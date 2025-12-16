8053 Премиум 2 mobile реально
Главбух: права, обязанности, передача дел

Уголовная ответственность главбуха и расширенные полномочия ФНС: разговор с адвокатом

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Адвокат РОКА «Советник» Станислав Батманов ответил на несколько вопросов по своему выступлению на конференции: 

  • о личной ответственности главбухов;

  • рисках налоговых правонарушений;

  • маркерах дробления;

  • проверке сделок при процедуре банкротства;

  • расширенных возможностях ФНС при проведении проверок. 

Станислав Батманов, адвокат РОКА «Советник». Специализируется на делах в сфере налоговых правонарушений, оценивает уголовно-правовые риски для бизнеса. Отмечен в рейтингах: Коммерсантъ, РГ, Право-300.

— Главный бухгалтер — это ответственное лицо в организации за бухгалтерский и налоговый учет. В случае серьезных правонарушений к уголовной ответственности привлекут не только руководителя, но и главбуха. Как этого не допустить?

— Руководитель отвечает за организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер за корректную документацию и сроки отчетности.  

В зависимости от нарушения главного бухгалтера ждут разные меры наказания: административная, субсидиарная, материальная или уголовная ответственность.

  • «Налоговые» статьи УК — это ст. 198199.4. По ним предусмотрены штрафы, обязательные работы, арест, запрет на ведение деятельности, лишение свободы. Например, за умышленное неудержание НДФЛ при расчете зарплаты или сокрытие активов фирмы.  

  • ФНС не может самостоятельно привлекать к уголовной ответственности. Если в ходе проверки возникнут подозрения в правонарушениях, то инспекция передаст данные в органы внутренних дел. 

Кстати, почему мы говорим только о главных бухгалтерах? Если в правонарушении виноват «обычный» бухгалтер, то ему также не избежать ответственности.

Простые правила, как бухгалтеру не стать фигурантом уголовного дела: 

  • главное — возражать директору, если тот не прав;

  • в остальных случаях — навести порядок в документах и учетной системе, следить за планами ФНС, прокачивать свои скиллы. 

— ФНС строго следит, чтобы в бизнесе не было признаков незаконного дробления. На что обратить внимание руководителям и бухгалтерам?

— У ФНС есть определенные «маркеры дробления», на которые она ориентируется при проверках. Например, некоторые из них перечислены в письмах ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ и от 09.08.2024 № СД-4-7/9113@:

  • Единое контролирующее лицо. Например, один человек подписывает платежки от разных компаний, или у разных фирм один собственник.

  • Передача сделок при достижении лимита выручки. Например, бизнес на УСН занимается оптовой продажей товаров. Он приближается к лимиту, после которого применять УСН запрещено. Бизнес создает несколько дочерних компаний и часть сделок передает им. Все работают на УСН и в пределах лимита.

  • Общие активы. Например, разные компании зарегистрированы по одному адресу, у них единые АТС, IP-адреса, база 1С. 

Полного перечня признаков дробления нет: ФНС индивидуально рассматривает каждый случай. Отдельный признак еще не говорит о дроблении — инспекция рассматривает все факторы в совокупности и только после этого выносит решение.

Бухгалтеру точно стоит задуматься о собственной ответственности, если руководитель использует подозрительные схемы. Иначе можно стать пособником со всеми вытекающими последствиями.

— Насколько реальны риски налоговой проверки при инициировании процедуры банкротства?

— ФНС проверяет компании на соблюдение закона № 127-ФЗ (о банкротстве) и обеспечивает интересы кредиторов. Поэтому сам факт подачи заявления на банкротство запускает проверку сделок.

ФНС смотрит на разные критерии в совокупности:

  • Разрывы в бюджетных платежах, которые превышают средние показатели по отрасли.

  • Убытки в налоговой и бухгалтерской отчетности на протяжении нескольких отчетных периодов.

  • Вычеты по НДС. Недобросовестные компании нередко пытаются завысить сумму в отчетности, чтобы получить больший вычет.

  • Цель банкротства. ФНС точно обратит внимание на компанию, которая инициировала процедуру при активной экономической деятельности.

  • Частая смена налогового органа. У ФНС возникнет вопрос о целесообразности таких «переездов».

А если причастным к этим ситуациям окажется бухгалтер? Понимаете последствия? Государство может квалифицировать налоговые нарушения как мошенничество по ст. 159 УК.

У ФНС сейчас расширены полномочия и техническая оснащенность. Инспекция вправе требовать документы в ходе проверок, приостанавливать операции по счетам, запрашивать информацию у банков, привлекать полицию к мероприятиям налогового контроля. 

