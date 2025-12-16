Уголовная ответственность главбуха и расширенные полномочия ФНС: разговор с адвокатом

17 декабря 2025 года в Краснодаре состоится БУХ.СОВЕТ 2026. Топовые эксперты расскажут, чего ждать от налоговой реформы 2026 года компаниям, бизнесу и бухгалтерам.

Адвокат РОКА «Советник» Станислав Батманов ответил на несколько вопросов по своему выступлению на конференции:

о личной ответственности главбухов;

рисках налоговых правонарушений;

маркерах дробления;

проверке сделок при процедуре банкротства;

расширенных возможностях ФНС при проведении проверок.

Станислав Батманов, адвокат РОКА «Советник». Специализируется на делах в сфере налоговых правонарушений, оценивает уголовно-правовые риски для бизнеса. Отмечен в рейтингах: Коммерсантъ, РГ, Право-300.

— Главный бухгалтер — это ответственное лицо в организации за бухгалтерский и налоговый учет. В случае серьезных правонарушений к уголовной ответственности привлекут не только руководителя, но и главбуха. Как этого не допустить?

— Руководитель отвечает за организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер за корректную документацию и сроки отчетности.

В зависимости от нарушения главного бухгалтера ждут разные меры наказания: административная, субсидиарная, материальная или уголовная ответственность.

«Налоговые» статьи УК — это ст. 198–199.4. По ним предусмотрены штрафы, обязательные работы, арест, запрет на ведение деятельности, лишение свободы. Например, за умышленное неудержание НДФЛ при расчете зарплаты или сокрытие активов фирмы.

ФНС не может самостоятельно привлекать к уголовной ответственности. Если в ходе проверки возникнут подозрения в правонарушениях, то инспекция передаст данные в органы внутренних дел.

Кстати, почему мы говорим только о главных бухгалтерах? Если в правонарушении виноват «обычный» бухгалтер, то ему также не избежать ответственности.

Простые правила, как бухгалтеру не стать фигурантом уголовного дела:

главное — возражать директору, если тот не прав;

в остальных случаях — навести порядок в документах и учетной системе, следить за планами ФНС, прокачивать свои скиллы.

— ФНС строго следит, чтобы в бизнесе не было признаков незаконного дробления. На что обратить внимание руководителям и бухгалтерам?

— У ФНС есть определенные «маркеры дробления», на которые она ориентируется при проверках. Например, некоторые из них перечислены в письмах ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ и от 09.08.2024 № СД-4-7/9113@:

Единое контролирующее лицо. Например, один человек подписывает платежки от разных компаний, или у разных фирм один собственник.

Передача сделок при достижении лимита выручки. Например, бизнес на УСН занимается оптовой продажей товаров. Он приближается к лимиту, после которого применять УСН запрещено. Бизнес создает несколько дочерних компаний и часть сделок передает им. Все работают на УСН и в пределах лимита.

Общие активы. Например, разные компании зарегистрированы по одному адресу, у них единые АТС, IP-адреса, база 1С.

Полного перечня признаков дробления нет: ФНС индивидуально рассматривает каждый случай. Отдельный признак еще не говорит о дроблении — инспекция рассматривает все факторы в совокупности и только после этого выносит решение.

Бухгалтеру точно стоит задуматься о собственной ответственности, если руководитель использует подозрительные схемы. Иначе можно стать пособником со всеми вытекающими последствиями.

— Насколько реальны риски налоговой проверки при инициировании процедуры банкротства?

— ФНС проверяет компании на соблюдение закона № 127-ФЗ (о банкротстве) и обеспечивает интересы кредиторов. Поэтому сам факт подачи заявления на банкротство запускает проверку сделок.

ФНС смотрит на разные критерии в совокупности:

Разрывы в бюджетных платежах, которые превышают средние показатели по отрасли.

Убытки в налоговой и бухгалтерской отчетности на протяжении нескольких отчетных периодов.

Вычеты по НДС. Недобросовестные компании нередко пытаются завысить сумму в отчетности, чтобы получить больший вычет.

Цель банкротства. ФНС точно обратит внимание на компанию, которая инициировала процедуру при активной экономической деятельности.

Частая смена налогового органа. У ФНС возникнет вопрос о целесообразности таких «переездов».

А если причастным к этим ситуациям окажется бухгалтер? Понимаете последствия? Государство может квалифицировать налоговые нарушения как мошенничество по ст. 159 УК.

У ФНС сейчас расширены полномочия и техническая оснащенность. Инспекция вправе требовать документы в ходе проверок, приостанавливать операции по счетам, запрашивать информацию у банков, привлекать полицию к мероприятиям налогового контроля.

Что получат участники конференции БУХ.СОВЕТ 2026

Несколько дней остается не только до Нового года, но и вступления в силу налоговой реформы — 2026. Программа конференции включает самые волнующие вопросы для собственников и бухгалтеров:

изменения в налогах и страховых взносах;

особенности работы на маркетплейсах по новым правилам;

проверки ФНС;

новшества в кадровом, воинском учете и персональных данных;

четкие инструкции для бухгалтеров.

У участников БУХ.СОВЕТА есть возможность задать вопросы экспертам и перенять опыт коллег-практиков. Присоединяйтесь к мероприятию, чтобы узнать о нововведениях и успеть к ним подготовиться!

Реклама: ООО Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН 6164267188, erid: 2W5zFJDdMAg