Акцизы: изменения в 2026 году

Обнуление акциза на спирт для производителей высокооктанового бензина

С целью стимулировать использование спирта в качестве присадки для автомобильных бензинов акциз на этиловый спирт, используемый нефтеперерабатывающими предприятиями в качестве присадки, будет обнулен.

Перечень подвидов свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, будет дополнен новым подвидом — свидетельством на производство автомобильного бензина. Получить такое свидетельство сможет только то лицо, которое уже имеет свидетельство на переработку нефтяного сырья (поправки в пункт 1 статьи 179.2 Налогового кодекса).

В случае реализации производителем спирта в адрес лица, имеющего соответствующее свидетельство (далее — покупатель), акциз предъявляться не будет. Покупатель будет обязан самостоятельно исчислить акциз при получении спирта. В дальнейшем покупатель сможет вычесть исчисленный акциз в полном объеме в случае, если из спирта произведен высокооктановый бензин (по исследовательскому методу 92 и более) (поправки в пункт 1 статьи 182 Налогового кодекса, подпункт 2 пункта 1 статьи 193 Налогового кодекса, пункт 11 статьи 200 Налогового кодекса, пункт 11 статьи 201 Налогового кодекса).