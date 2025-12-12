Налоговое администрирование: изменения в 2026 году

Период налоговой проверки

В Налоговом кодексе будет указано, что проверке подлежат не только три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, но и налоговые периоды текущего года, завершенные до даты вынесения решения о проведении проверки (поправка в пункт 4 статьи 89 Налогового кодекса).

Возможность проверки текущего года актуальна для налогов, по которым налоговый период составляет срок менее года (налог на добавленную стоимость, акцизы).