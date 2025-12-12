Акцизы: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Обнуление акциза на спирт для производителей высокооктанового бензина
С целью стимулировать использование спирта в качестве присадки для автомобильных бензинов акциз на этиловый спирт, используемый нефтеперерабатывающими предприятиями в качестве присадки, будет обнулен.
Перечень подвидов свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, будет дополнен новым подвидом — свидетельством на производство автомобильного бензина. Получить такое свидетельство сможет только то лицо, которое уже имеет свидетельство на переработку нефтяного сырья (поправки в пункт 1 статьи 179.2 Налогового кодекса).
В случае реализации производителем спирта в адрес лица, имеющего соответствующее свидетельство (далее — покупатель), акциз предъявляться не будет. Покупатель будет обязан самостоятельно исчислить акциз при получении спирта. В дальнейшем покупатель сможет вычесть исчисленный акциз в полном объеме в случае, если из спирта произведен высокооктановый бензин (по исследовательскому методу 92 и более) (поправки в пункт 1 статьи 182 Налогового кодекса, подпункт 2 пункта 1 статьи 193 Налогового кодекса, пункт 11 статьи 200 Налогового кодекса, пункт 11 статьи 201 Налогового кодекса).
Возвратный акциз
Предусматривается возможность получения обратного акциза (вычета акциза с повышающим коэффициентом, так называемого демпфера) в случае, когда нефтяное сырье направляется на давальческую переработку на зарубежный нефтеперерабатывающий завод в соответствии с международным договором (поправка в пункт 1 статьи 182 Налогового кодекса).
Изменения позволят получать обратный акциз при переработке на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. В настоящее время получение обратного акциза возможно только при переработке на российском нефтеперерабатывающем заводе.
Возвратный акциз при низком объеме реализации на территории Российской Федерации
Нефтеперерабатывающие предприятия, заключившие инвестиционные соглашения о модернизации заводов, могут получить обратный акциз в полном объеме при условии, что доля произведенного и реализованного на территории Российской Федерации бензина пятого класса (92 и более) составляет не менее 10 процентов от всего объема нефтяного сырья, направленного на переработку. Если доля ниже, то применяется понижающий коэффициент, уменьшающий сумму обратного акциза.
На 2026 год этот коэффициент увеличивается с 0,66 до 0,85 (поправка в пункт 11 статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации). Таким образом, нефтеперерабатывающие заводы, не успевающие выполнять программу модернизации, получат больший объем обратного акциза.
Корректировка «точки отсечения» по демпферу
Повышается допустимое отклонение фактической цены реализации бензина (дизельного топлива) от индикативной цены, после превышения которого продавец теряет право на получение надбавки. По бензину отклонение увеличивается с 10 процентов до 20 процентов, по дизельному топливу — с 20 процентов до 30 процентов (поправка в пункт 27 статьи 200 Налогового кодекса).
Иными словами, при превышении фактической цены над индикативной на 20 процентов по бензину и на 30 процентов по дизельному топливу производители смогут рассчитывать на выплаты по демпферу.
Поправка вводится ретроспективно с 1 сентября 2025 года, при этом она не будет действовать в период с 1 октября 2025 года до 30 апреля 2026 года включительно. В указанный период действует мораторий на обнуление демпфера в зависимости от фактических цен, то есть акциз возвращается независимо от того, насколько цена продажи топлива превысила индикативный уровень.
Возвратный акциз для производителей терефталевой кислоты
Предусматривается, что в случае, если параксилол используется в производстве терефталевой кислоты — конечного продукта и (или) сырья для производства полиэтилентерефталата и других продуктов, возвратный акциз будет больше, чем при производстве прочей нефтехимической продукции. Это правило будет применяться в течение 15 лет (при соблюдении установленных условий) (поправки в пункт 20 статьи 200 Налогового кодекса).
Другие изменения по акцизам
Индексация ставок акциза по ряду подакцизных товаров: этиловый спирт, алкогольная продукция, винные напитки, табачные изделия, сахаросодержащие напитки и другие товары (поправки в статью 193 Налогового кодекса).
Отмена авансового платежа акциза по спирту и спиртосодержащей продукции (исключен пункт 8 статьи 184 Налогового кодекса).
Снижение коэффициентов обратного акциза для производителей вина (поправки в пункт 31 статьи 200 Налогового кодекса).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
