Трансфертное ценообразование: изменения в 2026 году

Какие изменения произойдут в трансфертном ценообразовании с 2026 года, смотрите в кратком обзоре.

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.

Согласно поправкам в статью 105.14 Налогового кодекса сделки с любыми иностранными контрагентами из стран, в законодательстве которых установлена ставка по налогу на прибыль в размере 15 процентов или менее, будут считаться сделками с взаимозависимыми лицами.

Это означает, что независимо от наличия взаимозависимости с контрагентом, если компания совершает операции с контрагентом, который применяет или имеет возможность применять низкую налоговую ставку, такие операции будут признаваться контролируемыми при превышении ежегодного оборота с таким контрагентом в размере 120 миллионов рублей.

Например, даже при исключении Объединенных Арабских Эмиратов из перечня государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации сделки с контрагентами из этой страны, даже независимыми, будут признаваться сделками с взаимозависимыми лицами, поскольку домашняя ставка налога на прибыль там составляет 9 процентов.

Налогоплательщики должны будут внедрить новую контрольную процедуру — выяснять налоговую ставку, применяемую их контрагентами. В отношении контролируемых сделок необходимо будет готовить документацию по трансфертному ценообразованию и подтверждать, что цены в таких сделках соответствуют рыночному уровню с применением одного из методов, установленных Налоговым кодексом.

Новый критерий будет действовать в отношении сделок, совершенных с 1 января 2026 года.

В таблице ниже перечислены страны, которые не входят в перечень государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации и в которых ставка налога на прибыль может быть меньше или равна 15 процентам.

Страна Ставка налога на прибыль Албания 15% Грузия 15%* Индия 15–35% Ирак 15%* Кувейт 15% Оман 15% Палестина 15%* Парагвай 10% Катар 10%* Сербия 15% Объединенные Арабские Эмираты** 9% Узбекистан 15% Киргизия 10% Туркменистан 8%*

В отдельных странах установлены специальные налоговые ставки для отдельных отраслей.

* Подготовлены проекты приказов, предусматривающих исключение Объединенных Арабских Эмиратов из перечня государств с льготным налогообложением Министерства финансов Российской Федерации с 1 января 2026 года.

Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.