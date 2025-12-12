IT-компании: какие изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Повышение страховых взносов для информационно-технологических компаний
В настоящее время такие компании уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу 7,6 процента со всей заработной платы сотрудников. С 2026 года информационно-технологические компании будут уплачивать страховые взносы по тарифу 15 процентов в пределах единой предельной базы (в 2026 году она составляет 2 979 000 рублей) и 7,6 процента с суммы превышения предельной базы (поправки в статью 427 Налогового кодекса).
Максимальное увеличение страховых взносов составит 220 000 рублей на одного сотрудника с заработной платой свыше 250 000 рублей в месяц (с учетом нового порога для 2026 года). Учитывая, что основной актив информационно-технологических компаний — их персонал, следует ожидать, что данное изменение станет ощутимым для всей отрасли.
Вместе с тем информационно-технологические компании по-прежнему будут уплачивать страховые взносы в меньшем объеме по сравнению с другими налогоплательщиками, не применяющими льготы.
Сохранение права на применение налоговых льгот для организаций с государственным участием
В настоящее время организации с государственным участием (с долей участия не менее 50 процентов) не могут применять льготную ставку по налогу на прибыль в размере 5 процентов (имеются отдельные исключения, например, для информационно-технологических компаний, получивших аккредитацию до 1 июля 2022 года и применявших льготную ставку в 2022 году).
С 2026 года организации с государственным участием смогут применять льготы, если они будут соответствовать критериям, установленным Правительством (критерии пока не утверждены; поправка в абзац двадцать первый пункта 1.15 статьи 284 Налогового кодекса). В части льгот по страховым взносам такая возможность была предусмотрена и ранее.
Уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов в случае изменения доли участия государства в информационно-технологической компании. В частности, такие компании смогут применять пониженные тарифы с первого числа месяца, в котором доля участия государства стала менее 50 процентов, а при увеличении доли участия до 50 процентов и более они лишатся права на применение пониженных тарифов с первого числа месяца, в котором указанная доля достигла 50 процентов и более (поправки в абзац двадцать первый пункта 5 статьи 427 Налогового кодекса).
Компании, осуществляющие деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности
В настоящее время такие компании уплачивают страховые взносы по совокупному тарифу 7,6 процента со всей заработной платы сотрудников (как и информационно-технологические компании). С 2026 года тариф для них составит 7,6 процента до достижения предельной базы и 0 процентов с суммы превышения предельной базы (поправки в статью 427 Налогового кодекса).
Кроме того, прямо уточняется, что информационно-технологические компании и технологические компании могут применять пониженные тарифы страховых взносов с первого числа месяца получения аккредитации или с первого числа месяца включения в реестр организаций радиоэлектронной промышленности. Ранее четкой формулировки по данному вопросу не было.
Для компаний радиоэлектронной промышленности расширяется перечень профильных доходов (они должны составлять не менее 70 процентов всех доходов). В состав профильных доходов можно будет включать доходы от реализации услуг (выполнения работ) по проектированию и (или) разработке оборудования из перечня, утверждаемого Правительством. Внесены поправки в абзац восьмой пункта 1.16 статьи 284 Налогового кодекса, абзац седьмой пункта 14 статьи 427 Налогового кодекса.
Предполагается, что указанные изменения направлены на исполнение поручения Президента «О снижении нагрузки для предприятий, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники».
Участники проекта «Сколково» и резиденты инновационных научно-технологических центров
Даже если участники проекта «Сколково» и резиденты инновационных научно-технологических центров соответствуют критериям, установленным для применения информационно-технологических льгот для информационно-технологических компаний:
они не смогут применять пониженную ставку по налогу на прибыль 5 процентов (пункт 1.15 статьи 284 Налогового кодекса дополняется абзацем двадцать вторым); это может быть актуально, например, если доход информационно-технологической компании превысил 1 миллиард рублей, а совокупная прибыль — 300 миллионов рублей;
они не смогут одновременно применять пониженные тарифы страховых взносов (пункт 5 статьи 427 Налогового кодекса дополняется абзацем двадцать третьим).
Собственные льготы участников проекта «Сколково» и резидентов инновационных научно-технологических центров сохраняются: освобождение от налога на прибыль или ставка 0 процентов по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, а также пониженные страховые взносы — 30 процентов в пределах 1,5 минимального размера оплаты труда и 15 процентов с суммы превышения.
Информационно-технологические и технологические компании, связанные с иностранными агентами
Согласно поправкам в статью 284 Налогового кодекса ограничивается применение пониженной ставки по налогу на прибыль для иностранных агентов и информационно-технологических или технологических компаний, участниками которых являются иностранные агенты с долей участия 10 процентов и более.
Все вышеуказанные изменения в совокупности существенно повлияют на информационно-технологический бизнес и приведут к увеличению налоговой нагрузки. Вместе с тем отрасль сохранит значительные преференции.
Изменения не должны привести к резкому падению рынка. По промежуточным итогам налоговой реформы текущего года наблюдается, что, несмотря на повышение налоговых ставок в 2025 году, рост числа информационно-технологических компаний, применяющих льготы, а также рост численности персонала в данной отрасли продолжается.
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
Начать дискуссию