Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход: изменения в 2026 году

Представлена выдержка из обзора налоговых изменений, подготовленного компанией «Технологии Доверия» (бывший PwC). Полная версия обзора — здесь.
Расчет налога на добычу полезных ископаемых на газ
Формула расчета налога на добычу полезных ископаемых предполагает «изъятие» дополнительных доходов, связанных с индексацией цен на газ на внутреннем рынке. Вносятся изменения в порядок расчета такого изъятия, в том числе он становится дифференцированным для различных налогоплательщиков (вводится новая статья 342.16 Налогового кодекса).
Новые налоговые вычеты по налогу на добычу полезных ископаемых
Предусмотрен вычет для стопроцентной дочерней структуры собственника объектов Единой системы газоснабжения, владеющей лицензией на пользование участком недр, расположенным полностью на полуострове Ямал. Размер вычета будет постепенно увеличиваться с 2,4 миллиарда рублей до 5,5 миллиарда рублей в месяц (поправки в пункт 14 статьи 343 Налогового кодекса).
Кроме того, вводится налоговый вычет при добыче железной руды в границах муниципального округа город Оленегорск Мурманской области (вводится новая статья 343.10 Налогового кодекса).
Также увеличивается налоговый вычет при добыче нефти на Приобском месторождении (поправки в пункт 3.3 статьи 343.2 Налогового кодекса).
Подлежат восстановлению в доходах некоторые расходы, учитываемые при расчете налога на дополнительный доход (суммы налогов, стоимость имущества и имущественных прав, списанная кредиторская задолженность), в случае, если соответствующие расходы уменьшились.
В настоящее время в соответствии с прямой нормой восстановлению подлежат только расходы на амортизируемое имущество при его досрочном выбытии и иных подобных ситуациях, поскольку такие расходы признаются в налоговой базе по налогу на дополнительный доход не через механизм амортизации, а единовременно на дату оплаты.
Законопроект предусматривает механизм восстановления и в отношении прочих расходов (поправки в статью 333.48 Налогового кодекса).
Продление ограничения на перенос убытков по налогу на дополнительный доход
Правило, согласно которому налоговая база текущего периода по налогу на дополнительный доход может быть уменьшена на убытки прошлых лет только наполовину, продлевается до конца 2030 года аналогично налогу на прибыль организаций (поправка в абзац первый пункта 1.1 статьи 333.51 Налогового кодекса).
Авторы: Екатерина Рябова, Наталья Возианова, Карина Худенко, Наталия Козлова, Галина Науменко, Екатерина Левон, Анна Модянова.
