приоритетном порядке получат результаты на почту.

Партнерами исследования Школы управления РБК выступают: «Ромир», Центр международных программ MBA Факультета международных отношений и бизнеса РАНХиГС, бизнес-школа МИРБИС, СберУниверситет, Академия бизнеса Б1, Высшая школа бизнеса МГУ, «Бизнес Психологи», «ЭКОПСИ Консалтинг», издательство МИФ, Antal, Speaker Community, UNITY, UTEAM, МКА «Капитал», Get Experts, бизнес-школа АМИ, Скандинавская школа экономики, агентство iliveglobally, агентство «Соломка», 5 Prism, и другие.

