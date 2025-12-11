Трансфертное ценообразование: изменения в 2026 году
Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Согласно поправкам в статью 105.14 Налогового кодекса сделки с любыми иностранными контрагентами из стран, в законодательстве которых установлена ставка по налогу на прибыль в размере 15 процентов или менее, будут считаться сделками с взаимозависимыми лицами.
Это означает, что независимо от наличия взаимозависимости с контрагентом, если компания совершает операции с контрагентом, который применяет или имеет возможность применять низкую налоговую ставку, такие операции будут признаваться контролируемыми при превышении ежегодного оборота с таким контрагентом в размере 120 миллионов рублей.
Например, даже при исключении Объединенных Арабских Эмиратов из перечня государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации сделки с контрагентами из этой страны, даже независимыми, будут признаваться сделками с взаимозависимыми лицами, поскольку домашняя ставка налога на прибыль там составляет 9 процентов.
Налогоплательщики должны будут внедрить новую контрольную процедуру — выяснять налоговую ставку, применяемую их контрагентами. В отношении контролируемых сделок необходимо будет готовить документацию по трансфертному ценообразованию и подтверждать, что цены в таких сделках соответствуют рыночному уровню с применением одного из методов, установленных Налоговым кодексом.
Новый критерий будет действовать в отношении сделок, совершенных с 1 января 2026 года.
В таблице ниже перечислены страны, которые не входят в перечень государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации и в которых ставка налога на прибыль может быть меньше или равна 15 процентам.
Страна
Ставка налога на прибыль
Албания
15%
Грузия
15%*
Индия
15–35%
Ирак
15%*
Кувейт
15%
Оман
15%
Палестина
15%*
Парагвай
10%
Катар
10%*
Сербия
15%
Объединенные Арабские Эмираты**
9%
Узбекистан
15%
Киргизия
10%
Туркменистан
8%*
В отдельных странах установлены специальные налоговые ставки для отдельных отраслей.
* Подготовлены проекты приказов, предусматривающих исключение Объединенных Арабских Эмиратов из перечня государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации с 1 января 2026 года.
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
