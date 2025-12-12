Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход: изменения в 2026 году

Новые налоговые вычеты по налогу на добычу полезных ископаемых

Предусмотрен вычет для стопроцентной дочерней структуры собственника объектов Единой системы газоснабжения, владеющей лицензией на пользование участком недр, расположенным полностью на полуострове Ямал. Размер вычета будет постепенно увеличиваться с 2,4 миллиарда рублей до 5,5 миллиарда рублей в месяц (поправки в пункт 14 статьи 343 Налогового кодекса).

Кроме того, вводится налоговый вычет при добыче железной руды в границах муниципального округа город Оленегорск Мурманской области (вводится новая статья 343.10 Налогового кодекса).

Также увеличивается налоговый вычет при добыче нефти на Приобском месторождении (поправки в пункт 3.3 статьи 343.2 Налогового кодекса).