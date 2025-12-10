Как получить паспорт в 14 лет: документы для получения, госпошлина, сроки
Паспорт в 14 лет — первый «взрослый» документ подростка, без которого невозможно оформлять новые документы, пользоваться госуслугами, оформлять билеты и многое что еще. В 2026 году правила оформления первого паспорта остаются прежними: важно уложиться в 90 дней после дня рождения, правильно собрать документы и оплатить госпошлину, чтобы избежать штрафов и лишней бюрократии.
В какие сроки нужно оформить первый паспорт
Получить первый паспорт нужно в течение 90 календарных дней со дня 14‑летия подростка. Если затянуть и не уложиться в срок, официально считается, что гражданин проживает без документа, удостоверяющего личность, и это может повлечь административный штраф.
Кто должен подавать документы
После исполнения 14 лет заявление подается уже от имени самого подростка. Формально именно он выступает заявителем и ставит подпись под анкетой и в новом паспорте, а родители и опекуны могут только сопровождать, помогать с документами и оплатой госпошлины.
Документы для получения паспорта в 14 лет
Для оформления первого паспорта обычно требуют небольшой, но важный набор бумаг:
свидетельство о рождении;
документ о гражданстве РФ, если в свидетельстве нет отметки о гражданстве;
две фотографии 35×45 мм (в ряде МФЦ и подразделений МВД фото можно сделать на месте);
квитанцию об оплате госпошлины за выдачу паспорта;
при наличии — справку о регистрации по месту жительства.
Если у ребенка или родителей менялась фамилия, могут попросить свидетельство о перемене имени, о браке или разводе родителей, поэтому эти документы лучше взять с собой.
Как получить паспорт в 14 лет через МФЦ: пошагово
Получить первый паспорт через МФЦ обычно проще всего: там работают по электронной очереди, помогают заполнить заявление и сами передают документы в МВД, а подростку остается только один раз принести пакет бумаг и потом прийти за готовым паспортом в назначенный день.
Записаться на прием
Подать документы можно через МФЦ или напрямую в подразделение по вопросам миграции МВД. Удобнее заранее записаться в МФЦ через сайт, телефон или портал госуслуг, чтобы не стоять в живой очереди.
Подать заявление
В назначенное время подросток приходит в МФЦ с родителем или самостоятельно, если это допускается региональными правилами.
Сотрудник выдает бумажный бланк заявления или заполняет электронную форму со слов заявителя.
Подросток проверяет данные, ставит подпись, передает фото и оригиналы документов, квитанцию об оплате прикладывают к пакету.
МФЦ передает документы в подразделение МВД и выдает расписку о приеме.
Получить паспорт
После изготовления паспорта подростка приглашают в МФЦ или отдел МВД. При выдаче он лично расписывается в паспорте и регистрационных документах, а временное удостоверение личности (если его оформляли) сдает сотруднику.
Как оплатить госпошлину за паспорт
Госпошлина за выдачу первого паспорта в 14 лет составляет 300 рублей (подп. 17 п. 1 ст. 333.33 НК). Оплатить пошлину можно:
онлайн через госуслуги банковской картой;
в банке по реквизитам МВД;
через терминал в МФЦ или отделении МВД, если такая возможность предусмотрена.
Квитанцию или электронный чек лучше распечатать или сохранить в телефоне, чтобы при необходимости показать при подаче документов.
Частые вопросы про получение паспорта в 14 лет
Сколько делается паспорт в 14 лет?
При подаче по месту регистрации срок обычно составляет 5–10 рабочих дней, при обращении не по месту регистрации — до 30 дней из‑за дополнительных проверок.
Сколько можно ходить без паспорта в 14 лет?
Закон дает 90 дней после дня рождения, чтобы оформить первый паспорт; дальше подросток считается проживающим без документа, удостоверяющего личность, что грозит штрафом и проблемами с оформлением услуг и документов.
Почему могут отказать в выдаче?
Основные причины отказа:
подростку еще нет 14 лет, а заявление подано заранее;
нет подтверждения гражданства РФ;
неполный пакет документов: нет свидетельства о рождении, фотографии, квитанции об оплате пошлины, документов о смене фамилии;
фотографии не соответствуют требованиям (не тот размер, темный фон, фотография в очках без медпоказаний, сильная ретушь).
Также могут отказать, если представленные документы вызывают сомнения (подозрение на подделку, расхождения в данных, невозможно установить личность) или у заявителя уже числится другой действующий паспорт, который не был должным образом заменен.
Что будет, если не оформить паспорт вовремя?
После истечения 90 дней с момента исполнения 14 лет проживание без паспорта считается нарушением правил регистрации и подпадает под статью 19.15 КоАП. На практике это может обернуться штрафом для самого ребенка в размере 2 000 – 3 000 рублей в регионах и 3 000 – 5 000 рублей в Москве и Санкт‑Петербурге, а для родителей – отдельным штрафом 100 – 500 рублей по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по отношению к ребенку. Поэтому лучше не тянуть и подать документы до истечения 90‑дневного срока.
