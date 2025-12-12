Налоговое администрирование: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Пени
На 2026 год продлевается порядок расчета пени, действующий в 2025 году. Поправка внесена в пункт 5 статьи 75 Налогового кодекса.
В 2026 году формула будет выглядеть следующим образом:
за первые 30 дней просрочки — 1/300 ключевой ставки;
с 31-го по 90-й день просрочки — 1/150 ключевой ставки;
с 91-го дня просрочки — 1/300 ключевой ставки.
Экстерриториальный принцип при камеральных налоговых проверках
Согласно поправкам в пункт 1 статьи 88 Налогового кодекса камеральные налоговые проверки смогут проводить не только налоговые инспекции по месту учета налогоплательщика, но и иные инспекции, уполномоченные центральным аппаратом Федеральной налоговой службы.
Ожидается, что такой подход будет более эффективным с точки зрения управления ресурсами Федеральной налоговой службы. Для налогоплательщиков могут возникнуть дополнительные издержки, связанные с необходимостью выезда в инспекцию, проводящую проверку.
Период налоговой проверки
В Налоговом кодексе будет указано, что проверке подлежат не только три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки, но и налоговые периоды текущего года, завершенные до даты вынесения решения о проведении проверки (поправка в пункт 4 статьи 89 Налогового кодекса).
Возможность проверки текущего года актуальна для налогов, по которым налоговый период составляет срок менее года (налог на добавленную стоимость, акцизы).
Налоговая регистрация иностранных лиц
Уточняется, что иностранное лицо, которое выплачивает доход физическим лицам за определенные услуги, оказанные через сеть Интернет, должно зарегистрироваться для целей налога на доходы физических лиц даже в тех случаях, когда оно уже зарегистрировано для целей налога на добавленную стоимость в связи с оказанием электронных услуг (поправка в пункт 4.10 статьи 83 Налогового кодекса).
Возражения на акт налоговой проверки
Возражения на акт налоговой проверки должны быть составлены по форматам, установленным Федеральной налоговой службой (поправка в пункт 6 статьи 100 Налогового кодекса).
Использование портала «Госуслуги»
При осуществлении налогового контроля вводится возможность вызова свидетеля через единый портал государственных услуг. Возражения на акт налоговой проверки также возможно представить через указанный портал (поправки в статью 101 Налогового кодекса).
Снижение штрафов при смягчающих обстоятельствах
В настоящее время при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа может быть уменьшен не менее чем в два раза. Поправка в пункт 3 статьи 114 Налогового кодекса вводит ограничение, согласно которому снижение штрафа не должно превышать десятикратного размера исходной суммы.
Отсрочки, рассрочки, инвестиционные налоговые кредиты
Расширяется сфера применения отсрочек, рассрочек и инвестиционных налоговых кредитов, увеличиваются сроки их предоставления, появляются новые основания для отказа в их предоставлении (поправки в главу 9 части первой Налогового кодекса).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
