Паспорт в 14 лет — первый «взрослый» документ подростка, без которого невозможно оформлять новые документы, пользоваться госуслугами, оформлять билеты и многое что еще. В 2026 году правила оформления первого паспорта остаются прежними: важно уложиться в 90 дней после дня рождения, правильно собрать документы и оплатить госпошлину, чтобы избежать штрафов и лишней бюрократии.

В какие сроки нужно оформить первый паспорт

Получить первый паспорт нужно в течение 90 календарных дней со дня 14‑летия подростка. Если затянуть и не уложиться в срок, официально считается, что гражданин проживает без документа, удостоверяющего личность, и это может повлечь административный штраф.

Кто должен подавать документы

После исполнения 14 лет заявление подается уже от имени самого подростка. Формально именно он выступает заявителем и ставит подпись под анкетой и в новом паспорте, а родители и опекуны могут только сопровождать, помогать с документами и оплатой госпошлины.

Документы для получения паспорта в 14 лет

Для оформления первого паспорта обычно требуют небольшой, но важный набор бумаг:

свидетельство о рождении;

документ о гражданстве РФ, если в свидетельстве нет отметки о гражданстве;

две фотографии 35×45 мм (в ряде МФЦ и подразделений МВД фото можно сделать на месте);

квитанцию об оплате госпошлины за выдачу паспорта;

при наличии — справку о регистрации по месту жительства.

Если у ребенка или родителей менялась фамилия, могут попросить свидетельство о перемене имени, о браке или разводе родителей, поэтому эти документы лучше взять с собой.