IT-компании: какие изменения в 2026 году

Сохранение права на применение налоговых льгот для организаций с государственным участием

В настоящее время организации с государственным участием (с долей участия не менее 50 процентов) не могут применять льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5 процентов (имеются отдельные исключения, например, для информационно-технологических компаний, получивших аккредитацию до 1 июля 2022 года и применявших льготную ставку в 2022 году).

С 2026 года организации с государственным участием смогут применять льготы, если они будут соответствовать критериям, установленным Правительством (критерии пока не утверждены; поправка в абзац двадцать первый пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса). В части льгот по страховым взносам такая возможность была предусмотрена и ранее.

Уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов в случае изменения доли участия государства в информационно-технологической компании. В частности, такие компании смогут применять пониженные тарифы с первого числа месяца, в котором доля участия государства стала менее 50 процентов, а при увеличении доли участия до 50 процентов и более они лишатся права на применение пониженных тарифов с первого числа месяца, в котором указанная доля достигла 50 процентов и более (поправки в абзац двадцать первый пункта 5 статьи 427 Налогового кодекса).